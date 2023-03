Velký horoskop lásky na březen: Tři znamení mohou čekat rozchod

Březen je tu a s ním i vaše šance na lásku. Bohužel však ne všechna znamení potkají svůj životní protějšek právě v příštích týdnech. Tři z nich dokonce čeká nemilý rozchod. Náš horoskop vám prozradí, která znamení zvěrokruhu to jsou.

Jaro se blíží a vy byste jistě rádi v tento krásný čas nebyli sami. Pak si přečtěte náš horoskop, zda se na vaše znamení usměje štěstí a potká lásku snů, anebo se naopak bude muset smířit s nepříjemným rozchodem.

Na velkou astrologickou předpověď na březen 2023 se podívejte ve videu:

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani se můžou těšit na klid a stereotyp ve vztahu, který mají rádi. Ti už totiž svůj vysněný protějšek našli a nehodlají na tom nic měnit. Jsou šťastní a spokojení. A ti, co partnera ještě nemají, tak si budou muset nějaký ten pátek ještě počkat. Tohle jaro to ale ještě nebude.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se můžou těšit na plodný měsíc plný setkávání se s novými a inspirativními lidmi. S několika z nich to dokonce bude vypadat nadějně a vy si budete myslet, že by mohlo jít o vaši životní lásku. Po prvním rande ale zjistíte, že to nebude to pravé ořechové a raději se opět zaměříte na práci. Nebojte, láska si vás najde!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci se bohužel nemají na co těšit, březen pro ně bude, co se lásky týče, dost krutý a dramatický měsíc. Čeká na ně totiž rozchod a to dost bolestivý. Většina Střelců totiž žije v iluzi, že je jejich láska věčná a ta pravá. Bude to pak pro ně velký šok, se kterým se nebudou moci snadno vyrovnat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si v březnu přijdou na své. Už dlouhé měsíce loví na internetových seznamkách a zatím nic. Nyní se na ně konečně usměje štěstí a v březnu potkají novou lásku, se kterou budou mít společnou chemii, ale i zájmy a smysl pro humor. Pokud si to nepokazí, mohlo by se opravdu jednat o pravou lásku.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny nemají na muže ani pomyšlení, protože se ještě vzpamatovávají z těžkého rozchodu, který prožily nedávno. No a možná právě proto se bezhlavě zamilují do osoby, která byla vždy jen jejich blízkým přítelem. A udělají dobře, protože je čeká souznění, láska, harmonie a poklidný vztah.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si musí uvědomit, že došli až za hranu a jejich druhá polovička toho už má tak akorát dost. V březnu na ně tedy čeká nelehký a dramatický rozchod, při kterém může dojít i na pár facek. I kdyby se Kozoroh na poslední chvíli rozhodl svůj vztah zachránit, bude to zbytečné a jen ztratí čas.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci prožijí měsíc mejdanů, oslav a večírků, ale i plesů, protože plesovou sezónu vysloveně milují. Rádi se pěkně oblečou, učešou a provětrají své vychování. No a právě na této kulturní události potkají někoho, kdo je provede po parketu a pak nějaký čas i životem. Sice to asi nebude láska na celý život, ale Blíženci díky této osobě prožijí krásný březen.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou už nějakou tu chvíli samy a vlastně už jim to tak vyhovuje, takže nikoho k sobě nehledají. Kdyby láska přišla, bránit se nebudou, ale že by ji samy hledaly, tak to určitě ne. Váhy mají smysluplný život i bez protějšku a umí si poradit v každé situaci i bez pomoci. Váhy jsou zcela soběstačné ve všech směrech.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář si prožije v březnu takový šok, že na něj dlouho nezapomene. Jeho životní láska si najde někoho jiného a jejich vztah skončí rozchodem. Vodnář si bude moci oči vyplakat, ale bude to k ničemu. Jeho láska ho zpět chtít nebude a začne žít nový život. Vodnář by se měl snažit co nejdříve oklepat a jít dál.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se března nemusí vůbec obávat, i když by mohli někoho potkat, nakonec to nedopadne a namísto lásky vznikne krásné a dlouhé přátelství. Vše u nich tak zůstane při starém a oni jsou spokojení, protože stejně nechtěli nic měnit. Raci se můžou těšit na příjemné povídání, zážitky a dobrodružství s novým kamarádem.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se dočkají nové lásky, po které už dlouho touží a budou si ji také náležitě hýčkat. Jejich protějšek se bude mít jako v bavlnce a nebude muset nic řešit po materiální ani psychické stránce. Prostě učiněná idylka! Máte se tedy na co těšit a březen se stane začátkem vaší nové a šťastné životní cesty.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby se pohádají se svými stávajícím partnerem a bude to dost drsné, nakonec ale vše dobře dopadne a vztah vydrží. Ba co víc, bude ještě pevnější a Ryby budou ještě zamilovanější. Konečně si totiž uvědomí, že to, co mají, je to nejlepší a nechtějí to ztratit. Jejich život totiž konečně dostane smysl.