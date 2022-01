Horoskop podle záhadné Atlantidy měl 15 znamení. Které je vaše a co o vás říká

Atlantidu poprvé zmínil Platón v roce 360 př. n. l. Bájný ostrov měla obývat vysoce vyvinutá civilizace, která se uměla dorozumívat telepaticky a disponovala technickými vymoženostmi. Měla mít i svůj vlastní horoskop s 15 znameními. Jaké je to vaše?

Atlantida měla podle Platóna ležet někde za tzv. Herkulovými sloupy, jež jsou ztotožňované s dnešním Gibraltarským průlivem. Do dnešní doby se pozůstatky zaniklé civilizace nenašly. Existuje však spousta legend. Podle jedné z nich měli obyvatelé Atlantidy speciální horoskop. Ten se určuje podle pořadí dne narození v měsíci.

1. den v měsíci - Azr'hal

Jste věční optimisté. Milujete výzvy a rádi do všeho skáčete po hlavě. Jste sebejistí a nedělá vám problém převzít zodpovědnost. To se ostatně stává často, jelikož vaše unáhlená rozhodnutí potřebujete často vysvětlovat.

2., 3. a 4. den v měsíci - Duirk'har

Jste mírumilovní, klidní a nepříliš sebevědomí. Jakákoli kritika vás rozhodí a vy se utápíte ve smutku. Jste spíše introvertní a váš sen je žít v míru, klidu a harmonii. Přestaňte tedy naslouchat radám ostatních a začněte se spoléhat sami na sebe.

Duirk'har se často utápí ve smutku. Zdroj: Profimedia.cz

5. a 6. den v měsíci - Ferz'oulh

„Tady a teď." To je vaše životní motto. Žijete přítomným okamžikem a dokážete si ho pořádně užít. Jste zábavní, originální a máte fantazii. Občas ale zapomínáte na pocity druhých. Díky cílevědomé práci si umíte vybudovat vynikající kariéru.

7. den v měsíci - Gal'aï

Jste charismatičtí a díky tomu máte stále v patách pár obdivovatelů. Navíc jste klikaři, proto s vámi lidé rádi spolupracují. Jakmile se vám něco sem tam nepovede, panikaříte. Chcete-li žít šťastný život, uvědomte si, že náhodě neporučíte.

8., 9. a 10. den v měsíci - Jni'baël

Jste to právě vy, kteří mají na sociálních sítích mnoho sledovatelů. Vyzařuje z vás krása a sebevědomí. Magicky přitahujete osoby opačného pohlaví, což využíváte k zábavnému flirtu. Dejte si však pozor na lehkovážná rozhodnutí a zdánlivou povrchnost, která je vám vyčítána.

11. den v měsíci - Klad'esh

Už jako děti jste si řekli, kam míříte, a této cesty se držíte zuby nehty. Poměrně brzy tedy můžete dosáhnout profesních úspěchů. Jste rození vůdci a manažeři. Práce vás pohání vpřed. Dejte si však pozor, abyste svým workoholismem nezanedbávali rodinu.

12., 13. a 14. den v měsíci - Mama'dhoul

Řídíte se mottem: „Není čas ztrácet čas." Nesnášíte monotónní práci, zdvořilostní konverzace a čekání. Toužíte se stále posouvat vpřed a rozvíjet sama sebe. Díky tomu jste tolerantní a umíte dělat kompromisy.

15. a 16. den v měsíci - Perd'hur

Jste vášniví a impulzivní. Máte však problém s disciplínou. Raději sníte a kreativně tvoříte. V profesním životě tak můžete čekat na povýšení déle, než vaši kolegové. Pokud po něm toužíte, slevte trochu ze svých nároků.

17. den v měsíci - Quest'hal

Nikdy nejste spokojeni, stále si stěžujete. Přestože vás tato vlastnost žene vpřed, zároveň vás vnitřně spaluje. Zkuste občas spolknout kritiku, a naopak se cíleně zaměřit na to hezké a pozitivní. Váš život bude veselejší.

18. a 19. den v měsíci - Sark'houm

Bystrý úsudek a empatie. To jsou vaše největší zbraně. Máte zdravé sebevědomí, ale silné ego. Někdy vás přepadne smutek z toho, že nikdo nevidí vaše kvality. Zkuste se nad to povznést a pracujte na sobě dál.

20., 21. a 22. den v měsíci - Ek'winax

Jste cestovateli a dobrodruzi tělem i duší. Dlouho nevydržíte na jednom místě. Stále chcete objevovat a žít naplno. Díky tomu máte problém usadit se a najít si svou životní cestu. Tu najdete až ve vyšším věku, kdy už jste poměrně vybouření.

Ek'winax jsou cestovateli a dobrodruzi tělem i duší. Zdroj: Profimedia.cz

23., 24. a 25. den v měsíci - Vord'hak

Jako malým vám říkali, že máte léčitelské schopnosti. Pokud jste neztratili dětskou bezprostřednost, stále tímto talentem oplýváte. Společnost na vás dále zbožňuje vaši skromnost a vstřícnost. I přesto, že máte lidi rádi, nejraději jste sami v přírodě nebo doma.

26., 27. a 28. den v měsíci - Ysb'aal

Máte optimistickou povahu. Nad problémy dokážete mávnout rukou, málokdy si stěžujete nebo pláčete. Pokud se ale už rozčílíte, ví o vašem hněvu celá ulice. Cítíte-li nadbytek energie, pravidelně sportujte.

29. a 30. den v měsíci - Za'our

Silná vůle je to, co na vás ostatní obdivují. Jste velmi zásadoví a nesnášíte bezpráví. Často tak máte pocit, že stojíte úplně sami proti celému světu. To však není třeba. Zaměřte se jen na to, co dokážete opravdu vyřešit.

31. den v měsíci - Yri'birri

Poměrně často se stává, že se utápíte v minulosti a přemýšlíte, co jste mohli udělat jinak. Dejte si však pozor, abyste neztratili kontakt s realitou. Z ní rádi utíkáte do světa fantazie a příběhů. Jste introverti a nemáte mnoho přátel. Zato rodina by pro vás udělala cokoli.

