Velký horoskop na únor. Budou vám hvězdy nakloněny, nebo přijde nějaká pohroma?

Jaký bude druhý měsíc roku 2022? Podívejte se, co vám věští hvězdy v únoru. Lásku, úspěch, kondičku? Horoskop na měsíc únor je tu.

Beran 21. 3. − 20. 4.

Láska

Ve vztazích budete spíše stagnovat. Nečekejte velké změny a ani se o ně nesnažte, je to plýtvání energií. Najděte si na všem něco dobrého a únorem jen proplujte.

Kariéra

Pozor na kritiku z vrchu! Ani šéf nemusí mít pravdu, ale ne vždy se hodí odporovat a snažit se prosadit svou. Ukažte radši v práci, čím vynikáte. Po kritice může klidně následovat uznání.

Zdraví

Nenechte se vystresovat a neberte si poznámky kolegů nebo rodiny osobně. Pokud během února přiberete na váze, můžou za to spíš nervy než nezdravý způsob života. Obrňte se proto trpělivostí a povzneste se nad kritiku.

Býk 21.4. – 21.5.

Láska

Užijte si únor s rodinou společnými aktivitami, ale také pobytem venku. Dopřejte si vzájemné společnosti a prožijte i únor jako by se nechumelilo. Počasí vás přece nezastaví.

Kariéra

Práce vám půjde od ruky, a to hlavně díky výdrži a entusiasmu. Nepolevujte, určitě se vám to vrátí. Věnujte se tomu, co děláte, naplno, zajímejte se o novinky a co se děje ve vašem oboru. V budoucnu se vám to bude hodit.

Zdraví

V únoru vás nic nezastaví. Nepřepískněte to. Dobrá forma neznamená, že jste nedostižní. Pečujte o svoje tělo, v únoru vás nezradí.

Blíženci 22.5. – 21.6.

Láska

Je čas udělat si trochu odstup od toho, co se děje. Co chcete? Co můžete obětovat? A je to vůbec nutné? I láska dostane šanci. Vydejte se společně na výlet nebo objevujte svět. Pak uvidíte, zač vaše vztahy opravdu stojí.

Kariéra

Udělejte si pořádek v tom, co jsou vaše silné stránky, a v práci je náležitě předveďte. I šéfům či zákazníkům je to potřeba někdy ukázat a připomenout jim, proč jste tou správnou osobou na správném místě.

Zdraví

Obletovat rodinu i práci je náročné. Věnujte pozornost svému zdraví a zaslouženému odpočinku. Pečujte o tělo i ducha a udělejte něco příjemného i pro sebe.

Rak 22.6. – 22.7.

Láska

Udělejte si čas na sebe. Odrazí se to na vaší rodině i blízkých. Klidní a odpočatí budete trpělivější a zlepší se i vaše komunikace. Osvěžte si rutinu výletem nebo jinou aktivitou s těmi, které máte nejradši.

Kariéra

Únor není čas na hýření. Zkuste něco ušetřit a investovat do budoucnosti. Udělejte si pořádek v prioritách, v práci i v tom, co musíte mít. Někdy stačí zamyslet se nad tím, co je pro vás skutečně důležité.

Zdraví

Zklidněte se a relaxujte. Věnujte se třeba koníčkům nebo dobré knize. I očista mysli je důležitá a dobrá fyzická kondice s ní jde ruku v ruce.

Lev 23.7. – 22.8.

Láska

Nebojte se svěřit se a udělat si pořádek v myšlenkách. Když řeknete věci nahlas, často si uvědomíte, co vlastně chcete. Celá situace se záhy vyjasní. Zklidní se i vaše vztahy a lidé vám budou lépe rozumět.

Kariéra

Srovnejte si harmonogram, abyste se nemuseli přetrhnout v práci, ale odváděli dobré výsledky. Pokud se vám to nepodaří, brzy se to projeví na penězích. Raději v únoru nepolevujte.

Zdraví

Začněte se hýbat. I když to vypadá, že na to není dost času. Pohyb vám zajistí víc než jen lepší kondici. Lépe si naplánujete den a aktivita vám pomůže také k disciplíně a mentálnímu odpočinku.

Panna 23.8. – 22.9.

Láska

Dobrá nálada vám pomůže k lepším vztahům v rodině, a pokud hledáte lásku zrovna v únoru, budete mít příležitost někoho zajímavého potkat. Jen si dejte pozor na to, zda se dotyčný nezajímá víc o vaše úspěchy.

Kariéra

V únoru vám to půjde jako po másle. Zvládnete vlastní úkoly a nebudete se bát ani spolupráce na větších projektech. Užijte si únor. Pracovně i finančně se vám bude dařit.

Zdraví

I když vám to šlape v práci a doma, měli byste myslet na zdraví. To rozhodně neodsuňte na druhou kolej. Udělat si na všechno čas bude náročné, ale vyplatí se to.

Váhy 23.9. – 23.10.

Láska

Pokud vás zlobí nesváry, nebojte se, vše se zase uklidní. Obrňte se trpělivostí. Únor bude náročný, ale nic netrvá věčně. Vaše starosti se koncem měsíce rozplynou a březen bude docela jiný.

Kariéra

Nezoufejte, že vás únor finančně vysaje víc, než jste původně plánovali. Vezměte to sportovně, ještě bude příležitost nějakou tu korunu ušetřit na věci, které plánujete.

Zdraví

Očistěte tělo i mysl. Únor je vhodný pro detox a přípravu na jaro. Nebojte už přijde brzy. Začněte žít zdravěji, i malé krůčky se počítají. Brzy uvidíte, že se budete cítit lépe.

Štír 24.10. – 22.11.

Láska

Užijte si ještě zimu. I když už vás možná nebaví, pěkné dny se najdou. Naplánujte si je s těmi, které máte rádi. Třeba během nich potkáte zajímavé lidi.

Kariéra

V práci nečekejte velké změny. Únor nebude zajímavý po pracovní, ani finanční stránce. Pokud toužíte po nových věcech do domácnosti, dopřejte si některé. Ulehčí vám práci i potěší. Nemusíte čekat, levnější už nebudou.

Zdraví

Pozor, abyste během pobytu venku neprochladli. Nepodceňujte počasí. Fyzická aktivita vám udělá dobře po všech stránkách, ale určitě se ujistěte, že jste dobře vybavení.

Střelec 23.11. – 21.12.

Láska

Pokud vám to doma nešlape podle vašich představ, zamyslete se, jestli na tom také nemáte podíl. Oživte vztahy a změňte rutinu, jinak se ze začarovaného kruhu nedostanete. Únor vam dá příležitos k vlastnímu růstu.

Kariéra

Stejně jako je potřeba změnit přístup doma, i v práci by se to hodilo. Nemusíte dřít od rána do večera. Odveďte dobrou práci a buďte příkladem i dobrými vztahy. Ty jsou na pracovišti víc než důležité. Nemusíte kolegy v práci milovat, stačí když budete vzájemně vstřícní.

Zdraví

Dejte si pozor na výdrž a elán. Emočně můžete být dost unavení, proto si dejte na všechno dost času. Odpočiňte si fyzicky i mentálně a načerpejte sílu.

Kozoroh 22.12. – 20.1.

Láska

Únor je nakloněný kreativitě. A není to špatný nápad. Pokud máte čas, věnujte se tomu, co vás baví, a utužte rodinné vztahy. Projeví se to na našem domově po všech stránkách. Pohoda je prostě k nezaplacení.

Kariéra

Nachystejte se fyzicky i duševně na novinky. V práci se mohou objevit změny, kterým nebudete nakloněni, ale jistě si najdete i něco pozitivního. Nový vítr přinese i nové příležitosti. Rutina už byla trochu nudná, no ne?

Zdraví

Nepřehánějte to, ale hýbejte se. Zima vás může trochu unavovat, ale to nevadí. Raději buďte opatrní a jeďte jen na půl plynu. Jaro vám přinese spoustu příležitostí rozjet se na plno.

Vodnář 21.1. – 20.2.

Láska

Věnujte pozornost tomu, co vás baví. Vztahy v únoru nijak zvlášť nepokvetou, ale nejspíš se nestane ani nic znepokojivého. Nevadí, směřujte energii na věci, které chcete zlepšit, ale zbytečně netlačte. Lepší malé krůčky než nic.

Kariéra

V únoru to půjde v práci ode zdi ke zdi. Pomalý rozjezd vystřídá úprk. Snažte si srovnat program a věnovat dostatek času práci i rodině. Ani v jednom není třeba riskovat nebo zbrkle měnit názory. Než promluvíte, pořádně si to rozmyslete.

Zdraví

Doléhá na vás zima. Věnujte čas svému zdraví a tomu, co jíte. Máte-li čas, věnujte ho vlastní fyzické i duševní kondici. Doplňte vitamíny i minerály, neseďte za pecí. Není třeba zdolávat vrcholy hor, ale nějakou tu fyzickou aktivitu byste neměli opomenout.

Ryby 21.3. – 20. 3.

Láska

Jestliže jste v lednu opomíjeli rodinu, zkuste jim to nyní vynahradit. Nemusí jít o velké plány, ani drahé dovolené. Prostě si udělejte čas a zkuste spolu něco podniknout. I únor může být krásný. Užijte si slunných dní společně.

Kariéra

Hvězdy přejí vaší finanční situaci. V únoru byste mohli konečně udělat rozhodnutí o tom, jak prodat či nakoupit, a uděláte dobrý obchod! Není třeba riskovat. Peníze i práce by vám měly v únoru dělat radost bez velké námahy.

Zdraví

V únoru by vám mělo být dobře. Starejte se o to, co jíte a jak s tělem zacházíte. Odvděčí se vám nejen zdravím, ale také náladou.