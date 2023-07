Velký horoskop lásky na druhou půlku prázdnin: Koho čeká krach a koho štěstí?

Léto je v plném proudu a vy jste stále ještě nepotkali někoho, z koho byste měli motýly v břiše? Pak vás to možná čeká v srpnu, a nebo také ne. Náš velký horoskop lásky vám prozradí, která znamení zvěrokruhu se zamilují v druhé polovině prázdnin, ale i to, kdo bude mít na lásku smůlu. Do jaké skupiny budete patřit vy?

Srpen se pomalu blíží a s ním i druhá polovina léta. Pokud jste ještě nepotkali toho pravého, pak je možná ten pravý čas, kdy to přijde. A když ne, nezoufejte, i na vás se určitě jednou usměje štěstí a najdete tu pravou polovičku. Jen si prostě budete muset ještě chvíli počkat.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Na Berany čeká v srpnu velká láska, která přijde naprosto nečekaně. Berani si totiž přáli zůstat ještě nějakou doby sami, ale nakonec do jejich života vstoupí někdo, kdo ukradne jejich srdce na hodně dlouho. Mohla by z toho dokonce být i láska na celý život, krásná rodina a partner do nepohody.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi zůstanou i v srpnu s tím, s kým jsou nyní. Sice chvíli přemýšleli, že by svého partnera vyměnili za mladší model, ale nakonec usoudili, že je to to nejlepší, co se v jejich okolí nachází. Nejde z jejich strany sice o tu pravou lásku, ale neznamená to, že by Lvi neměli svou polovičku rádi. Jen ji prostě vymění za lepší, až to půjde.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelce v srpnu vůbec nečekají hezké chvíle. Rozejde se s nimi životní láska, se kterou si mysleli, že zestárnou. Bude to pro ně takový šok, že se na dlouhou dobu uzavřou před světem a nebudou si chtít žádnou lásku do života pustit. Nebojte se, každá zrada jednou přebolí a i vy potkáte tu pravou lásku na celý život. Jen si budete muset ještě chvíli počkat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci se setkají s někým, koho už dlouhá léta znají, ale mnoho let se neviděli. Jejich setkání však bude osudové a vznikne z něj velmi pěkný vztah plný lásky, porozumění a pochopení, což Býci potřebují. Najdou si tak někoho, koho znají a ví, co od něj čekat, tudíž se vyvarují zbytečných chyb, které by mohly vztah zkomplikovat.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by měly vyrazit za hranice Česka, pokud chtějí potkat někoho, s kým jim to bude opravdu klapat. V srpnu mají totiž velkou šanci zamilovat se v zahraničí a změnit tím svůj život od základu. Stěhování, nová láska, práce a život. To je to, co Panny potřebují, aby nestály pořád na jednom místě a užily si nějaké to dobrodružství.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi se mohou těšit na nové přátelství, ze kterého by se postupem času mohla vyklubat i láska. Nechte věci plynout a počkejte. Třeba je člověk, se kterým navážete v srpnu přátelství, opravdu ten pravý a váš vztah se změní na lásku na celý život. Vzhled není všechno a když si s někým takhle rozumíte, nenechte ho utéct.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou čerstvě zamilovaní až po uši a tak to také zůstane i v srpnu. Jejich láska je ještě čerstvá, vášnivá a emotivní, proto nemají důvod svého partnera měnit. Možná vše za pár měsíců bude jinak, ale léto si ještě užijí ve stávajícím vztahu. Na zimu se ale v jejich životě objeví jiná osoba a bude jen na Blíženci, zda se od ní nechá zlákat k novému dobrodružství.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy čeká v srpnu několik lásek na jednu noc, ale z žádné nevznikne trvalý vztah. Raději se totiž pobaví, než aby řešili nějaký vážný vztah a s ním spojené problémy, hádky, ústupky a kompromisy. Na to nemají Váhy náladu, proto si raději užijí a rychle ruce pryč. Nejsou stavění na jednoho partnera na celý život, raději je střídají.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáře čeká láska s velkým L, na kterou si myslí už nějaký ten pátek a jsou šťastní, že se jí konečně dočkají. Už strašně dlouho jsou totiž sami a propadají kvůli tomu do depresí. Srpen tedy bude jejich nejšťastnějším měsícem v roce a budou mu děkovat za životní lásku. Svou druhou polovičku potkají v jeho druhé polovině na společenské akci, kterou navštíví.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se v srpnu zamilují na dovolené, tudíž jejich láska nebude mít dlouhého trvání. Po návratu totiž vyšumí do ztracena a Rakům na ni zůstanou jen krásné vzpomínky. To ale nevadí, brzy potkají někoho i doma, v Čechách, takže se nemusí bát, že by zůstali dlouho sami. Raky čeká, co se týče lásky, plodné období plné nádherných zážitků.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři v srpnu ukončí známost, se kterou se dali dohromady na jaře. Nejde tedy zatím o nic vážného, ale i tak je to samozřejmě bude mrzet. Bohužel ale poznali, že jejich současný partner se jen přetvařuje, lže a není na něj spolehnutí, tudíž je na čase ho poslat o dům dál. No a to se uskuteční právě v srpnu, kdy Štírovi přetečou nervy a udělá ten zásadní krok.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby si v srpnu budou užívat prázdniny plnými doušky. Čekají je daleké cesty za relaxem i poznáním. No a právě na jedné z nich by se měly seznámit s člověkem, který se s nimi bude cítit skvěle a ony s ním. Dojde tak na city, které se promění v lásku a Ryba tak bude mít nového partnera. Dokonce by se dalo říct, že bude mít spřízněnou duši, po které vždy toužila.