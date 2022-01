Velký kariérní horoskop 2022: Co můžete čekat v práci? Vzestup nebo strmý pád?

Kariéra je pro někoho velice důležitá a věnuje jí všechen čas. Co vás čeká v roce 2022 za pracovní změny? Na co si dát pozor, do čeho se pouštět nebo naopak nepouštět? Přečtěte si, co vás čeká podle hvězd v našem velkém kariérním horoskopu.

Hon za penězi nás provází celým životem. Dva předešlé roky plné uzavírání a vládních nařízení nás trochu pozastavily v tempu. Rok 2022 by však měl být celkově poklidnější a přívětivější. Zajímá vás, jak na tom bude vaše kariéra? Pusťte se do čtení!

Beran

Pokud Berani v roce 2021 dřeli, určitě se jim tato tvrdě odvedená práce vyplatí. Očekávat lze zvýšení platu i kariérní postup. Berani, kteří vhodnou práci teprve hledají, mají v lednu jedinečnou šanci na takovou narazit! Pokud přemýšlíte o změně zaměstnání, začátkem roku to nedělejte, raději vyčkejte na červen nebo červenec, kdy k vám hvězdy v tomto směru budou příznivější.

Býk

Máte v hlavě slibný projekt, který by mohl přinést ovoce? Tento rok je jako stvořený pro začátek nového podnikání. Nevrhejte se do toho ale po hlavě, nejdříve si upřesněte všechny aspekty a vytvořte si věcný plán. Tento rok vám přinese i několik zajímavých nabídek, u kterých bedlivě přemýšlejte, jestli nějakou přijmete, nebo nikoliv.

Pro Býky je tento rok jako stvořený pro začátek nového podnikání. Zdroj: profimedia.cz

Blíženci

Blíženci to nebudou mít letos jednoduché, protože u nich vznikne touha po novém cíli. Pokud se do dosahování tohoto nového cíle pustíte, bude to tvrdá práce a bude vás stát mnoho úsilí. Není vyloučena ani pracovní cesta do zahraničí. Na pracovišti se vyhýbejte zbytečným hádkám a snažte si udržet zdravý nadhled na práci i na kolegy.

Rak

Raci se mohou cítit na dně svých pracovních sil. Což u některých může vyvolat vlnu emocí, samozřejmě těch negativních. Co si vzít na pár dnů volno a vše na chvíli hodit za hlavu? Včetně mobilního telefonu a sociálních sítí? Pokud tak učiníte, budete se do práce vracet jako nový člověk. Snažte si tento postoj udržet co nejdéle a moc neplánovat dopředu.

Lev

V roce 2022 by si Lvi měli v práci vést velice dobře, protože jsou k nim hvězdy opravdu nakloněny. Vaše snaha bude následně odměněna. Čeká vás nejspíš i kariérní postup. Problémy, které jste v minulosti řešili a nevyřešili, budou v tomto roce hravě rozklíčovány a váš vztah se zkušenými kolegy jen pokvete.

Panna

Rok, který bude obsahovat tři dvojky, je pro vás po pracovní stránce velice příznivý! Chystají se na vás i nové pracovní příležitosti a to po měsíci lásky – květnu. Do té doby se vzdělávejte, absolvujte klidně nějaký kurz. Zkušeností není nikdy dost. Dejte si pozor na příliš horlivé rozhodnutí! Nejdříve myslete, pak konejte, protože byste toho mohli později hořce litovat.

Váhy

Do března se budete muset v práci dost snažit, abyste dokázali svou pravou cenu. Váhy, které ještě nejsou v pracovním procesu, mohou tento rok narazit na vysněnou práci, která je bude naplňovat a budou spokojení i po finanční stránce. Připravte se i na jisté zvýšení pravděpodobnosti pracovních cest do zahraničí.

Štír

Pro Štíry bude rok 2022 pracovně průměrný. Dejte si pozor na náhlé situace, které bude potřeba řešit, protože při nich můžete přijít k osobní újmě a vaše jednání v ostatních nezanechá dobrý dojem. Pokud se chystáte zainvestovat do většího projektu, raději to nechte na další rok. Pro Štíry hledající uplatnění jsou hvězdy nakloněny.

Střelec

Střelci budou v práci ve velmi silné pozici, protože jsou plní elánu a síly. Po svěření důležitého úkolu od starších a zkušenějších nadřízených, se ukážou jako spolehliví profesionálové, kterým se nebudou bát svěřit další, neméně důležitý úkol. K těmto skvělým výkonům vás bude také hnát vyváženost ve vašem soukromém životě.

Střelci se v pracovním procesu ukáží jako profesionálové. Zdroj: profimedia.cz

Kozoroh

Vaše nekompromisní jednání může ovlivnit vaše pracovní poměry, proto si dejte pozor na pusu. Ti, co podnikají, by se měli v první polovině roku soustředit na vytváření nových kontaktů, a to nejen tuzemských, protože spolupráce bude prospěšná, i když ne úplně jednoduchá. Pozor v druhé polovině roku na vztahové drama, které se může neblaze odrazit ve vaší dosavadní práci.

Vodnář

Sebevědomí vám pro následující rok chybět rozhodně nebude. Bude z vás čišit síla a dynamika, které vám v červnu můžou přinést atraktivní nabídku. Smeťte vaše pochyby ze stolu a tvrdě si za novou šancí jděte. Buďte nekompromisní na své soupeře, ale neudělejte si v pracovním prostředí příliš velké zlo. Vymezte kolegům určité hranice.

Ryby

V roce 2022 vám nebude chybět optimismus, a to ani v zaměstnání. Pokud vyrazíte do boje o nové pracovní místo, nebudete mít na růžích ustláno, ale vložte do toho veškerou svoji energii a uvidíte, že se nakonec hvězdy přikloní na vaši stranu. Když se budete muset v zaměstnání rozhodovat, neukvapujte se, ale ani rozhodnutí nenechávejte na kolegovi.

Zdroje: www.idnes.cz, www.ganeshaspeaks.com, www.hindustantimes.com