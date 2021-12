Velký horoskop na leden: Co vás čeká a nemine hned v počátku roku?

Nový rok nám klepe na dveře, co nám asi přinese? Necháte se překvapit, nebo překvapení nemáte rádi a raději se na nadcházející události nachystáte? Přinášíme měsíční horoskop pro nedočkavce! Jaký bude leden 2022 podle astrologů?

V prvních dnech ledna si vytvořte alespoň hrubý plán na celý rok. Popřemýšlejte, co od něj očekáváte, co chcete dokázat jak pracovně, tak vztahově. Vlastně byste leden měli využít k utříbení myšlenek a uvědomit si pohled na celý svůj život.

Beran

Leden bude pro Berany profesně náročný, neboť vaše ambice budou na vrcholu, ale dejte si pozor na příliš velké změny, ty si nechte rozhodně na jindy! V lednu byste se měli zaměřit na plánování všeho, můžete popřemýšlet i o tom, kde byste si rádi odpočinuli na dovolené, protože nápadů budete mít plnou hlavu. Od 24. ledna vám začne skvělé období, ve kterém uděláte určité pozitvní změny, včetně těch kariérních.

Býk

Pro Býka nebude leden jeden z těch top měsíců, na ty si musí ještě počkat. Leden by Býci měli využít k přemýšlení o sobě samotném, uvědomit si své silné a slabé stánky a své možnosti. Utříbíte si i svůj vztah k partnerovi a nejen k němu. Jestli se chystáte udělat ve svém životě větší změnu, naplánujte si toto rozhodnutí na 8. ledna. Koncem měsíce se zamyslete nad svou kariérou a nad tím, co vlastně od ní do budoucna očekáváte.

Blíženci

Máte něco velice důležitého, co byste měli co nejdříve koupit nebo podepsat? Proveďte to nejlépe do 14. ledna. Očekávat také můžete velmi vzrušující den, který padne na 23. ledna. V tento den byste mohli mít zajímavé nápady, které by se v budoucnu mohly setkat s úspěchem. Leden se s vámi ponese i na vlně seznamování a možnosti navázání dlouhodobějšího vztahu.

Rak

V lednu by se Raci měli soustředit na vztahy, protože 2. ledna se aktivuje jejich vztahová část. Dne 17.1. nastane úplněk, při kterém se lze zbavit těžkostí emocionálního života, které vás dosud vyčerpávaly. Nebojte se ani v tento den otevřít své srdce a bez ostychu vyjádřit svým blízkým to, co byste jindy ze sebe nedostali.

Lev

Lev si v lednu uvědomí, že jsou potřeba v jeho životě určité změny a nebudou jen pozitivní. Důležitým dnem pro vás bude 16.1. a to ohledně práce a obchodních vztahů. Okolo 23. ledna se můžete těšit na zajímavá setkání. Záležitosti s úřady raději nechte na jiný měsíc. Pokud na úřad musíte, vykročte pravou nohou a s pokorou.

Panna

Leden bude pro Panny ve znamení romantiky a nezáleží na tom, jestli jsou zadané či nejsou. Nezadané Panny si budou sice užívat romantiky, ale s člověkem, kterým vaším vyvoleným partnerem nejspíš nebude. Jestli máte v hlavě nějaké dobré nápady, od 14. ledna se je pokuste prezentovat. A nezapomeňte! Čím víc lásky dáváte, tím více se vám bude dařit s penězi.

Váhy

Do 19. ledna budou Váhy prožívat složitější období, ale po tomto datu by se vám mělo zaručeně ulevit. Čas byste měli investovat hlavně do sebe. Pečujte nejen o svou fyzickou schránku, ale také o psychiku. V nadcházejícím období na vás čekají minimálně 4 týdny plné zábavy a koníčků, které vás nabíjí.

Štír

V lásce můžete dosáhnout toho, po čem toužíte 29. ledna. V lednu vám to ale moc nebude klapat v práci, budete mít problém s dodržením termínů a pracovní morálkou. Měli byste si udělat radost investicí do něčeho pěkného, co vám udělá radost. Může to být obraz, ale jednat se může i o vybělení zubů.

Střelec

V minulosti jste dostali pár lekcí ohledně financí a to bude v lednu pokračovat, protože si hvězdy vyloženě žádají jistou změnu. Od 14. ledna vám také začnou lekce, které se budou týkat komunikace a vzájemného porozumění. Ale nebojte, v dalších etapách roku vás čekají už jen ty příjemnější věci. Jen se musíte na začátku popasovat s těmito lekcemi!

Kozoroh

Kozorozi budou v lednu plní elánu a energie, až se jim bude zdát, že týdny letí jako o závod. Soustřeďte se na své letošní cíle a zkuste si sestavit plán. Od 24. ledna se můžete těšit na zhruba dvouměsíční výkonnost, která vás posune blíže k vašemu vysněnému cíli. Máte rádi adrenalin? Vsaďte si nebo si kupte los, mohlo by vás potkat štěstí.

Vodnář

Mohlo by vás potkat nemilé „navrácení do minulosti“ a to kolem 19. ledna. Pokud k tomu dojde, vždy myslete na to, z jakého důvodu již tento člověk není součástí vašeho života. Vytyčit si nové cíle - to si rozhodně nechte až na konec měsíce. Nezadaní Vodnáři možná v této době zatouží po trvalém vztahu, který by je naplňoval. Zkuste oslovit protějšek 23. ledna.

Ryby

Ryby se budou v lednu zabývat přátelstvím a to ve velkém měřítku! Uvědomí si pravou hodnotu vztahu dvou přátel, ale také si od jistých pseudopřátel pročistí vody. Možná vás také překvapí partner svým jednáním, nepochopíte jeho myšlenkové pochody. Co vám přijde zcela běžné a normální, to může být pro vašeho partnera nepochopitelné a uvede vás to do rozpaků.

