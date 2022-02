Horoskop podle data narození: Jaké číslo určuje váš osud vašeho znamení?

Lidé snad už odpradávna toužili po tom znát svou budoucnost. Jen tak se totiž mohli náležitě připravit na to, co je čeká. I proto někteří hledají odpovědi v horoskopech, u kartářek anebo v numerologii. A právě s numerologií se pojí i životní číslo, které je podle mnohých skvělým pomocníkem v odhalování vlastního osudu. Víte, jak jej vypočítat a co znamená?

Zdroje: horoskopy.blesk.cz, numerologie.najdise.cz, dama.cz

Zatímco klasické horoskopy popisují události, které mohou nastat v řádech dnů či měsíců, životní číslo hovoří o životě jedince jako o celku. Mnozí věří, že lidem předurčuje jejich klíčové vlastnosti a také komplexněji mluví o tom, co v jejich životech hrozí. Numerologové přisuzují číslům posvátný význam, a proto má pro ně životní číslo obrovskou váhu.

Jak vypočítat životní číslo

Své životní číslo si zcela jednoduše může spočítat naprosto každý. Je vlastně výsledkem všech čísel z data narození. Pokud se tedy například jedinec narodil 5. 3. 1989, sečte společně 5 + 3 + 1 + 9 + 8 + 9. To se rovná 36. Tato dvě čísla je rovněž nutné sečíst. 3 + 6 se rovná 9. Životním číslem jedince je tedy číslo 9. Co ale jednotlivá čísla znamenají?

Životní číslo 1

Lidé, jejichž životním číslem je číslo 1, jsou lidé aktivní a kreativní. Mají rádi úspěch, neradi prohrávají. V životě si jdou tvrdě za svými cíli a nespoléhají se přitom na druhé. To je na jednu stranu dobře, na tu druhou ale může být právě jejich sebestřednost až krutá. Málokdy se totiž ohlíží na někoho jiného, než jsou oni sami. Z toho důvodů mají problémy v partnerských vztazích. Užívají si totiž spíše lásku a obdiv druhého, ale sami své city dávají jen výjimečně najevo. Ti s životním číslem jedna by se měli více zaměřit na své okolí. Vnímat, co se děje kolem, a věnovat se druhým. Jedině tak dosáhnou rovnováhy.

Lidé s číslem 1 mají často ve vztazích problémy. Zdroj: Shutterstock

Životní číslo 2

„Dvojky” jsou laskavými a nesmírně vlídnými lidmi. Nejdůležitější je pro ně harmonie a klid. Nesnáší hádky a nejrůznější konflikty. Bývají skvělými partnery. Vždy jim totiž záleží nejen na vlastní pohodě, ale také pohodě toho druhého. Jsou spolehliví a nikoho nikdy nepodrazí. Kvůli své touze po klidu ovšem špatně snášejí stresové situace. Když je v jejich životě dlouho všechno vzhůru nohama a oni nemají stabilní zázemí, hrozí u nich rozvinutí psychických obtíží.

Životní číslo 3

Jedinci s životním číslem tři mají od každého něco. Na jednu stranu jsou nesmírně inteligentní a komunikativní, na tu druhou jsou ale velkými kritiky. Často se jim spousta věcí nelíbí a nebojí se svůj názor otevřeně vyjádřit. Kritičtí jsou ale leckdy i sami k sobě. Nezřídka kdy je sužuje potřeba se posouvat stále dál. K životu potřebují volnost a nedokážou dlouho vydržet na jednom místě. U lidí s číslem 3 lze očekávat, že dosáhnou velkých věcí.

Životní číslo 4

Lidé s číslem čtyři jsou velmi pracovití a velmi vytrvalí. Když si něco umanou, jdou si za svými sny. Ne vždy je ale jejich cesta za úspěchem jednoduchá. Jsou totiž poměrně netrpěliví a všechno by nejraději měli hned. Není ale třeba někam spěchat. U „čtyřek” se většinou požadované úspěchy dostaví až v pozdějším věku. Je ale třeba vytrvat a nescházet z dobře naplánované cesty.

Životní číslo 5

Pokud je něco, co lidé s životním číslem 5 potřebují k životu, pak je to absolutní svoboda. Nesnáší nejrůznější pravidla a dělají si, co chtějí. Jsou poměrně tvrdohlaví, kvůli čemuž se v životě čas od času dostávají do ošemetných situací. Vydržet s nimi v partnerském vztahu vyžaduje mnoho ústupků. Tito lidé jsou nestálí a stále hledají něco nového. Jejich vztahy často nemají dlouhého trvání. „Pětky” jsou nespoutané, chtějí objevovat svět a závazky jsou pro ně peklem.

Životní číslo 6

Jsou mírumilovní, potřebují klid a touží po lásce jako snad nikdo jiný. Jsou také velmi citliví a ve vztazích proto vyžadují pozornost a časté projevování lásky. Lidé s životním číslem 6 by si měli najít vážný vztah v době, kdy jsou ještě mladí. S přibývajícím věkem se jim totiž zvyšují nároky na protějšek a kvůli tomu je pro ně později stále těžší a těžší najít partnera, který by jim naprosto vyhovoval. Tím se jim pak nedostává tolik vytoužené lásky. Pro „šestky” je důležitá rovnováha. Bez ní jsou ve stresu, který u nich může po čase způsobit zdravotní obtíže.

„Šestky” by si měly hledat protějšek v mladém věku. Později pro ně může být poměrně těžký najít toho pravého. Zdroj: Shutterstock

Životní číslo 7

Číslo sedm bývá často označováno za šťastné číslo. Kvůli tomu by si mnozí mohli myslet, že lidé s tímto životním číslem mají zaručený naprosto spokojený život. Tak to ale úplně není. Sedmička je totiž karmickým číslem, což znamená, že svému nositeli do cesty přihrává velké množství nástrah a překážek. Ty ale nejsou na škodu. Právě díky jejich překonávání se lidé stávají moudřejšími. Lidé s číslem 7 rádi pomáhají druhým. Často se ale do problémů ostatních vžijí natolik, že je považují za svoje vlastní, a ani si neuvědomují, že si tak sami škodí. „Sedmičky” mají spoustu přátel a jsou ve společnosti velmi oblíbení. Když ale zrovna nemají svůj den, mohou jejich slova ubližovat.

Životní číslo 8

Jestli má někdo předurčeno být skvělým vůdcem, pak jsou to lidé s životním číslem 8. Oplývají vytrvalostí a dokonalým organizačním talentem. Na vedoucích pozicích jsou tedy nepřekonatelní. Čas od času si přesto připadají nedocenění a mají pocit, že jejich snažení nikdo neobdivuje. Ani tak ale neztrácí nadšení pro to, co dělají. Lidé s číslem 8 by se ale měli mít na pozoru. Poměrně rychle totiž podléhají nejrůznějším závislostem, které mohou následně jejich život zcela zničit.

Životní číslo 9

Pravda, láska, spokojenost a přátelství. Přesně po tom touží nositelé čísla 9. Jenže někdy právě po těchto aspektech touží natolik, že přehlížejí realitu. Často mají nasazené růžové brýle a je pro ně poměrně těžké vidět věci takové, jaké doopravdy jsou. Když se ale v životě spálí, naději neztrácejí. V lidech vidí to dobré a každé zklamání vnímají jako krok vpřed. Umí věrně milovat a ať se v jejich životech stane cokoliv, vždy budou prahnout po pravdě a lásce.