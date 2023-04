Velký horoskop na květen: Bude zlomový! Čekají právě vaše znamení velké změny?

Květen, měsíc rozdělený mezi Býky a Blížence, je z pohledu astrologů trochu bláznivý měsíc: Měsíc práce, ale i zábavy a odpočinku, ale především lásky! Čeká vaše znamení zvěrokruhu životní láska, anebo naopak rozchod?

Beran (21.3. - 20.4.)

Nohy mějte pevně na zemi: je to měsíc přizpůsobení. Pozor na otřesy a nečekané události. Nemusíte měnit kurz, protože nyní je čas pokračovat v přijatých závazcích. Radou astrologů tedy je zachovat klid a nenechat se vyvést z míry: nespěchejte s rozhodnutími, všechno si dobře rozmyslete. Pokud jste svobodní, je čas se vážně rozhlédnout. Vaše spřízněná duše je hned vedle vás. Pokud jste ve vztahu, nehledejte v něm zbytečné komplikace a zkuste se povznést nad problémy.

Býk (21.4. - 21.5.)

Pro vás je květen velmi příznivý měsíc. I když pomsta není dobrá věc, pokud cítíte, že se chcete někomu trochu pomstít, tohle jsou správně dny, kdy to udělat. Pokud jste si v těchto dnech naplánovali manželství, udělali jste dobře: zrodilo se to pod šťastnou hvězdou! Už jste vdaná nebo ženatý? Uspořádejte malou dovolenou, ohromně to osvěží váš vztah. Jste pár, ale nebydlíte spolu? Mohly by to být ty správné dny, kdy se do toho pustit.

Dovolená či výlet osvěží váš vztah. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Květen je měsíc, ve kterém silněji pocítíte duplicitu svého znamení, velkou vášeň pro zábavu a radost, ale také temnou stránku, která z vás dělá tak trochu domácí pecivály. V posledních květnových dnech, se Sluncem ve vašem znamení, budete podle astrologů moci dát více prostoru světlu a klidu a znovu objevíte onu lehkost, díky které si vás vaši přátelé tak váží. Ani v sentimentální sféře nejsou pro vás vody příliš klidné. Pokud jste sami, neváhejte a vraťte se do hry, přijměte pozvání na rande, nebo naopak pozvěte někoho sami. Buďte aktivní v navazování kontaktů. Pokud jste ve dvojici, užívejte si klidné dny, bez konfliktů.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jaký úžasný měsíc! Všichni se shodují, že s těmito astrálními konjunkcemi pro vás bude měsíc květen jiskřivý. Budete si moci dovolit vše a vše se vám také bude dařit. Květen je váš měsíc i v lásce, kde se vám bude dařit. Nedejte na pověry a klidně v květnu uspořádejte svatbu, vše se vydaří k vaší spokojenosti. Pokud se vzpamatováváte z rozchodu, v tyto dny pocítíte novou sílu do života, dokážete konečně odpustit a zapomenout.

Květen bude pro mnohá znamení zlomový. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Být či nebýt. Tento měsíc je měsíc přechodu, reflexe, hodnocení. Zkoumání toho, kde znovu začít, rozhodování, kterou cestou se vydat. Pozor, nepřehánějte to se sebevědomím, ani vy nejste neomylní. Budete moci vyhodnotit důležité iniciativy, ale buďte opatrní: hvězdy naznačují opatrnost. Pozor si dejte zejména na výdaje spojené se vztahy. Na jednu stranu budete mít jisté pochybnosti o důvěře, kterou do svého partnera vkládáte, na druhou stranu budete mít sklony k flirtu. Mezi hvězdami se skrývají drobné zrady nebo letmá dobrodružství. Žádný problém, pokud se váš vztah již blíží ke konci, ale pokud ne, je to velké riziko!

Panna (23.8. - 22.9.)

Saturn proti, ale Mars pro. Je to měsíc kompromisů, dohod i zvratů. A rada astrologů je přijmout je. Protože naopak byste se mohli ocitnout v situacích, které nelze vyřešit jinak, než s velkým očekáváním nebo odříkáním. Nečekají vás snadné dny, ale na konci této cesty z vás budou noví, silnější lidé. Upřímnost je heslem v lásce. Opět neotálejte a řekněte to tak, jak to je, v dobrém i ve zlém. Můžete zažít příjemná překvapení s partnerem, který rozumí a vyčkává, nebo pomáhá překonat případné krize.

Váhy, upřímně si s partnerem promluvte. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Byly to trochu těžké měsíce, cítili jste se pod tíhou, všechno se ukázalo být únavnější, než se čekalo. Astrologové vám říkají, že s těmito dny je konec, na konci měsíce budete mít pocit, že jste rozhodně lehčí a v lepší fyzické kondici. Je čas dívat se dopředu. A řešení by mělo přijít i pro případné právní problémy. Pokud jste zvažovali rozvod, udělejte to. Pozor na diskuze, drobné neshody v každodenních otázkách, které by mohly nabýt větších rozměrů.

Zvažujete-li rozvod, udělejte to. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Musíte se obrnit větší trpělivostí než obvykle, vydržte to pár dnů, v polovině května už to bude lepší. Tento měsíc lásky vám může přinést nové setkání, nový vztah. Pokud již tvoříte pár, mohl by být ten správný čas pro nabídku k sňatku. Pokud jste s partnerem naopak trochu v krizi, nedávejte nikomu ultimátum, jen počkejte.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Omezte svou tendenci k hádkám, už toho bylo dost a můžete se cítit vyčerpaní. Nebude to ani nejlepší čas na vaše oblíbené cestování: lepší je nechat si tašky a kufry připravené na další období. Ke konci měsíce pocítíte narůstající novou energii, kterou můžete v následujících měsících dobře využít. Podělte se o své pozitivní energie (vždy jich máte mnoho) se svým okolím. Zvláště zajímavá setkání by mohla přijít na konci měsíce. Pro ty, kteří již ve vztahu jsou, počkejte s definitivními rozhodnutími, a to jak v negativnivním slova smyslu, tak s pozitivním.

Jste vyčerpaní, tak si raději odpočiňte a neplánujte další ze svých cest. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Je to vaše chvíle! Zde jsou konečně ty správné týdny, kdy můžete vidět, že se váš citový život opět probudil. Neustále pracujete a nemáte čas na lásku. Teď nadchází měsíc, kdy to změnit. Důležité zprávy přijdou ve druhé polovině měsíce. Zbavíte se také balastu, získáte ještě větší sílu. Velká stabilita a důležité životní projekty čekají ty, kteří jsou již zamilovaní: astrální situace může vést k manželství nebo rozhodnutí stát se rodiči. Pro ty, kteří se vlečou s nepřesvědčivým vztahem, přišel čas na konečnou volbu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

S nepříznivým Jupiterem nepodceňujte žádné byrokratické a právní záležitosti, spojené s bývalými vztahy. Věnujte pozornost také svému zdraví. Nenechte se příliš rozptylovat, nenechávejte partnera stranou: mohl by se cítit zanedbávaný. Pokud jste svobodní, tento měsíc není vhodný k navazování nových vztahů, raději si užívejte život single, váš čas teprve přijde.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pro vás to bude opravdu absolutně pozitivní měsíc. Jupiter v pozitivním ohledu přináší jen dobré zprávy. Mohou to být nejlepší týdny na budování vztahů, cestování, sdílení. Ale také uzavírat obchody, dělat důležité nákupy (zcela nové auto, dokonce i nový dům) a investovat. Ovšem neuzavírejte se do sebe, nepropadejte pesimismu. Všechny planety máte ve svůj prospěch a ve vztahu můžete i riskovat. Hvězdy jsou příznivé i pro údery blesků, zejména uprostřed měsíce.



Zdroje: maremosso.lafeltrinelli.it, livornopress.it