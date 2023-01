Koncem ledna se zjeví na obloze zvláštní nebeský úkaz. Která znamení ovlivní?

22. ledna po západu Slunce dojde na obloze k zajímavému úkazu. Venuše bude v konjunkci se Saturnem, obě planety budou maximálně blízko z pohledu nás jako pozorovatelů. Tato situace vždy významně ovlivní určitá znamení zvěrokruhu.

Konjunkce Venuše a Saturnu se projevuje jak harmonicky tak neharmonicky, a to v podobě lidského jednání. Lidé jsou zdrženlivější, věrní, uvědomují si své dobré a stabilní vztahy. Sebedůvěra během konjunkce mírně klesá, o to více lidé nabývají pečlivosti. Neharmonické vlivy jsou váhavost a zábrany. Následující dny by se měla mít na pozoru znamení, kterým vládnou výše uvedené planety.

Planeta Venuše. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Vy a váš partner, ať už jde o vztah osobní nebo pracovní, byste se mohli dostat do rozporu. Možná byste si měli dopřát čas o samotě mezi čtyřma očima, abyste mohli probrat důležité záležitosti. Konjunkce vám dodá odvahu říci upřímně, co si myslíte a co cítíte. 22. ledna se vaše nebeská vládkyně, Venuše, utká se Saturnem, což by se mohlo zdát jako problém, nicméně vás vesmír žádá, abyste byli upřímní. Obzvláště pokud jde o vaše peníze, hodnoty a milostný život.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Nevycházíte s lidmi kolem vás? Dnes se to změní, protože Venuše vám dodá svou energii, abyste konečně dostali odvahu vše vyřešit. A to jednou provždy. Konjunkce vám totiž dodá vhled, který jste dosud neměli. Najdete pevnou půdu pod nohama a objevíte uvnitř své duše řešení, které vám dosud bylo skryto. Přiblížení obou planet vás nabádá, abyste vše řešili v soukromí za zavřenými dveřmi.

Planeta Saturn. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Býváte neústupní a konjunkce vám pomůže konečně najít kompromis, který je tolik potřebný pro vyřešení konfliktu, který nosíte v sobě. Ohromně se vám uleví a najdete správnou cestu. Venuše se Saturnem vám přinesou energii a vitalitu, vybídnou vás zvážit v životě vše dobré a špatné a najít harmonii, po které jste tak dlouho toužili.



Zdroje: stylecaster.com, zpravy.aktualne.cz