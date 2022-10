Horoskop pro nezadané a opuštěné: Tyto ženy v brzké době najdou velkou lásku

Jste sama, opuštěná, nešťastná a bojíte se, že si nikdy nikoho nenajdete? Pak nezoufejte a podívejte se, zda nepatříte mezi ta znamení, která v blízké době potkají osudovou lásku, jež změní celý jejich život. Nebojte se, štěstí číhá jistě i na vás!

Toužíte potkat spřízněnou duši, osudovou lásku a partnera do života? Jak vlastně poznat, že je to ten pravý? Prozradíme vám, která znamení potkají v nejbližší době toho pravého, se kterým prožijí šťastně celý život.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha potkají toho pravého o letošních vánočních svátcích. Bude to jako blesk z čistého nebe a půjde vlastně o takový vánoční dárek na celý život. Půjde totiž o osudovou lásku a první polibek proběhne pod jmelím. Až tedy půjdete na adventní trhy nebo do místnosti, kde bude u stropu viset tato vánoční rostlina, pořádně se rozhlédněte, třeba je ve vašem okolí právě on.

Jděte štěstí klidně naproti. Pokud se vám bude někdo líbit, oslovte ho, adventní atmosféra umí zázraky, proto by vám mohla opravdu přičarovat partnera na celý život. Klid a pohoda, vůně svařáku a skořice vybízejí k dlouhým procházkám a povídání si. Budete tak mít šanci svého vyvoleného rychle poznat a už zkraje nového roku si budete jisti, zda je to ten pravý.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců potkají svou osudovou lásku na plese, kam budou doprovázet svou kamarádku. Vtipné je, že se jim na ten ples vůbec nebude chtít, protože už nevěří, že by mohly potkat lásku. No a ony jí tam potkají. Bude pohledný, v přesně padnoucím obleku a v neposlední řadě s naditou peněženkou, kterou se nebude bát vytáhnout.

Tohoto muže se držte, umí vydělat peníze, zabezpečit rodinu, je vtipný a chytrý. Co víc si přát. Ale pozor, jednu obtěžující vlastnost tento muž bude mít. Je pořádkumilovný a to až přehnaně, což vy většinou nejste, takže to může vést k menším svárům. Jinak si ale budete perfektně rozumět.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah potkají někoho zajímavého na nákupech v supermarketu. Možná vám to přijde přízemní, ale dívejte se kolem sebe, až budete vybírat ovoce a zeleninu, třeba se za regálem s pomeranči skrývá právě On. Jelikož vyznáváte zdravou stravu, nezapomeňte se podívat, co bude mít váš potenciální partner v košíku. Pokud tam bude dostatek zeleniny, berte ho, pokud chipsy, raději ho nechte jít. Drobil by vám do postele.

Máte rádi pohyb, výlety a staráte se o sebe a své tělo, tak by měla vypadat i vaše osudová láska, která už číhá za rohem. Tak nezoufejte, rozhlížejte se a uvidíte, že pro vás budou nákupy od dnešního dne doslova dobrodružstvím. Za pár týdnů jistě odejdete s několika telefonními čísly a pozvánkami na rande. No a pak už se uvidí, který je ten pravý!