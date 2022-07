Horoskop podle bájené Atlantidy je jiný. Jak moc se vidíte ve svém znamení?

Bájný kontinent s vyspělou civilizací, který údajně zničila roku 9600 před naším letopočtem obrovská přírodní katastrofa. Sice není potvrzeno, že Atlantida opravdu někdy existovala, ale většina lidí tomu věří. Stejně tak jako tomu, že její obyvatelé měli svůj vlastní a velmi přesný horoskop.

Obyvatelé bájné Atlantidy měli úplně jiný horoskop než my, ten se neurčoval podle měsíce, ve kterém jste se narodili, ale podle dne narození. Také měl patnáct vlastních znamení. Jaké je vaše znamení podle bájné Atlantidy?

1. den v měsíci - Azr'hal

Jste sebejistí a máte pozitivní přístup k životu. Jste zvyklí mít za sebe i ostatní zodpovědnost a nedělá vám problém se obhajovat. Občas se ale vrháte do věci bez rozmyslu a často zjistíte, že jste si svůj postup měli nejprve rozmyslet.

2., 3. a 4. den v měsíci - Duirk'har

Jste tišší, neprůbojní a chcete být se všemi kamarád. Také velmi řešíte, co si o vás myslí ostatní, a jednáte podle toho, abyste se jim zalíbili. Nebojte se, postupem času zmoudříte a zjistíte, že jediná důležitá věc je, abyste obstáli sami před sebou.

5. a 6. den v měsíci - Ferz'oulh

Nic neřešíte a žijete přítomností. Život si umíte náležitě užívat. Jste originální, individuální a máte bohatou fantazii. Myslíte ale především na sebe a je pro vás důležité, jaký máte z určitých věcí prospěch, než je uděláte. Čekají vás kariérní úspěchy a peníze.

7. den v měsíci - Gal'aï

Jste chytří, máte bystrou mysl a charisma, kterému málokdo odolá. Všichni chtějí být ve vaší přítomnosti a dozvědět se něco nového. Jste extrovert a bavíte davy. Bojujete za věci, které vám přijdou správné, a je jedno, co vás to bude stát. Vždy si stojíte za svým a chcete to obhájit.

8., 9. a 10. den v měsíci - Jni'baël

Jste krásní, pohlední a sexy lidé, kteří mohou mít kohokoliv, na koho ukážou. Umíte flirtovat a díky tomu už se vám povedlo utéct ze situací, ze kterých to běžně nejde. Jste lehkomyslní a povrchní, žádné hlubší city nemáte a ani nechcete. Neradi se něčím stresujete.

11. den v měsíci - Klad'esh

Už v dětství jste věděli, co chcete dělat a co vám půjde. Máte silnou vůli, zodpovědnost a umíte vzít za práci, jde vám tedy většinou vše, na co sáhnete. Brzy tedy dosáhnete profesních úspěchů a jdete stále výš. Jste rozený vůdce a se svými podřízenými to umíte, mají vás rádi a respektují vás.

12., 13. a 14. den v měsíci - Mama'dhoul

Neumíte se sami rozhodnout, vždy potřebujete slyšet názor někoho dalšího, jehož rad si vážíte. Neradi trávíte čas s lidmi, se kterými si nemáte co říct a nudí vás. Tlachání o ničem vás ubíjí a nechcete ho praktikovat. Láká vás získávat stále nové informace a vzdělávat se v různých oborech.

15. a 16. den v měsíci - Perd'hur

Jste ambiciózní, vášniví, ale také impulzivní a agresivní. Musíte se naučit disciplíně a kdy je čas držet jazyk za zuby. Utlumte agresi, která se ve vás skrývá. Lidé vás milují kvůli kreativitě a dobrým nápadům, kterými umíte pobavit.

17. den v měsíci - Quest'hal

Neustále vše vylepšujete a i když na něčem pracujete do posledního detailu, nikdy nejste spokojení. Tato vlastnost vás žene kupředu a dosahujete díky ní vyšších cílů. Neumíte lichotit, oblbovat lidi, ale vždy jste seriózní a říkáte věci tak, jak opravdu jsou.

18. a 19. den v měsíci - Sark'houm

Jste chytří, empatičtí, bystří a šikovní, to jsou vaše nejlepší vlastnosti. Jste sebevědomí, ale ne příliš a také ambiciózní, ale tak akorát. Jedinou slabostí je vaše ego, kterého se nikdo nesmí dotknout. Nedejbože, když někdo neumí ocenit vaše kvality, to se umíte pěkně naštvat.

20., 21. a 22. den v měsíci - Ek'winax

Jste dobrodruzi, nevydržíte na jednom místě, ale milujete cestování. Také milujete společnost lidí, adrenalin a zážitky. Nesnášíte nudu a sedět u televize by vás našel jen málokdo.Bohužel stále nevíte, co chcete dělat, zajímá vás toho totiž spousta.

23., 24. a 25. den v měsíci - Vord'hak

Máte léčitelské schopnosti, jste skromní a pomáháte lidem. Umíte ostatní nabít energií a lidé vaši společnost milují. Nemáte rádi kolektiv více než tři lidí a jste spíše samotáři.

26., 27. a 28. den v měsíci - Ysb'aal

Nestěžujete si, nepláčete, jste optimističtí a nad většinou problémů mávnete rukou. Váš život se skládá ze smíchu a zábavy. Řešíte jen vážné problémy a to rázně. Umíte se totiž pěkně rozčílit. Většinou ale máte nadhled a smysl pro humor.

29. a 30. den v měsíci - Za'our

Jste pozitivní, máte silnou vůli a v životě toho chcete hodně dosáhnout. To vás neustále žene kupředu. Toužíte po pozornosti kvůli které ale ztratíte koncentraci. Nemusíte stát sami proti celému světu, lidé a přátelé vám rádi pomohou. Stačí jen poprosit.

31. den v měsíci - Yri'birri

Celý život se zaobíráte tím, že jste něco mohli udělat lépe. Tudíž z ničeho, co děláte, nemáte opravdu radost. Máte bohatou fantazii a představivost, proto často žijete ve svém světě, do kterého nikoho nepouštíte. Realita je pro vás až moc drsná a náročná.

Zdroj: www.zeny.cz, www.svetzeny.cz