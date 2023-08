Velký horoskop lásky na září: Čekají vás žhavé noci nebo zase nic?

Září je tu a s ním i podzim, déšť a plískanice. Jak si toto neradostné roční období zpříjemnit? Ideálním parťákem do nečasu by pro vás mohla být nová láska. Poštěstí se na ni v září narazit právě vám?

Chcete vědět, jestli na vás v nejbližších týdnech čeká láska? Pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, jaká znamení čeká v září láska a jaká zůstanou i na podzim sama.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani se v září zamilují do někoho, koho znají už dlouhá léta, ale doteď si mysleli, že by o ně dotyčná osoba neměla zájem a že je její vztah k Beranovi pouze přátelský. Přes prázdniny ale poznala, že je to přesně ten člověk, vedle kterého chce trávit svůj život. V září konečně dojde k rozuzlení a nové lásce už nic nebude stát v cestě.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi celé léto lovili a neulovili nic kloudného, s čím by se dalo počítat do budoucnosti. Září pro ně však bude jiná liga! Potkají protějšek svých snů. Bude tak dokonalý, že si budou myslet, že se jim to zdá. Nakonec se ukáže, že i ona dokonalá bytost má své mouchy. To už ale bude pozdě a Lvice budou zaláskované až po uši.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci zůstanou toto září na svém. Pokud jsou zadaní, zůstanou zadaní, pokud nejsou, nikoho nového nepotkají. Ani by o to nestáli. Tak, jak to s nimi nyní je, jim naprosto vyhovuje a nic by na tom neměnili. Nicméně nikdy neříkej nikdy, s blížící se zimou se nezadaným Střelcům zasteskne po teplé náruči.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci strašně touží po lásce už několik měsíců a vesmír jim bohužel chce říct, že stejné to zůstane i v září. Zase to nebude ten pravý, proto by si měli raději tento měsíc od lovení odpočinout a věnovat se něčemu smysluplnějšímu, stejně v září nezabodují. Ať svou energii radši věnují do dlouho odkládané práce, půjde jim to od ruky.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se zamilují do někoho o mnoho let staršího a budou tak čelit posměškům a urážkám okolí. Pár to ale ustojí a světu ukáže, že spolu je opravdu z lásky a ne z vypočítavosti. Chcete-li svému okolí ukázat, že máte koule, nebojte se vztahu, který přijde jako blesk z čistého nebe na konci září. Uvidíte, že se vám taková malá vzpoura vyplatí a sjednáte si pořádek.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi nemají na lásku čas. Jsou neustále zaměstnaní. Osobní život jde mnohdy stranou a toto znamení žije od rána do večera svou prací, někdy je to až na škodu. Pokud už toho má dost, je právě září tím pravým časem, kdy vypnout, vyrazit někam za zábavou a uvidíte, že potkáte někoho, kdo vám otočí život vzhůru nohama.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci by měli dát šanci svému současnému vztahu, i když měli v plánu ho ukončit. V září se dozvíte něco zásadního, co by váš pohled na partnera mohlo změnit k lepšímu světlu. Vyčkejte tedy a dejte vztahu ještě pár týdnů šanci. Pak sami uvidíte, zda se vám vyplatí vytrvat nebo vše ukončíte. Ať tak či tak, několik dní navíc vás rozhodně nezabije.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou věčně zamilovaní snílci, kteří si každý den přejí, aby vše bylo zalité sluncem a všichni kolem nich se měli rádi. Bohužel na to už mockrát, především, co se vztahů týče, doplatily. Nebude tomu jinak ani v září. Opět se dají všanc osobě, které budou bezmezně věřit a ta je zklame na plné čáře. Váhám po pár měsících zbydou jen oči pro pláč.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři si umí vybrat pravou lásku během prvního okamžiku. Nikdy se nemýlí, a když o někam říkají, že je jejich osudovou láskou, měli byste jim věřit. Neznamená to ale, že si vybírají jen dobré lidi, naopak, často je to táhne k problematickým typům a i když by chtěli, neumí se ovládat. V září by do jejich života mohl vstoupit někdo na celý život.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci v září potkají velmi zajímavého člověka, se kterým si budou rozumět po všech stránkách. Nakonec to ale u nich skončí na bázi přátelství. Rak si totiž nebude jistý, zda by měl jít do vztahu. Nedávno totiž jeden vážný ukončil. A udělá velkou chybu, takovou spřízněnou duši, jako v září, hodně dlouho nepotká.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si neumí říct dost a opustit současný toxický vztah, což by měli okamžitě udělat. Když to udělají hned, v září se seznámí s někým, kdo jim obrátí život vzhůru nohama. No a pokud to neudělají, budou se další měsíce trápit a nakonec je jejich vztah zničí. Raději by si měli uvědomit včas, že je na čase jít o dům dál a dát nové lásce šanci.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou nezávislé a nesnáší pravidla, tedy i ta, co se lásky týkají. Neumí být věrné a vytvořit doma takové prostředí, kam byste se rádi vraceli. Ryby nejsou domácí typy a chtějí od života víc než vztah. Milují volnost, proplouvají životem a nikdy se nenechají zaplést do vážných vztahů. V září ale potkají někoho, kdo jim zpříjemní několik měsíců.