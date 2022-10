5 znamení horoskopu, v nichž se rodí nejpůvabnější a něžné ženy. Patříte mezi ně

Všechny ženy jsou krásné a mají v sobě něžnost. Některé více, některé méně. Existují však znamení, které svým půvabem a přitažlivostí vynikají nad ostatní. Které to jsou?

Štír (24.10. – 22.11.)

Nejatraktivnější na ženách narozených ve Štíru je jejich tajemnost. Štírky jsou známé jako mystické a intenzivní, které otřesou životy těch, kteří je milují. Jejich temná stránka přitahuje ostatní jako magnet. To jim přidává na jejich kráse. Další jejich žádoucí vlastností je vášeň pro své přesvědčení. Tyto ženy se nebojí říct svůj názor a vždy budou bojovat za to, co považují za správné.

Štírky jsou krásné i ve vyšším věku. Zdroj: Shutterstock

Váhy (23.9. – 23.10.)

Citlivost, to je to, co ostatní na ženách zrozených ve znamení Vah přitahuje. Ženy Váhy také získávají na svém půvabu díky svému klidu a harmonii. Celoživotní hledání rovnováhy se projevuje i na jejich vzhledu, vynikají krásnou pletí. Ženy Váhy tu pro vás budou vždy, když budete potřebovat pomoc nebo podporu.

Býk (21.4. – 21.5.)

Čím je žena narozená ve znamení Býka půvabná? Svou vytrvalostí, tvrdohlavostí, ale i svou schopností dosáhnout úspěchu. Nechybí jim však pokora, a tato kombinace je prostě okouzlující. Dokáže být něžná v péči o své blízké, ke kterým umí být neuvěřitelně štědrá.

Ve kterých znameních se rodí ženy krásné fyzicky i duševně? Zdroj: Shutterstock

Beran (21.3. – 20.4.)

Ženy v Beranu zrození jsou extrémně vášnivé, impulzivní, rozhodné a velmi nezávislé. To jim dává neobyčejnou krásu jejich osobnosti. Jsou velmi přitažlivé, sebevědomé, nebojí se jít si v životě za tím, co chtějí, ale nic jim to neubírá na jejich něžnosti.

Lev (23.7. – 22.8.)

Nejatraktivnější na ženách ve znamení Lva je jejich magické kouzlo, které způsobuje jejich nadšení a láska k životu. Nic z toho nepředstírají, takové prostě jsou. Rozené hvězdy, v centru pozornosti, okouzlující a vyzařující teplo.

Zdroje: tuttoabruzzo.it, infobae.com