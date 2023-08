Velký horoskop lásky na září. Komu zahoří srdce po prázdninách?

Doufali jste, že se přes prázdniny zamilujete, potkáte konečně toho pravého, ale nic z toho se nestalo? Pak neklesejte na mysli a přečtěte si následující horoskop. Třeba právě vy potkáte životní lásku hned v září!

Celé léto jste čekali na to, že se zamilujete, ale nic z toho se nestalo. Nyní, když pomalu přichází září a s ním i konec léta, si začínáte zoufat? Pak se podívejte do našeho horoskopu, co vás v září čeká, co se lásky týče. Třeba právě vy budete mít štěstí a na sklonku léta potkáte životní lásku!

Beran

21. 3. až 20. 4.

U Beranů to zůstane v září stejně jako doposud a to znamená, že budou bez partnera. Jsou bez něj už dost dlouho a ani letošní léto nic nezměnilo a nezmění to ani září. Budou zase sami a to celý podzim. Není jim to už ani líto, umí se o sebe postarat a nepotřebují peníze ani materiální zabezpečení. Občas se jim však zasteskne po objetí a pochopení.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou v dlouhodobém vztahu a zůstanou v něm i v září. Zatím nepřišlo nic, proč by se to mělo změnit. Jejich současný životní partner je pro ně dokonalý ve všech směrech a nehledají tak nikoho jiného. V září se tedy mohou těšit tak maximálně na to, že prožijí babí léto po boku stejné osoby jako to loňské. A to není málo!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelce čeká překvapení v podobě osoby, kterou sice dobře znají, ale dlouhá léta ji neviděli. Nakonec to bude po dlouhé době člověk, který Střelce ohromí, bude ho bavit a bude s ním rád trávit volný čas. Tuto osobu potká Střelec právě v září a v průběhu letošního podzimu se ukáže, zda vznikne dobré přátelství nebo dokonce láska.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci se na novou lásku těší zbytečně. Vesmír si totiž myslí, že ještě nedošli smíření se ztrátou svého partnera, ke které došlo na jaře. Je nutné ještě počkat, než se vrhnou do dalšího vztahu. Jejich září tak bude ve znamení smíření se s osudem a nastartování nového života. Pak možná přijde na řadu i nová láska a porozumění.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny potřebují poradit co se životem a to jim poskytne někdo, koho potkají v září. Na tohoto člověka se Panny až nezdravě upnou, což jim může přinést velké zklamání. Ne každá osoba to totiž bude mí s city stejně jako Panna a té by mohly po odhalení svých citů zůstat jen oči pro pláč. Šanci na úspěch mají s Rybou či Rakem.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi se dočkají velké lásky, na kterou už několik měsíců čekají. Jejich předchozí vztah nebyl žádnou procházkou růžovým sadem, proto se teď mohou těšit na někoho, kdo pro ně udělá vše, co jim na očích uvidí. Také se musí připravit na to, že s nimi bude někdo sdílet jejich problémy a strasti, což jim neskutečně psychicky pomůže. V předchozím vztahu totiž byli na vše sami.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci potkali v létě někoho, kdo pro ně byl vším. Bohužel ale šlo jen o letní lásku, tedy alespoň ze strany partnera, a Blížencům tak zůstali jen oči pro pláč. Nyní by chtěli někoho potkat, klidně jen na krátký románek, ale hlavně aby na předchozí lásku zapomněli. A to se jim právě v průběhu září podaří. Nepůjde o osudovou lásku, na pár měsíců ale postačí.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by se mohly v září potkat s někým, kdo budu jejich druhou polovičkou. Musí ale nechat otevřené srdce a mysl a především nepodléhat předsudkům. Jejich potenciální partner totiž nebude vůbec jejich film a navíc nebude prototyp katalogového hezounka. Bude mít ale šarm, charisma, dobré srdce a plnou peněženku.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se dočká namísto lásky přátelství na celý život, což není také k zahození a často může dokonce znamenat více než láska, která pomine. Vodnáři se tak mohou v září těšit na někoho, s kým budou mít stejný smysl pro humor, stejné názory a budou si rozumět i po intelektuální stránce. Umocní to ještě společný koníček, díky kterému spolu budou moci trávit hodně času.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se v září zamilují až po uši. A je to dobře! Bude se totiž jednat o čestnou, hodnou a pracovitou osobu, která do jejich života vnese světlo, radost, lásku a pochopení. Rak a jeho nový partner se budou podporovat a stát při sobě v každé situaci. Jejich život tak bude mít mnoho šťastných chvil, kdy poznají, že jsou pro sebe stvořeni.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štiři milují samotu a stejně to bude i v září. Neumí se seznamovat a jejich život samotářů jim přináší uspokojení. Dělají si, co chtějí, a nemusejí se nikomu zodpovídat. Nic na tom nezmění ani září. Bude sice někdo, kdo by o ně stál, Štíři ale nebudou ochotni ubrat ze svých požadavků a ztratí tak šanci na lásku. Opět zůstanou sami a opět jim to nebude vadit.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Zrozenci v Rybách se zamilují jen párkrát v životě a vypadá to, že jeden z těchto světových okamžiků by měl přijít právě teď v září. Jde jen o to, aby onoho pravého poznali a dali mu šanci se projevit a získat jejich srdce. Až k tomu dojde, každá Ryby bude na vrcholu blaha, protože lepšího partnera si přát nemůže.

