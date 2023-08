Znamení zvěrokruhu, která mají největší problémy se spánkem. Patříte k nim?

Většina z nás potřebuje sedm až devět hodin spánku. Když některé dny spíme méně, časem to doženeme. Některá znamení zvěrokruhu však mají velké potíže se spánkem. Nedokáží usnout, mají děsivé sny, budí se ze spaní, usínají až nad ránem. Je to dáno i jejich horoskopem. Která znamení mezi ně patří?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana jsou každou minutu zaneprázdněni svými různorodými aktivitami, takže usnout a spát spravedlivým spánkem je pro ně téměř nemožné. Nevydrží chvilku odpočívat, a tak si jdou po práci k večeru zaběhat, poté na dobrou večeři a v posteli na mobilu ještě před spaním přečtou nezbytné informace z facebooku. Ráno se diví, že jsou nevyspalí. A přitom by stačilo tak málo. Zařadit na seznam svých aktivit mimo jiné i spánek.

Berani před spaním zírají do mobilu. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci by si tak rádi odpočinuli. Ovšem jejich hlava pracuje na plné obrátky a nemohou přestat myslet na události z daného dne. Přehrávají si neustále dokola všechny uplynulé situace v hlavě, zda se vyjádřili dostatečně správně, či kde a jakou udělali chybu. Býci jsou pohlceni v pasti svých dokolečka šrotujících myšlenek, a to jim znemožňuje klidný spánek.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé zrození ve znamení Blíženců by se také velmi rádi vyspali. Ale na rozdíl od Berana a Býka, je spánek tohoto znamení blokován kreativním vymýšlením všeho možného. Od postavení originální pergoly v zahradě až po sestavení perpetuum mobile na úklid celého domu. Blíženec se snaží usnout, ale i tak se převaluje v posteli sem a tam a nemůže se dočkat rána. To proto, aby mohl realizovat své nápady.

Blíženci se nemohou dočkat rána. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé ve znamení Vah jsou citliví a jejich nejsilnější stránkou osobnosti je umění vcítit se do pocitu druhých. Přesně vědí, jak mluvit s druhými lidmi, umí je vyslechnout a psychicky podpořit. I když se snaží vše poctivě vyvážit, empatické vcítění snadno překročí hranice klidu, a to jim přináší bezesné noci. Váhy patří mezi nejvíce problematické znamení zvěrokruhu, co se spánku týká.

