Horoskop podle Atlantidy: Které z patnácti magických znamení je právě to vaše?

Kdo by neznal bájnou Atlantidu. Tajemný kontinent, který je opředen spoustou legend, mýtů a příběhů. Ty jsou možná smyšlené, možná reálné. Záleží jen na vás, zda jim chcete nebo nechcete věřit. Povaha člověka se zde určovala podle dne v měsíci, kdy se narodil.

Azr'hal (1. den v měsíci)

Pokud jste se narodili první den v měsíci, jste takzvaný Azr'hal. To je člověk, který je rozhazovačný, nadšený a nic pro něj není problém. Miluje novinky, technologické vychytávky a vše moderní, co mu usnadní práci. Má v životě velké štěstí na přátele i práci, ve které vyniká a daří se mu v ní.

Duirk'har (2., 3. a 4. den v měsíci)

Duirk'har je člověk, který jede jako kolovrátek a neustále dělá ty samé věci dokola. Je jedno, jestli jsou dobré nebo špatné. Duirk'har prostě žije v začarovaném kruhu a neumí se z něj dostat ven. Také se neumí poučit z chyb, které udělal v minulosti, tudíž je nikdy nemůže ani napravit.

Ferz'oulh (5. a 6. den v měsíci)

Ferz'oulh je introvertní jedinec, který je originální, ale vzhledem ke studu a bojácnosti to neumí dát dostatečně najevo. Měl by si užívat každý den, ale místo toho se chová jako malé dítě a velmi rád se lituje. Nikdy tak ničeho nedosáhne, i když na to mozek má. Má také předsudky a občas i rasistické názory.

Gal'aï (7. den v měsíci)

Jestli má někdo v životě štěstí a daří se mu vše, na co sáhne, je to Gal'aï. Lidé ho milují, partner obdivuje a nadřízení ho dávají za příklad. Umí bavit davy a je tak ve společnosti velmi oblíbený. Občas je sice trochu povrchní, ale když si někoho opravdu připustí k tělu, dýchal by pro něj.

Povaha člověka se prý v Atlantidě určovala podle dne v měsíci, kdy se narodil. Zdroj: Shutterstock

Jni'baël (8., 9. a 10. den v měsíci)

Jni'baël má neuvěřitelný tah na branku. Když někoho nebo něco chce, vždy to dostane a není důležité, jak dlouhá a složitá je cesta k výsledku. Je komunikativní a co neutáhne na vzhled, vždy „okecá". Může se vydat jakoukoliv cestou a vždy má jistotu, že bude správná a dovede ho ke kýženému cíli.

Klad'esh (11. den v měsíci)

Vždy dotahujete věci a projekty na sto procent, jste tedy oblíbeným týmovým hráčem, ale i šéfem. Většinou býváte jedničkami ve svém oboru a ani vás to nestojí příliš snahy. Jste přirozeně inteligentní a myslíte na detaily. Také jste velmi dobrými rodiči, kteří vychovávají úspěšné děti.

Mama'dhoul (12., 13. a 14. den v měsíci)

Mama'dhoul poukazuje na tajemnost, proto se toho o vás moc neví. Své emoce držíte na uzdě, s nikým se příliš nemazlíte, a když už si někoho připustíte k tělu, dlouho trvá, než mu začnete věřit nebo se dokonce svěřovat. Umíte vše dokonale skrývat, lidé si proto o vás myslí, že nemáte žádné starosti.

Perd'hur (15. a 16. den v měsíci)

Perd'huři jsou neskutečně pracovití a manuálně zruční. Když chcete vymalovat byt, vyrobit nábytek na míru nebo něco opravit, vždy si pozvěte Perd'hura. Nebudete litovat. Jak se říká, umí hodně muziky za málo peněz. Při práci vás navíc pobaví, je to totiž takový lidový vypravěč. Miluje smích ostatních.

Quest'hal (17. den v měsíci)

Neustále o sobě pochybujete, hledáte na sobě nedostatky a jste ze sebe zklamaní. Není to ale třeba, patříte mezi nadprůměrně inteligentní a schopné lidi, kteří se prostě jen mají tendenci stěžovat a podceňovat se. Podívejte se kolem sebe, kolik známých je mnohem hloupějších a mají mnohem vyšší sebevědomí.

Sark'houm (18. a 19. den v měsíci)

Jste flexibilní, komunikativní a v neposlední řadě přátelští a společenští. To vám v mnoha směrech ulehčí život a nemusíte se díky těmto vlastnostem stresovat. Navíc jste nezávislí, vždy vše zvládnete vyřešit a ostatní se na vás často spoléhají. Rodina je pro vás vždy na prvním místě, a to po celý život.

Ek'winax (20., 21. a 22. den v měsíci)

Ek'winax je absolutní pohodář a flegmatik. Pokud chcete vidět člověka, který se nikdy nenechá ničím rozhodit, vyhledejte Ek'winaxa. Nevyvolává konflikty, ba naopak je nenávidí. Nehádá se a raději klidně ustoupí, i když ví, že má pravdu, aby měl klid. Nezvyšujte na něj hlas, jinak se stáhne do ulity a přestane odpovídat.

Vord'hak (23., 24. a 25. den v měsíci)

Strašně prožíváte utrpení druhých, což z vás dělá snadný cíl zlých lidí, kteří vás vysávají a ve finále podvedou. Snažte se ubrat ze své empatie a dobroty nebo zle dopadnete. Mnohdy si ani neuvědomujete, jak vaší dobroty okolí zneužívá. Podívejte se, kolik lidí tu pro vás bylo, když jste potřebovali pomoc!

Ysb'aal (26., 27. a 28. den v měsíci)

Ysb'aal má trpělivosti na rozdávání. Je schopný strávit u jedné aktivity hodiny a hodiny, dokud ji nedotáhne do dokonalosti. Nic mu není zatěžko a ve všem je velmi pečlivý. Je odhodlaný něco v životě dokázat, ale potřebuje na to čas. Lidé ho často považují za zpomaleného, ale on jen vše důkladně zvažuje.

Za'our (29. a 30. den v měsíci)

Vždy víte, co říct, abyste trefili hřebíček na hlavičku. Máte vrozenou empatii a smysl pro pochopení. Navíc umíte poradit a to takovým způsobem, že ostatní uklidníte, což právě v dané situaci potřebují. V životě dosahujete úspěchu a jste většinou na vysoké pozici, ze které velíte ostatním.

Yri'birri (31. den v měsíci)

Věříte v duchovno, lásku a tradiční rodinu. Žádné modernosti a výstřelky nejsou pro vás. Neuznáváte LGBT komunitu a rodina je pro vás muž, žena a dítě. Na své názory si nedáte sáhnout a klidně je hlásíte veřejně. Kdo se s tím nechce smířit, má smůlu. Přes vaše přesvědčení vlak nejede.