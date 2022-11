Velký horoskop lásky na listopad: Čeká vás štěstí nebo pořádný průšvih?

Toužíte po lásce a řekli jste si, že do Vánoc si najdete ten správný protějšek? Pak se podívejte, co na vaši snahu říkají hvězdy. Možná se snažíte zbytečně a tento měsíc vás žádná zamilovanost nečeká.

Toužíte po lásce a věříte, že listopad je ten správný měsíc, kdy ji potkáte? Pak se podívejte do následujícího horoskopu, který vám prozradí, která znamení zvěrokruhu mají v nejbližších dnech a týdnech šanci na lásku a která nikoliv.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by měli mít oči „na stopkách" především na začátku adventu, protože tehdy mají velkou šanci potkat lásku. Nejspíš by k tomu mohlo dojít na adventních trzích u stánku se svařákem nebo trdelníkem. Dívejte se tedy okolo sebe, abyste toho pravého nebo tu pravou nepřehlédli! Vánoce byste už mohli trávit společně.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se dočkají nového partnera či partnerky nejspíš díky vánočnímu firemnímu večírku. Možná se budete divit, kolik máte ve firmě výstavních a nezadaných sympaťáků. Stačí se jen rozhlédnout, prohodit pár slov, dát si drink a možná to mezi vámi zajiskří. Pozor ale na přemíru alkoholu, ta zkresluje realitu a druhý den byste mohli litovat.

Býci by měli vyjet za exotikou. U moře mají totiž šanci na lásku. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci se bohužel budou muset ještě nějaký čas obejít bez lásky. V tomto roce jim to nevyjde. Ale není proč klesat na mysli, v listopadu se seznámí se super protějškem, se kterým si budou myslet, že je to láska, ale vyklube se z toho jen krásné přátelství. To je ale někdy víc než láska, to by si Střelci měli pamatovat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by měli vyjet za exotikou. U moře mají totiž šanci na lásku. Co třeba takové Bali, kde se to mladými pohlednými surfaři a surfařkami jen hemží, nebo třeba věčně zelenou Srí Lanku, tam se můžete seznámit s mnoha cestovateli s batůžky na zádech. Každopádně Býkům udělá moře, písek a sůl dobře i po zdravotní stránce, neměli by tedy váhat.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny mají šanci se seznámit v cukrárně, kam si vyrazí s přáteli na dortík a kávičku. Při povídání by se měli zrozenci v Panně rozhlížet kolem sebe, protože by jim mohla padnout do oka právě ta osoba u vedlejšího stolu. A hlavně by to mohlo být vzájemné. Výměna telefonních čísel a další rande nad čokoládovým dortíkem je to pravé.

Štíry čeká měsíc plný lásky. Zdroj: Profimedia

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi potkají v listopadu lásku na hřbitově, když půjdou zapálit svíčku na Dušičky. Možná to zní morbidně, ale bude z toho láska na první pohled. Nový objekt zájmu vám pomůže zapálit svíčku, protože si zapomenete v autě zapalovač a ještě vás stihne pozvat na kafe nebo večeři. Pozvání přijměte a snažte se zapůsobit svou přirozeností, pak má váš vztah šanci na úspěch.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci se budou opět utápět ve smutku a depresích, protože se jim z vysněné osoby vyklube pěkný hajzlík, který jim zničí pověst. Kvůli jeho lžím jim zůstanou jen oči pro pláč a lidé si na ně budou nějakou chvíli ukazovat prstem. Tenhle listopadový vztah pro ně bude prostě pěkný průšvih, ze kterého se budou dlouho vzpamatovávat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy se zamilují do svého spolužáka nebo spolužačky a budou se snažit si tuto osobu získat. Půjdou na to však dost nešikovně a bude se jim smát celá bývalá třída a budou působit spíše trapně než romanticky. Měly by si tedy rozmyslet, než půjdou s kůží na trh a předvedou veřejné vyznání lásky. Dotyčná osoba o ně totiž nestojí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři se zamilují nešťastně, jejich nový protějšek bude zadaný a jejich milostný románek bude brát pouze jako úlet a nepodařenou aféru. Nikdy neměl v úmyslu opouštět svůj dosavadní život kvůli vztahu s Vodnářem, což mu i do očí řekne a neskutečně ho tak raní. Celý listopad si tak bude Vodnář lízat rány a společnosti se bude vyhýbat.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci prožijí neopětovanou lásku, ale ne z jejich strany. Zamiluje se do nich totiž osoba, která se jim bude protivit a hnusit. Raci budou muset najít ta správná slova, aby této osobě neublížili, ale nebude to snadné. Každopádně z toho žádná láska nebude a není nutné se snažit v sobě nějaký oheň probouzet. Vsaďte raději na upřímnost!

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíry čeká měsíc plný lásky. Potkají osudovou bytost, kterou hledali celý život. Budou do sebe zapadat, smát se stejným vtipům a v posteli jim to bude neskutečně klapat. Není tedy na co čekat, rozhlížejte se kolem důkladně, aby vám láska neproklouzla mezi prsty. Narazíte na ni totiž na tom nejméně očekávaném místě.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby možná překvapí, že mají osudovou lásku blíže, než si myslí. Zrozenci v Rybách by se měli zaměřit na své přátele a zamyslet se, zda pro ně některý z nich neznamená víc. Snad přijdou na to, že není potřeba už hledat a štěstí měli už několik let pod nosem. Mají tak alespoň jistotu, že dotyčnou osobu dokonale znají a vyhnou se tak mnohdy poněkud trapným začátkům vztahu.