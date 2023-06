Velký horoskop lásky na červenec: Koho čeká rozchod a koho štěstí?

Začátek prázdnin, slunečných dní a dovolených je tu. Jestli někdy nechce nikdo trávit nějaký čas v roce sám, je to právě léto. Jak na tom budete vy? Potkáte v červenci osudovou lásku, anebo vám zůstanou jen oči pro pláč? Vše vám prozradí následující horoskop.

Červenec je měsícem slunečního svitu, prázdnin, dovolených, a především pak lásky! Toužíte po vážném vztahu, nebo letním románku? Náš horoskop vám prozradí, jestli se můžete těšit na nový vztah nebo si budete muset ještě nějakou dobu počkat.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani budou mít nabité léto, čeká je červenec plný legrace, smíchu, adrenalinu a lásky. Potkají totiž někoho, kdo bude ideálním partnerem na horké letní dny a i když to neklapne do budoucna, vzpomínky na krásný měsíc jim zůstanou navždy. Nemusí ničeho litovat, ten pravý přijde zanedlouho.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvy čeká vášnivá láska na dovolené u moře, která skončí sliby, slzami a následnými hodinami na sociálních sítích. Jak je ale jasné, s odchodem července odejde i ona láska a vám zbyde krásná vzpomínka na romanticky strávenou dovolenou po boku dokonalého cizince.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by si měli nechat toho partnera, kterého mají, je to totiž to nejlepší, co je prozatím může potkat. A i kdyby se mohlo zdát, že ta osoba, kterou potkají v červenci, je ten pravý, měli by mít na paměti, že zdání klame. Mohli by jim totiž pak zůstat jen oči pro pláč.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci potřebují lásku jako sůl, už jsou pěkně dlouho dobu sami a začíná jim to pěkně lézt na mozek. Mají ale to štěstí, že červenec jim do cesty přivede někoho, s kým by to po dlouhé době mohlo zase klapat. Není ale jisté, že to vyjde, když se Býk nebude snažit odstranit své špatné návyky, zůstane sám i nadále.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny si na lásku budou muset počkat do podzimu, letní měsíce budou trávit ještě samy. Vesmír jim na červenec žádnou lásku nepřipravil. To ale nevadí, stejně by se měly nejdřív zaměřit samy na sebe a na sebelásku, jinak totiž nebudou umět lásku druhému dostatečně vracet.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si užijí v červenci několik lásek na jednu noc, což jim bude naprosto stačit a vyhovovat. Nedávno se totiž dostali z toxického dlouhodobého vztahu, který jim zničil ideály lásky. Raději si tak teď užívají jednorázovky a nevážou se k nikomu. Věří jen sami sobě a nějakou dobu bude trvat, než se to změní.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci potkají v červenci toho pravého a budou za to vděčni, neměli totiž příliš štěstí ve vztazích, ale teď to přijde. Jejich osudová láska, druhá polovička a vysněný protějšek, se kterým chtějí vytvořit rodinu. Nemusí se bát a mohou zase věřit, je to totiž opravdu ten pravý, který vás nezradí.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy to nebudou mít v červenci snadné, čeká je rozchod, který bude hodně bolet. Se svým partnerem byly několik let a malovaly si zářivou budoucnost. Bohužel ale dlouhodobé hádky vyústí až k rozchodu, který nastane právě tento měsíc. Nebojte se, vše přebolí, ale teď dejte průchod svým emocím, pobrečte si, je to třeba.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři budou mít opačný problém, zamiluje se do nich někdo, koho nebudou chtít, ale bude jim hloupé ho zranit odmítnutím. Budou tak v červenci řešit dilema, jak to udělat co nejšetrněji. Dotyčná osoba se do nich ale zblázní natolik, že se odmítnutí stejně neobejde bez scén, hádek a výčitek.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou šťastně zadaní, proto je překvapí, když jejich protějšek přijde s tím, že potkal někoho zajímavějšího a že navrhuje na nějakou dobu pauzu, aby si mohl rozmyslet, co vlastně chce. Samozřejmě je to jen lehčí odvar rozchodu, který následně stejně nastane. Celý červenec bude ale Rak věřit, že se jeho láska vrátí, než si uvědomí, že je definitivní konec.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři neumí být sami, proto je čeká hned zkraje července rozchod, aby si konečně vyzkoušeli, jaké to je prožít léto s volností, jakou ještě nezažili. A že si to užijí, nemůže být pochyb! Štíry čeká červenec plný večírků, randíček, výletů a setkání se zajímavými lidmi. Dokonce potkají i někoho, kdo by mohl být víc než láska na jednu noc, ale nedají tomu šanci. Single život se jim zalíbí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou vášnivé, tudíž si život bez lásky neumí představit a letos v červenci to nebude jinak. Opět zahoří láskou a budou tvrdit, že tentokrát je to navždy. Ke konci červenci dotyčnému ale už budou balit kufry a modlit se, aby odešel rychle a beze scén. No a v srpnu přijde někdo jiný. Ryby prostě neztrácejí čas!