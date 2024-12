Závěr roku 2024 není vždy příjemný: Která znamení by měla radši strávit Silvestra v posteli?

13. 12. 2024

Závěr roku je pro většinu lidí obdobím oslav a veselí, ale ne každý ho tak vnímá. Pro některé je Silvestr spíše časem k zamyšlení a odpočinku. Planety se totiž na přelomu roku pohybují tak, že některá znamení zvěrokruhu pocítí silnější potřebu stáhnout se do ústraní a nabrat síly. Jaká znamení by tedy měla zvolit klidnější vstup do nového roku?

Astrologie nám prozrazuje mnohé, i to, že závěr roku 2024 bude pro některá znamení spíše výzvou než důvodem k oslavám. Vliv planet jako je Saturn a Neptun přináší totiž v některých případech melancholii a ne touhu po ohňostrojích. Která znamení by letos měla dát přednost klidnému Silvestru před bujarou party? Býk: Potřeba regenerace a odpočinku Býci, známí svou láskou k pohodlí a rodinnému kruhu, se na konci roku ocitnou v rozpoložení, kdy budou cítit potřebu načerpat síly. Místo hlučných večírků by měli upřednostnit klidné chvíle s nejbližšími. Horký čaj, deka a oblíbený film mohou být pro ně ideálním způsobem, jak strávit poslední den roku. Jejich vládnoucí planeta Venuše jim letos radí zklidnit mysl a připravit se na nové výzvy. Rak: Citlivost na maximum Raci, ovládaní Měsícem, jsou velmi vnímaví k energiím kolem sebe. Na Silvestra by je mohla atmosféra plná hluku a intenzivních emocí spíše vyčerpávat. Pro Raky je vhodné stáhnout se do svého bezpečného prostoru a věnovat se meditaci nebo hodnocení uplynulého roku. Domov je pro ně útočištěm, kde se budou cítit v bezpečí. Panna: Touha po klidu a organizaci Perfekcionistické Panny budou ke konci roku spíše zaneprázdněné přemýšlením o tom, co vše by chtěly v novém roce zlepšit. Oslavy Silvestra je mohou zbytečně vyrušovat z jejich plánování. Pro Panny bude nejlepší strávit tento den přemýšlením o nových cílech a odpočinkem, aby mohly začít nový rok s čerstvou energií. Kozoroh: Práce před zábavou Kozorozi jsou znamením, které dává přednost smysluplným činnostem před povrchními oslavami. Závěr roku 2024 pro ně tedy bude spíše o práci na sobě a bilancování. Namísto večírků by měli zvolit klidnou večeři s nejbližšími nebo čas strávený o samotě. Saturn, jejich vládnoucí planeta, je povede k tomu, aby si Silvestra užili po svém. Proč je klidné zakončení roku důležité Ne každý si užívá hluk ohňostrojů a davové veselí. Některá znamení zvěrokruhu potřebují na konci roku prostor pro sebe, aby si uspořádala myšlenky a připravila se na nové začátky. Tento klid jim pomáhá regenerovat a naladit se na další etapu života. Zdroj: www.dama.cz, www.prozeny.cz

