Velký horoskop lásky na rok 2023: Kdo bude šťastný a koho čeká rozchod?

Mysleli jste si, že už se nikdy nezamilujete? Možná to tak není a zrovna v následujícím roce potkáte svoji životní lásku. Nebo také ne a zůstanete sami i v roce 2023. Možná o lásku ani nestojíte nebo se jí záměrně bráníte. Co čeká v souvislosti s láskou v novém roce právě vaše znamení?

Láska je jednou z nejdůležitějších součástí života nás všech a není mnoho lidí, kteří by si nepřáli potkat lásku na celý život jako vystřiženou z románu. Co když ale už ztrácíte nervy, že ji nikdy nepotkáte nebo už jste se tolikrát zklamali, že už v ni ani nevěříte? My vám prozradíme, jak je na tom s hledáním lásky v roce 2023 právě vaše znamení!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani zůstanou celý následující rok opět sami, protože se ani nebudou snažit někoho najít. Mají za sebou dlouhý vztah s těžkým rozchodem a nechtějí teď nějaké závazky ani vidět. Raději si budou užívat svobody a nezávislosti, což jim přinese do života mnoho dobrodružství. Na lásku v příštím roce tak nebudou mít čas ani pomyšlení.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi si budou v příštím roce užívat lásek dokonce vícero. Jejich vztahy totiž jak rychle začnou, tak rychle skončí. Nejsou to typy na dlouhé vztahy, ale preferují přátelství s benefity nebo sex na jednu noc. Lev je aktivní ve svém lovu především v létě, kdy se koná velké množství párty a festivalů.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec má v příštím roce velkou šanci se zamilovat na celý život. Potká životního partnera, který bude dokonalý ve všem. Střelec tak bude mít pocit, že to ani nemůže být pravda. Jejich vztah by mohl ztroskotat jedině na tom, že Střelec je přehnaně žárlivý. Pokud si tedy chce lásku svého života udržet, měl by se v tomto svém zlozvyku dost krotit.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci nepotřebují lásku, vystačí si sami. Jsou zahleděni sami do sebe a mají rádi svůj klid a rituály. Jen tak někoho domů ani do srdce nevpustí. Není pro ně nic snadného navázat s někým vztah, tudíž nejspíš ani příští rok jim pšenka nepokvete. Ale nevadí, Býci budou šťastně proplouvat životem sami a nebude je to ani trochu mrzet.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Zrozenci v Panně by si rádi našli partnera na celý život, ale zatím si prožili pouze zklamání, tudíž začínají přestávat věřit na lásku na celý život věřit. Pokud změní práci, mohli by ji však potkat právě v roce 2023. Měli by si jít za svými sny a přestat se ohlížet na okolí. Máte na to, nebojte se! K získání lásky vám chybí jen trocha sebevědomí.

Když vás má Kozoroh v srdci, je to navždy. Zdroj: Profimedia

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi nejsou žádní ubrečení romantici, ale čas od času by hřejivou náruč lásky uvítali. Bohužel mají štěstí spíše ve hře, než v lásce, což by se mohlo v následujícím roce změnit a i Kozorozi by se mohli zamilovat. Sice se od nich nedočkáte nějakých hlubokých vyznání, ale pamatujte, že když vás má Kozoroh v srdci, je to navždy.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si musí svou lásku vybojovat, bude totiž zamilovaná do někoho jiného. Blíženec ji však svým šarmem přesvědčí, že on je ten pravý. A je to opravdu tak. Pokud se do vás v příštím roce zamiluje Blíženec, bude se o vás starat jako o drahokam. Pokud tedy váháte, zda ho pustit do svého života, nemusíte, je to ta pravá osoba.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy se bohužel v příštím roce dočkají rozchodu s osobou, se kterou jsou už velmi dlouho a mají spolu rodinu. Bude to navíc rozchod nečekaný, bolestivý a způsobený třetí osobou. Pozor na děti, ponesou to těžko a mohlo by se jim klidně něco stát. Psycholog bude v tomto případě na místě. Nic nepodceňuje, ani pro vás nebude ztráta lásky nic snadného.

Raci se zamilovávají pořád. Tudíž tomu nebude jinak ani v roce 2023. Zdroj: Profimedia

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři by se mohli příští rok těšit na svatbu, a pokud plánují nějakou tu rodinu, tak i na děti. Rok 2023 bude pro toto znamení co se týká lásky to pravé ořechové a změní se jim život o sto procent. Končí bezstarostné období večírků a vztahů na jednu noc a nastává období věrnosti a péče o děti.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se zamilovávají pořád. Tudíž tomu nebude jinak ani v příštím roce. Rak miluje každého, kdo se na něj pěkně podívá a projeví zájem. Neumí ale jít do hloubky a dát svému partnerovi dostatečné pochopení a porozumění, vztahy mu tak většinou končí rozchodem. V průměru trvá Račí láska tak dva měsíce a stejně to bude i v roce 2023.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou ideální partneři do života, proto by si lásku konečně zasloužili. Mají totiž smůlu a nikdo s nimi pro přehnanou pracovitost a málo volného času nevydrží. Začne-li makat, nezná dne ani hodiny. Ale nebojte se, když se opravdu zamiluje a když mu ukážete směr, i Štír se uklidní a bude romantický partner.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Zrozenci v Rybách si v příštím roce nabijí nos, protože se zamilují do nesprávné osoby a opustí kvůli ní vše, co do té doby budovali. Bude to pro ně velmi těžký čas a ocení po svém boku dobré přátele. Až se opět postaví na vlastní nohy, nebudou chtít lásku ani vidět a plně se ponoří do práce a vydělávání peněz.