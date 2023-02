Práce podle znamení: Čím byste se v žádném případě právě vy neměli živit?

Pokud máte pocit, že věci v práci nefungují ve váš prospěch, pamatujte, že nikdy není pozdě. Vždy můžete změnit zaměstnání, ale v rozhodování, jak a kam se bude váš pracovní život ubírat, se držte i astrologie. Pro každé znamení totiž existuje vhodná i zcela nevhodná práce. Jak je na tom právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Energičtí, vysoce nadšení a sebemotivovaní Berani mají ve svých inovativních myslích uložené skvělé nápady. Jejich pulzující energie a silná vůle je činí schopnými pracovat v náročných podmínkách. Jejich vášeň, dynamický přístup a spontánnost se naplno uplatňují v akčně orientovaných profesích, kde se musí rychle rozhodovat.

Berani riskují a jsou dostatečně odolní. Vhodná je pro ně třeba práce v terénu. Berani by měli podnikat, živit se prodejem, jsou to skvělí hasiči i záchranáři, pracovníci v bezpečnostních službách nebo sportovci. Rozhodně by neměli pracovat v nudném a klidném prostředí, nevhodná je pro ně administrativa, firmy zabývající se účetnictvím, sklady či výrobní linky.

Berani by měli pracovat jako záchranáři. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci jsou velmi praktičtí a metodičtí. Vyhovuje jim jakákoli práce nebo profese, která jim nabízí stabilitu. Dělat si plány a pracovat podle nich je jejich způsob, jak být v práci klidní. Jsou dobří v dodržování pravidel a nařízení. Nejlépe se jim daří a rostou, když jsou ve vedoucí pozici. Práce, které jim nabízejí jistotu zaměstnání, je motivují k ještě lepším výkonům na pracovišti.

Vzhledem ke stabilitě a jistotě zaměstnání, které poskytují státní služby, je to pro ně jedna z nejvhodnějších pracovních možností. Býci mají také vysoký cit pro estetiku, hodí se k nim také umělecká kariéra. Mají trpělivost a odhodlání. Vhodné jsou učitelské profese, práce na ministerstvech či vědeckých pracovištích. Mohou být dobrými ošetřovateli, fotografy nebo designéry či hudebníky. Nejsou však dobří v rychlém rozhodování a necítí se dobře ve stále se měnícím prostředí, rozhodně by neměli být lékaři, záchranáři, hasiči nebo dopravními policisty.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou nejnestálejším znamením zvěrokruhu. Jsou velmi zvídaví a inteligentní. Jejich důvtip a intelekt jim pomáhají vydělávat peníze a získávat slávu, a proto jsou vhodní pro práce, které vyžadují interakci se zákazníkem. Blíženci dokážou držet krok s rychlým pracovním prostředím. Jsou schopni shromažďovat cenné informace a shromažďovat data během okamžiku. Také jejich komunikační schopnosti jsou příkladné. Proto je pro Blížence nejvhodnější kariéra v zaměstnání, které vyžaduje dobré komunikační schopnosti. Blíženci mají dobré paměťové schopnosti, které jim umožňují zapamatovat si téměř každý detail.

Blíženci jsou dobrými mentory, což pro ně dělá z učitelství jedno z nejlepších povolání. Milují cestování, a proto preferují zaměstnání, kde je potřeba hodně cestovat. Živit by se měli jako průvodci, diplomaté, žurnalisté, zážitkoví manažeři či překladatelé. Blíženci jsou nestálí a neumí se držet jednoho rozhodnutí. Nesmějí proto brát do rukou dlouhodobé projekty, nevhodné je pro ně třeba stavebnictví. Také se musí vyvarovat výběru povolání, kde není prostor pro sociální interakci, nemohou tedy pracovat někde, kde budou sami, byť obklopeni lidmi, například řidiči tramvají či autobusů.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou známí svou laskavou a starostlivou povahou. Jsou neuvěřitelně pečující, a proto by měli zvážit kariéru v sociální oblasti. Jsou velmi emotivní a dobrosrdeční a dokážou terapeuticky léčit ostatní. Mají psychologické schopnosti, díky nimž rozumí lidským emocím a pocitům. Váží si citů ostatních lidí, což jim umožňuje navázat dlouhodobé spojení s lidmi.

Proto se Raci hodí pro práce, které vyžadují empatii. Nejlépe se hodí k práci pro sociální účely a humanitární organizace obecně. Jsou to dobří poradci, terapeuti, psychologové, ošetřovalé, chůvy, ale i pekaři, odborníci na výživu, sociální pracovníci. Vzhledem k tomu, že jsou Raci vysoce emocionální, mohou mít tendenci postrádat logický a praktický přístup. Nesmí tedy vykonávat marketingové práce. Také neradi riskují, měli by se vyhnout práci na burze, v pojišťovnictví nebo v politické oblasti.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi jsou rození vůdci, kteří se zdají být v práci autoritativní. Mít větší velení, důvěru a pravomoc vydávat rozkazy je způsob, jak zvýšit jejich sílu v práci. Jsou přirozeně přitahováni k vedoucím pozicím. Nikdo nemůže řvát tak dobře a hlasitě jako Lev. Senior manažer by tedy pro tyto zrozence byl mimořádně vhodnou kariérou. Jejich potřeba neustálého uznání a ocenění je činí úspěšnými v zaměstnáních, které zahrnují přímou interakci se zákazníky či klienty.

Lvi jsou dobří v riskování a krizi zvládají velmi dobře. Na druhou stranu jsou však velmi egocentričtí. Většinou mají vysoké sebevědomí. To je důvod, proč nereagují dobře na příkazy. Lev rád tvrdě pracuje pokud neexistují žádné překážky nebo omezení. Lvi by něli pracovat jako státní úředníci, politici, výkonní ředitelé, herci, mluvčí, podnikatelé. Lvi nejsou moc dobří v plnění rozkazů. Proto by se měli vyhýbat práci, při které nebudou moci samostatně myslet a budou nuceni plnit příkazy, a to v jakémkoli oboru.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou perfekcionisté, kteří vždy hledají strukturované dílo s úplnými detaily. Tito lidé se snaží být dokonalí a mít svou práci bezchybně odvedenou. Dokonce chtějí, aby jejich zaměstnanci byli perfekcionisté. Panny jsou analytické a rády věnují pozornost detailům. Budou vynikat v účetních a auditorských pozicích, kde mohou najít mezery a pracovat na nápravě těchto mezer.

Panny jsou velmi pozorné a jejich pozorovací schopnosti jsou mimo představivost kohokoli. Mohou efektivně spravovat dokumenty. Milují sloužit druhým a také si mohou vybudovat úžasnou kariéru v pohostinství. Neradi jsou v centru pozornosti. Díky zvídavému myšlení a vícejazyčným dovednostem se Panna skvěle hodí pro práce, které vyžadují nějaký druh vyšetřování. Panny nemusí být nejlepšími vůdci, nechtějí riskovat. Proto by se měli vyhýbat práci, která tyto dovednosti vyžaduje. Nedaří se jim dobře ve sportu, armádě nebo policii.

Jste-li narození ve znamení Panny, nehledejte si práci v armádě. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé ve Vahách jsou velmi společenští a diplomatičtí. Rádi nalézají v životě rovnováhu. Díky vášni pro právo, spravedlnost a rovnost se Vahám daří ve všech aspektech právnické profese. Milují práci v příjemném prostředí a nesnesou mnoho stresu. Mohou se však stát dobrými mediátory, protože jsou dobří v řešení sporů, aniž by se obraceli na soudy.

Váhy ovládané Venuší se rády obklopují krásou a luxusem. Jsou dobrými posluchači a chápou problémy velmi logickým způsobem. Nejsou však tak dobré v dosahování závěrů. Pokud se musí rychle rozhodovat, jistě by potřebovali nějakou pomoc. Měli by se tedy vyhýbat zaměstnáním, která vyžadují schopnost rychlého rozhodování, jako například ředitelé, účetní, piloti či osobní trenéři.

Štír (24.10. - 22.11.)

Silní a vynalézaví Štíři jsou velmi intuitivní. Díky jejich vysokému nasazení a vášni se hodí pro práci nebo profese, kde potřebují proniknout do hloubky záležitostí. Rádi řeší složité problémy. Jejich hluboké porozumění lidské psychice jim umožňuje pracovat v tajných vyšetřováních.

Štíři jsou motivováni výzvami a těší se na práci v dynamickém prostředí. Vhodná zaměstnání jsou chirurgie, špióni, mistři okultismu, vědmy, astrologové, vědci, finanční poradci, analytici. Štíři hledají ve své profesi hluboký smysl a účel. Pokud práce vyžaduje pouze povrchní fakta, nebude to pro ně ideální. Recepční, kuchař, matematik, statistik či překladatel jsou pro Štíra zcela nevhodná zaměstnání.

Štír jako kuchař nebude spokojený. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je nejdobrodružnější a nejoptimističtější znamení zvěrokruhu. Přestože jsou přímočaří, mají tendenci budovat vynikající mezilidské vztahy se svými klienty či spolupracovníky a zákazníky. Střelci mají dobré přesvědčovací schopnosti, což z nich dělá dobré kandidáty na motivační řečníky. Jejich touha pracovat nezávisle bez jakéhokoli zasahování naznačuje, že budou vynikat ve vedoucích rolích.

Střelci mají tendenci vynikat ve všem, co dělají, a jsou vynikajícím příkladem pro ostatní. Mají nadšení pro cestování a průzkum. Protože jsou dobrými studenty, bude se jim dařit i v práci zaměřené na výzkum. Měli by pracovat v public relations, administrativě, prodeji, v cestovní kanceláři nebo jako průvodci, piloti, mluvčí, duchovní či detektivové. Střelci nepreferují všední práci, kde se jim nedostává přímého uznání nebo svobody. Neměli by pracovat v IT, v call centrech, v bance, jako novináři či sekretářky.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Nejdisciplinovanější a nejambicióznější znamení mezi všemi znameními, Kozorohové jsou cílevědomí lidé, kteří přebírají plnou odpovědnost za svou práci. Dělají si dlouhodobé plány a upřímně se jimi řídí. Lidé narození v tomto znamení v sobě mají obrovské sebevědomí a potenciál, což z nich dělá často workoholiky. Věří zavedeným a osvědčeným metodám a stěží hledají nějakou novou cestu. Moc a peníze je hodně motivují. Jsou velmi soutěživí a vždy porovnávají svůj výkon s ostatními. Nevidí nudné práce jako nudné, jakmile na nich začnou vydělávat peníze.

Kozorozi jsou skvělí v právních službách, vědě, medicíně, finanční sféře, v logistice, v IT, ale i administrativě a obchodu. Kozorohové jsou vysoce motivováni finančním růstem. Důležitý je pro ně dobrý plat a zisky, které je ženou kupředu. Pokud mají pocit, že jsou nedostatečně ohodnoceni, mohou tuto práci dokonce opustit. Také v situacích, kdy potřebují učinit okamžitá rozhodnutí v neznámém prostředí, je to pro ně nepříjemné. Kozorohové by se měli vyhýbat práci, která zahrnuje nějaký druh dobrodružství, jako je pilot, cestovní průvodce, hasič, ozbrojené síly, tajné služby apod.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou nejinovativnějším a nejvzpurnějším znamením mezi všemi. Jsou ve svém přístupu značně nekonvenční a nevěří v dodržování přísných pravidel nebo nařízení, pokud nevidí nějaký konkrétní účel. Vždy se snaží najít něco jedinečného ve svůj prospěch a ve prospěch všech. Humanitární a sociální práce se pro ně dobře hodí. Jejich inovativní myšlení a inteligence je činí vhodnými pro pracovní místa, která umožňují vědecké inovace.

Vodnáři jsou nejarogantnější znamení zvěrokruhu, jejich analytické schopnosti v kombinaci s logikou z nich dělají dobré kritiky. Vodnáři jsou vzdušné znamení, jsou přitahováni profesemi, které zahrnují letectví a vesmír. Jsou vysoce odolní a v práci dosahují svých cílů. Nejsou však tak dobří v konvenčních zaměstnáních, kde nemají žádný prostor pro inovace, jako jsou účetní nebo bankéři. Protože jsou vzpurní, nemohou dodržovat pravidla a předpisy. Neměli by se snažit stát se policisty nebo řediteli škol či jiných státních institucí.

Vodnáři nikdy nebudou dobří bankéři. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou snílky mezi znameními, umělecky založení. Mají vysoké intuitivní schopnosti, proto se jim daří dobře v oblastech léčení. Jejich umělecký talent je chvályhodný. Ryby jsou emocionální znamení, jsou velmi empatické a jejich představivost přesahuje tento svět. Jsou obětaví a velkorysí, mají tendenci udržovat dobré vztahy se všemi v práci.

Kariéra umělce je pro Ryby tou nejlepší volbou, protože vychází z kreativity, která je pro Ryby přirozená. Vhodná je i práce v oblasti sociální péče. Materiálním ziskům nepřikládají velký význam, vhodné pro ně jsou i pozice, kde musí striktně dodržovat pracovní dobu. Nejhorší kariérní volbou pro Ryby by byl bankéř, burzovní makléř či voják.

Zdroje: www.indastro.com, stylecaster.com