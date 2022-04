Horoskop podle data narození: Spočítejte si své číslo osudu. Co pro vás znamená?

Chcete vědět, co vás v životě čeká a nemine? Pak si spočítejte své osudové číslo. Poradíme vám, jak na to. Nebojte, nemusíte být žádný Einstein, abyste si s tím dokázali poradit.

Své osudové číslo spočítáte tak, že nejprve sečtete všechna čísla data vašeho narození. Když jste se tedy narodili 11.3.1993, budete postupovat takto: 1+1+3+1+9+9+3= 27 a to ještě sečtete 2+7= 9. Vaše osudové číslo je tedy 9. Vždy zkrátka a dobře sčítejte do té doby, dokud vám nevyjde jednociferné číslo.

Číslo 1

Lidé, kteří se narodili pod číslem jedna, jsou takzvaní stvořitelé. Mají velký dar vytvářet velké věci. Jsou také velmi empatičtí a cítí věci, které normální smrtelník necítí. Většinou právě z těchto jedinců jsou vizionáři, léčitelé či čarodějky. Mají také silnou vůli a vždy si jdou tvrdě za svým cílem.

Číslo 2

Když má někdo osudové číslo dvě, lze od něj očekávat, že bude překypovat energií. Takový člověk také vycítí, když se něco děje, hrozí nebezpečí nebo někoho něco trápí. Nikdy se nezastaví před žádnou překážkou a jsou plni soucitu. Milují přírodu a žijí v těsném sepětí s rostlinami i zvířaty.

Můžete ozdravit svět a zbavit ho nemocí i civilizačních chorob, jen musíte chtít a musíte do toho dát všechno. Zdroj: Shutterstock

Číslo 3

Když se pro něco rozhodnete či nadchnete, vždy si jdete tvrdě za svým, abyste dosáhli kýženého cíle. Umíte však jít i přes mrtvoly, což není každému při chuti. Buďte tedy opatrní na to, pro co se nadchnete, mohlo by vám to pěkně zkomplikovat život. Jinak ale zůstaňte stejně houževnatí, vyplatí se to.

Číslo 4

Číslo čtyři poukazuje na čtyři základní elementy Země. Na oheň, vodu, vzduch a zemi. Vy umíte být v rovnováze se všemi čtyřmi živly. Vaše racionalita vychází ze země, silná vůle z ohně, nedostupnost z vody a lehkost ze vzduchu. Je těžké vám tedy jakkoliv ublížit nebo vás zmanipulovat.

Číslo 5

Pětka má spirituální moc, tudíž jedinci, kteří ji mají za osudové číslo, často žijí v oblacích. Milují únik mimo realitu, rádi sní a v neposlední řadě si povídají s duchy a jinými nadpřirozenými bytostmi. Také se nebojí smrti, ví totiž, že po životě je čeká ještě lepší čas, který je bude naplňovat.

Číslo 6

Šestka patří slunečním lidem, kteří dávají svým blízkým příval světla a energie. Jde o silné a hlavně srdečné lidi, kteří by se pro vás rozdali. Jsou požehnaní a můžete z nich čerpat pozitivní energii, aniž byste je vysávali. Jsou také velmi odpovědní, etičtí a vždy jednají podle pravidel.

Číslo 7

Vidíte do budoucna a máte tak šanci se připravit na to, co bude. Vaše intuice vás nikdy nezklame, což se vám už mnohokrát potvrdilo. Lidem s osudovým číslem sedm tedy věřte a nesnažte se jim vnutit svůj názor nebo je dokonce přechytračit, šeredně by se vám to mohlo vymstít.

Šestka patří slunečním lidem, kteří dávají svým blízkým příval světla a energie. Zdroj: Shutterstock

Číslo 8

Osmička je číslo čar a kouzel. Osmička je číslo opředené magií a rituály. Lidé, mající osudové číslo osm, mají jistotu, že se ve světě neztratí. Mají v sobě zabudovaný jakýsi vnitřní kompas, který je vždy dovede do cíle, ať to stojí, co to stojí. Tito lidí umí přesně vyhodnotit, co je dobré a co je špatné.

Číslo 9

Můžete ozdravit svět a zbavit ho nemocí i civilizačních chorob, jen musíte chtít a musíte do toho dát všechno. Jde o to, zda je vám vaše pohodlnost milejší než spása světa. Pokud se rozhodnete pomáhat druhým, budete mít neskutečný úspěch a budete považováni za šamany.