V jakém znamení se narodil váš muž? Tito bývají nejlepšími partnery

Máte doma partnera, který pro vás udělá první poslední a na rukou by vás nosil? Pak je to možná tím, v jakém znamení zvěrokruhu se narodil. Určitým mužským znamením totiž vesmír nadělil neskutečnou dávku pozornosti a dobroty vůči ženám. Patří váš partner mezi ně?

Závidí vám kamarádky vašeho manžela či partnera? Ani se nedivíme, pokud patří mezi následující čtyři znamení! Tito muži totiž udělají pro své lásky vše, co jen mohou, aby byly šťastné a spokojené. Narazit na jednoho z nich je doslova zázrak, proto byste neměly s jinými znameními ani ztrácet čas.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou neskutečně pracovití a manuálně zruční. Život se Střelcem vám tak bude přinášet nejrůznější překvapení, kterými bude rád a často zvelebovat váš domov. Baví ho i práce na zahradě, tudíž vám ušetří i hrabání se v hlíně a zalévání. Je to velký pěstitel a miluje ten pocit, když se mu urodí velká dýně, cuketa, či přemíra jahod, kterými může pohostit svou ženušku.

Jediný problém je, že Střelci bývají opravdoví workoholici. Pokud tedy chcete mít po boku muže, který umí vypnout a rád se válí, rozhodně to nebude Střelec. Sledování filmů, dovolená u moře či večírky jsou pro něj ztrátou času. Raději udělá něco na domě. Je ale pozitivní, že vám tyto radosti zakazovat nebude a ještě vám na ně bude vydělávat peníze.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Muži ve znamení Býka nosí domů neuvěřitelné množství peněz, takže se jejich partnerky mají jako princezny. Navíc tito muži nejsou vůbec lakomí, koupí tedy svým partnerkám vše, po čem touží. Nový dům, drahé auto či luxusní kabelku? Není problém! Dostanete vše, co chcete. Nezneužívejte toho ale, váš partner si to nezaslouží. Veškerý majetek si vydobyl vlastní pílí.

Jedinou chybou Býka je, že nemá čas si svůj majetek užít. Nejvíce byste ho tedy potěšila, kdybyste mu připravila překvapení v podobě nějakého relaxu. Co takhle exotická dovolená na Bali nebo třeba Maledivách? Uvidíte, že si odpočine, bude mít více energie a vy si ho budete vážit i za něco jiného, než jsou materiální věci. Přestali jste si spolu totiž úplně povídat, a to chce napravit!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Muži ve znamení Raka nejsou materiálně založení, život s nimi je tak jedno velké dobrodružství. Když mají, tak dají a klidně za vás utratí vše a na budoucnost myslet nebudou. Když nemají, netrápí se, umí vyžít s málem. Důležitější jsou pro ně duchovní hodnoty. Pokud vám tedy stačí objetí, láska a pocit bezpečí, pak je Rak pro vás ten pravý.

Pokud ale potřebujete řád a vědomí, že budete mít příští měsíc na složenky, na Raka se rozhodně nespoléhejte. Jde opravdu o člověka, který peníze k životu nepotřebuje. Jinak si ale nemyslete, že je nějaké nemakačenko, to vůbec ne. Když je třeba, umí všechno. Kdyby měl vyšší ambice, dotáhl by to daleko a měl peněz víc než dost. Bohužel ale nechce.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou hodní, ochotní, příjemní, vtipní, hezcí a chytří. Každý vám takového muže bude závidět. Každý Štír pro vás udělá vše, co bude moci, abyste byla šťastná. Rodina je pro Štíra největším požehnáním, proto dělá vše proto, aby byla zabezpečená a šťastná. Každý víkend rodinný výlet, v zimě hory, v létě moře, to vás po boku Štíra čeká.

Jediný problém je Štírova matka, která má v životě Štíra snad ještě větší postavení než vy. Když řekne maminka, všechno se ruší a vše je svaté. Bohužel si jsou závislosti svých synů matky vědomy a často ji zneužívají ve svůj prospěch. Nikdy tedy nezapomínejte být se Štírovou matkou za dobře, kdybyste se jí totiž znelíbila, Štír vždy zvolí ji a ne vás.