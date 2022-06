Znamení zvěrokruhu, se kterými je peklo jet na dovolenou

Chystáte se na dovolenou se svým novým objevem, ale bojíte se, aby se místo romantiky nekonal očistec? Pak si přečtěte náš horoskop, jenž vám prozradí, která znamení jsou na dovolených nejotravnější a co je dokáže zákonitě rozpálit do běla. Pokud se váš protějšek nachází mezi nimi, raději si společnou cestu ještě pořádně promyslete.

Léto je časem lásky a dovolených. Všichni se na čas strávený se svým miláčkem těšíme a doufáme, že dovolená naše vzájemné city ještě více prohloubí a lépe se během ní poznáme. Bohužel to ale může být na škodu a nejedna dovolená skončila totálním fiaskem či rozchodem. Zvláště pak, pokud se na ni vypravíte s jedním z následujících čtyř znamení.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pokud vezmete Váhu na jinou dovolenou, než je pětihvězdičkový luxusní resort s all inclusive, se zlou se potážete. Nějaký bungalov nebo apartmán není pro lidi tohoto znamení v žádném případě přijatelný. I na tom nejskvělejším hotelu si stejně najdou nějaké mouchy. Ať už je to špatný výhled, málo pestrý výběr u večeří nebo nepohodlná lehátka u bazénu, na to se musíte na dovolené s Váhou připravit. Bude prostě neustále reptat.

Pokud chcete mít alespoň trochu klid, už předem napište do hotelu a prověřte, že na vašem pokoji klimatizace funguje, výhled je na moře, lampička svítí a program all inclusive zahrnuje opravdu to, co cestovní kancelář tvrdí. Dále raději každé ráno běžte k bazénu a dejte ručníky na ta nejlepší lehátka. Co na tom, že budete jako burani, hlavně když bude chvíli klid.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáře nikdy neberte na hory a to ani v zimě, ani v létě. V zimě Vodnář nenávidí zimu, sníh, mráz a vítr, takže každý den, kdy není „azuro" a teploučko, trpí a nadávají. Pak kazí dovolenou i vám, protože pohled na Vodnáře s nafouknutou pusou není nic příjemného. Možná byste si řekli, že v létě to bude lepší, ale nebude. Vodnáři nesnáší výšlapy, túry ani cyklistiku a pohledem z horských vrcholků je taky neoslníte.

Chcete-li na dovolené alespoň trochu klidu, pak Vodnáře vytáhněte na plážovou dovolenou do hotelu. Nemyslete si ale, že bude šťastný, nebude. Pláž bude moc písečná, a tak raději stráví dovolenou válením se u bazénu. Výlet naplánujte maximálně jeden a ještě se připravte, že na něm bude Vodnář „prudit" a samozřejmě se mu nebude vůbec nic líbit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berany nikdy neberte na dovolenou, kde se od nich bude očekávat nějaký pohyb. Ať už je to turistika, cyklistika, plavání nebo třeba surfování, ale i šnorchlování. Berani mají dovolenou zafixovanou jako čas, kdy jdou v osm ráno na snídani, pak na pláž, kde leží na lehátku do večera. Občas se osvěží v moři a zase jdou upadnout do svého nicnedělání. Nemluvte na ně, neptejte se na nic a nechtějte žádná rozhodnutí, jinak je totiž bytostně naštvete.

Abyste dovolenou s Beranem přežili, jeďte si po svém. Udělejte si vlastní program a nechte Berana odpočívat a nic nedělat. Pak bude nejspokojenější, a i přesto, že si o vás bude myslet, že jste aktivní blázen, dá vám pokoj a bude šťastný, že ho do svých aktivit nebudete zapojovat. Sice jste tedy mohli jet sami, ale tak to víte aspoň pro příště.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou klasičtí „čecháčci", pro které je všechno špatně. Letadlo staré, málo místa na nohy, hotel není takový jako v katalogu a jídlo se samozřejmě nedá jíst. Pokoj je malý, balkón na špatnou stranu a klimatizace hučí. Připravte se, že na dovolené s Lvem strávíte reklamacemi na recepci spoustu času, kterou byste mohli věnovat něčemu užitečnějšímu. Třeba relaxu a odpočinku!

Lvovi se nezavděčíte nikdy, tudíž je vaší jedinou šancí s ním na dovolenou prostě nejezdit. Každý jste z jiného těsta a nikdy by to nedělalo dobrotu. Pokud nechcete být ve dnech vytouženého odpočinku neustále nervózní a ve střehu, zapomeňte na doprovod narozený ve znamení Lva.