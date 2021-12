Horoskop lásky na rok 2022: Jak si bude stát vaše znamení v lásce a vztazích?

Co můžete očekávat v roce 2022 ve vašem milostném životě? Dozvíte se, jestli pro vás tento rok bude ten ze šťastnějších a na co se v něm můžete těšit. Co vás v lásce krásného čeká a nemine. Jste zvědaví?

Jak to letos bude vypadat s vašimi vztahy? Najdete svou spřízněnou lásku nebo si budete muset počkat? Mohou váš milostný vztah ovlivnit nějakým způsobem hvězdy? Samozřejmě, že ano! Přečtěte si, co vás tento rok čeká. Dozvíte se i s jakým znamením neztrácet čas, protože si budete lézt po chvilce na nervy.

Blíženci

Příští rok bude pro Blížence dost pracovně náročný, ale měli byste si chvilku ze svých pracovních povinností ukrást pro sebe a svou drahou polovičku a věnovat se důležitějším věcem, než je práce. Notná dávka romantiky je pro vás velice důležitá! Ideálním partnerem se zdá být pro Blížence Beran, ale rozumět si bude i s Pannou nebo Střelcem. V létě bude super čas na dovolenou, kterou můžete směle trávit sami se sebou nebo si můžete s sebou vzít partnera, se kterým by neměl být v tento čas žádný problém. Koncem října vás může potkat jisté vztahové drama, při kterém moudře rozmýšlejte a vybírejte.

Rak

Rak je ovlivňován Měsícem, jste empatičtí a základem všeho je pro vás rodina. Milujete někdy až moc a ne všechny znamení jsou schopny vaši lásku pojmout. Porozumíte si s Býkem nebo Pannou, nedoporučuje se vztah se Štírem. Letos trochu přehodnotíte postoj k partnerství. V prvním čtvrtletí by vás mohla potkat láska, která by mohla dokonce obstát a vydržet.

Beran

Berani patří mezi charizmatická znamení, do kterých se snadno ostatní znamení zamilují. Mezi partnery důkladně vybírejte, protože si potřebujete uchovat svou nezávislost, tím pádem potřebujete tolerantního partnera – ideálně Berana nebo Váhy. Pokud máte nějaké vztahové pochybnosti z minulosti, letos by se měl pročistit vzduch. Na začátku května vstoupí do vašeho znamení Venuše, která vám ten vzduch pomůže pročistit zaručeně!

Býk

Býk je rodinný typ, který má sklony k lenosti a ke stereotypu. Potřebujete k sobě partnera, který vás zaměstná, a na stereotyp nebudete mít rázem čas. Štěstí naleznete s Pannou, Rybou nebo Štírem, naopak se vám moc nebude pozdávat jednání a chování Blížence. Býky čeká vzrušující rok plný randění a vztahových peripetií. Mezi 28.květnem a 22.červnem se nabízí perfektní příležitost vyzkoušet v ložnici něco neobvyklého, co vás už pěknou řádku let láká.

Lev

Na nadarmo se říká „lev salónů“! Jste rádi na vrcholu pozornosti, máte rádi pochlebování a od svého partnera vyžadujete dokonalost, abyste na něj mohli být náležitě pyšní. Takovým protějškem pro vás bude Beran nebo Váha. V ložnici si ponotujete se Štírem, ale na soužití to nebude. Jestli jste dosud měli komplikovaný vztah, v roce 2022 neočekávejte velké změny. V březnu vás možná Jupiter v Rybách osvítí a vy si uvědomíte, že k životu potřebujete partnera, se kterým splynete v jednu duši. Pokud budete mít oči na stopkách, poštěstí se vám takového partnera potkat na podzim.

Panna

Puntičkářství je ve vás silně zakořeněné a preferujete perfektního partnera. Ale víte jak to je…nikdo není dokonalý. Panna si rozumí se Štírem a Kozorohem, naopak se Lvem vám to klapat rozhodně nebude. Pro Pannu bude nadcházející rok velice slibný! Chystáte se posunout vztah kupředu? Vyberte si pro to období od 12.dubna. To samé platí i pro nezadané Panny, neboť v této době mohou potkat ideálního partnera.

Co vás v nadcházejícím roce v lásce čeká? Zdroj: Profimedia.cz

Váhy

Znamení plné harmonie, které vyžaduje neustálé ujišťování od partnera o lásce k ní. Spojte se se Střelcem či Kozorohem, tato znamení vám budou imponovat. Na počátku roku budou vaše vztahy velmi intenzivní, vezmou vám hodně síly, kterou ale postupně naberete zpět. Pokud nejste zadaní, erotično z vás bude vyzařovat zhruba v půlce února a na začátku března. Čas k zamilování ale nastane až na podzim.

Štír

Znamení spojováno převážně se sexem a erotikou. Do postele si přizvěte sobě rovné – Štíry. Vztahově budete vycházet s Rakem a Pannou, ale do nerovného boje nevyrážejte s Beranem, to by byla ztráta času. Jestli jste single, oči otevřete zejména kolem 17.února, kdy byste se mohli setkat s výjimečnou extravagantní osobností, která ve vás vyvolá vášeň i cit.

Střelec

Se Střelcem se nikdo nudit nebude. Občas jsou Střelci zbytečně přelétaví. Dobrou partii vytvoříte s Býkem a Beranem. Nepokoušejte se to dát dohromady s Blížencem, opět to bude pro vás oba ztráta času. Ohledně lásky bude rok 2022 pro Střelce vcelku zajímavý! Jednou budete mít chuť se usadit, podruhé se naopak budete chtít bavit a flirtovat. Pro vztah vybírejte jedince, kteří s vámi udrží krok.

Potkáte v novém roce novou lásku? Zdroj: Profimedia

Kozoroh

Ambiciózní znamení, se kterým se špatně vyjednává. Notovat si budete s Beranem, který je stejně ambiciózní jako vy. Slabost máte pro Ryby, ale můžete to prubnout i s Býkem. I se Štíry vás čeká pěkný vztah, protože si s nimi bude rozumět v oblasti věrnosti. Během roku na vás čeká silný romantický zážitek, který vám může změnit život. Jestli jste zadaní, bude pro vás tento rok ve znamení objevování romantiky jako takové.

Vodnář

Když si Vodnář vybere vhodného partnera, ještě chvíli trvá, než si ho dostatečně oťukne. Vodnářům bude imponovat Beran, Váha nebo z vlastních vod - Vodnář. Vyhýbejte se Pannám a Býkům. Od února do dubna pro vás bude trochu těžké si uvědomit, co doopravdy chcete. Být stále svobodný nebo souznit s další duší? V březnu na vás čeká několik dnů plné lásky a tyto dny si můžete zopakovat i na podzim v říjnu.

Ryby

Hlava neustále v oblacích nebo pod vodou? Jste empatičtí, ale mnohdy nevíte, co si počít sami se sebou. Nebojte se dát do kupy s Býkem, Beranem nebo Lvem. Komu se vyhnout? Štírům! S nimi budete neustále bojovat. Na Ryby budou v nadcházejícím roce zářit hvězdy a 12.dubna je čeká krásné setkání. Na tento den se mohou těšit i Ryby zadané, protože i je čeká určitý posun ve vztahu, samozřejmě kupředu.

