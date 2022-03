Velký horoskop na březen: Lvy, Střelce a Blížence čeká náročný měsíc

Měsíc březen je v roce prvním jarním měsícem a spousta lidí se jeho příchodu po dlouhé zimě nemůže dočkat. Jenže někteří letos právě během března prožijí několik nesmírně náročných chvil. Co vás podle horoskopu na začátku jara čeká? Pro Lvy, Střelce a Blížence bude tento měsíc velmi náročný!

Zdroje: astrohled.cz, svetzeny.cz, zeny.cz

Beran

Začátek měsíce je pro vás poměrně složitý, a to hlavně v oblasti vztahů. Mohou se objevit různé problémy, které se vám nepodaří řešit s klidem a namísto toto se poměrně rychle rozčílíte. To se pochopitelně nemusí líbit vašemu protějšku, který vám to dá důrazně najevo. Od 6. března se ale všechno mění. Budete klidnější a pro ostatní také velmi přitažliví. Komukoliv projevíte sympatie, vrátí je vám s plnou parádou zpět. Co se týče práce, měli byste si dopřát více odpočinku. Přestože se snažíte všechno splnit na 200 procent, nepřeceňujte své síly. Do 20. dne v měsíci můžete pociťovat únavu. Věnujte se tedy převážně nenáročným aktivitám a načerpejte energii. Ke konci měsíce by se vám totiž mohla hodit.

Býk

Býci by hlavně ze začátku měsíce měli být po pracovní stránce velmi důslední. Mají totiž tendence zapomínat na důležité povinnosti, což se jim může krutě vymstít. Větší obezřetnost je také v březnu žádoucí kvůli hrozícím neshodám s nadřízeným. A ani v milostných vztazích se Býci nevyhnou nejrůznějším problémům. Přestože mají pocit, že vše funguje, jak má, 6. března, kdy Venuše přechází do negativní kvadratury s Uranem, se ukáže, že to s nimi jejich láska nemyslí tak úplně vážně. Býci, není třeba ale věšet hlavu. Není všem dnům konec. Později sami zjistíte, že vás tato zkušenost ještě více posilnila a příště už budete obezřetnější.

Blíženec

Blíženci před sebou rozhodně nemají ten nejšťastnější měsíc. Přestože obecně bývají velmi klidní, v březnu je rozhodí kdejaká prkotina. Nejenže pak mohou být vzteklí, ale také poměrně zmatení a nerozhodní. To se nejvíce projeví v práci, kde budou mít Blíženci pocit, že vůbec nic nestíhají. Mají kolem sebe ale naštěstí dobré kolegy, kteří jim pomohou stresové období překonat. Blíženci, v březnu se držte raději stranou a nečiňte žádná velká rozhodnutí. Mohla by vás v budoucnu velmi mrzet.

Rak

Měsíc březen zkrátka v oblasti lásky a vztahů přeje málokomu. A Raci nejsou výjimkou. Zvláště pak, pokud jsou zadaní. Z partnerovy strany totiž vnímají negativní energii a neví, jak si jeho chování mají vysvětlit. Možná mají i pocit, že je jejich miláček zcela odstřihnul a dává přednost jiným věcem. Raci, dejte tomu čas. I když vás možná chování partnera ničí, vše se velmi brzy vrátí do normálu. A obdobně je na tom i váš pracovní život. Šéf vám nadělí více práce než jindy a jeho požadavky jsou obrovské. Nenechte se tím ale rozhodit. Má pro to dobrý důvod. Za pár dní bude zase lépe. Snažte se se nestresovat a každou volnou chvíli věnujte odpočinku.

Pro Lvy bude březen náročný. Často budou unavení. Zdroj: Shutterstock

Lev

Stejně jako Blíženci, i Lvi před sebou mají velmi náročný měsíc. Může nastat několik problémů. Ty největší se ale týkají partnerských vztahů. Vaše láska má totiž pocit, že ji dusíte, a touží po větší volnosti. Ještě předtím, než se pustíte do velké hádky, popřemýšlejte, zda váš protějšek přece jen nemá v jistých věcech pravdu. V souvislosti s partnerskými problémy zanedbáváte práci a máte tendence utrácet větší sumy peněz. Lvi, zůstaňte při zemi! Vaše nerozmyšlené chování se vám může krutě vymstít. Všechno dobře zvažte a hodně relaxujte.

Panna

Začátek měsíce je pro Panny naprosto skvělý, a to ve všech oblastech. V práci se mohou dočkat povýšení, nezadaní se mohou seznámit s přitažlivým protějškem a ti zadaní si budou lásku užívat plnými doušky. Problémy ale mohou přijít na konci měsíce, kdy hvězdy Pannám zkrátka nepřejí. Ve vztazích nastanou problémy s komunikací a v práci vám mezi prsty proklouzne úžasná příležitost. Nebuďte ze sebe zklamaní. Všechno zlé je pro něco dobré.

Váhy

Březen podle všeho prostě není měsícem lásky. I Váhy do něj totiž vstoupí špatnou nohou a budou z partnerských vztahů zklamaní. Naštěstí budou celý měsíc v jednom kole, a tak budou vztahy tím posledním, co budou řešit. Čeká je hodně práce, ta ale přinese vytoužený výsledek. Váhy, v záplavě dobré nálady se budete chtít za odvedenou práci v obchodě odměnit. To je bezesporu správné, jen si ale v obchodě dejte pozor na to, abyste neutratili víc, než můžete.

Štír

Přestože se Štírům může na začátku měsíce zdát, že na jejich partnerské vztahy žádná špatná energie nepůsobí, všechno se velmi rychle změní. Od 6. března je totiž Mars v negativní kvadratuře s jejich znamením, což se právě ve vztazích nejvíce projeví a jejich partner je může velmi nepříjemně překvapit. To se ustálí ke konci měsíce, kdy nezadaní Štíři dokonce potkají záhadného člověka, který jim změní život. Březen je pro Štíry ideální dobou k plánování letní dovolené.

Střelec

Střelci jsou obecně poměrně klidní a nevyhledávají problémy, v březnu si ale budou čas od času na něco stěžovat. Čeká je hodně komunikace, která nemusí být vždycky úplně jednoduchá, kolegové v práci jim mohou hodit nějaký ten klacek pod nohy a celý měsíc se jim bude zdát poměrně chaotický. Na poli lásky bude ale dokonalý. Střelci, váš partner pro vás udělá první poslední. Vraťte mu to stejnou měrou.

Kozorozi budou mít šťastný měsíc. A to i na poli lásky. Zdroj: Shutterstock

Kozoroh

Kdo bude mít opravdu krásný březen, jsou lidé narození ve znamení Kozoroha. Ve svých vztazích zažijí obrovské nadšení a rozhodně nepůjde o nějaký pomíjivý pocit. A skvěle se jim bude dařit i v práce, v rodinných vztazích, a dokonce i po finanční stránce. Březen Kozorohům zkrátka přeje a oni tak mají pocit, že mohou dělat vše naplno a bez vyčerpání. Tak to ale úplně není. Odpočinek je stále velmi důležitý, a tak na něj, Kozorozi, nezapomínejte. Hlavně na konci měsíce můžete pociťovat, že vám docházejí síly.

Vodnář

Milí vodnáři, i když se budete stavět na hlavu, smůla se vám bude lepit na paty. A to hlavě v práci. Nebudete spokojeni s tím, jak se k vám chová váš šéf. Když vám prasknout nervy a vy se proti jeho jednání ohradíte, způsobíte si ještě větší problémy. Zkuste se ale udržet na uzdě, vaše reakce by totiž mohla být přehnaná a vy byste se tak zcela zbytečně připravili o místo. Zatněte raději zuby, napusťte si vanu, přečtěte si dobrou knihu a hodně spěte. Brzy bude líp.

Ryby

Nezadaní lidé ve znamení Ryb by měli hned na začátku měsíc zbystřit. Už dlouho totiž myslí na jednu konkrétní osobu, která jim v březnu jejich náklonnost vrátí. V práci se pak Ryby dozví novinku, která je nepříjemně zaskočí. Nečekaná informace se ale netýká jich samotných, ale jejich kolegů. Ryby, dejte si velký pozor na své finance. Vyvarujte se nejrůznějším bankovním smlouvám, neutrácejte a raději šetřete.