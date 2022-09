Nejčastější problémy vašeho znamení zvěrokruhu: Jak je vyřešit jednou provždy?

Každý z nás má nějaké vzorce chování, které mu někdy více a někdy méně způsobují problémy. Jaké to jsou? Záleží na vašem znamení zvěrokruhu. Hvězdy rovněž radí, jak tyto problémy řešit.

Beran (21.3. – 20.4.)

Vaše neustálá potřeba po uznání a pozornosti je někdy trochu infantilní. I když přirozeně prosazujete svoje názory a myšlenky, požadujete po ostatních, aby vás chválili, ctili a oceňovali. Můžete na lidi kolem působit sebestředně, čímž je od sebe jen odeženete a paradoxně vás to připraví o pozornost, kterou potřebujete.

Jak si pomoci? Zkuste se někdy zastavit a přestat aspoň na chvíli mluvit o sobě. Ptejte se svých přátel, jak se mají a skutečně jim naslouchejte. Nechte je čas od času vyhrát a využijte svou vnitřní vášeň a dychtivost k tomu, abyste je podpořili, aby dosáhli i oni svých cílů.

Býk (21.4. – 21.5.)

Nejznámější vlastností vašeho znamení je ta, se kterou lidé mají největší problémy – vaše tvrdohlavost. Ta se projeví, když odmítáte vidět hodnotu v názorech druhých jednoduše proto, že nejsou stejní jako vy. Předpokládáte, že vaše subjektivní pravda je jediná pravda, a ztrácíte respekt k lidem, kteří nejsou v souladu s vaším myšlením.

Jak si pomoci? Být tvrdohlavý není nutně špatná věc, ale tím, že budete vždy za každou cenu dělat věci po svém, vás však brzdí v osobním růstu. Zkuste se ostatním otevřít. Nechte je myslet, cítit a jednat tak, jak chtějí, bez tichého, pasivně-agresivního posuzování. Pouhým pozorováním a nasloucháním se možná něco dozvíte!

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Není žádným překvapením, že vaše osobnost má dvě tváře, takže měníte neustále své názory, jak dva různí lidé. Neustále analyzujete své prostředí, přijímáte informace, rádi o všem mluvíte, máte spoustu známých, ale mnozí s vámi mají potíže navazovat pevné vztahy. Je to vaší rozpolcenou povahou, která je každý den jiná.

Jak si pomoci? To, že vás označují jako člověka dvou tváří, neznamená, že jste falešní – ve skutečnosti jste jedním z nejoriginálnějších znamení. Musíte se však naučit žít nejen pro krátký okamžik. Dělejte si plány a zavazujte se k nim – nebo si je alespoň vložte do svého kalendáře, abyste mohli říct, že jste si to zkusili zapamatovat. Na příštím večírku si zkuste s někým promluvit delší dobu, aniž byste konverzaci přerušili nevhodnými historkami a vtipy a hned zmizeli k nějaké další skupině lidí, abyste je pobavili. Dejte lidem šanci poznat, že nejste tak povrchní.

Dvojí tvář zrozenců v Blížencích jim způsobuje problémy. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. – 22.7.)

Vaše citlivost vám přináší potíže, protože se necháváte příliš unášet svými náladami. Stane se, že pak reagujete neurvale, nebo se naopak uzavřete příliš do sebe a lidé pak mají problém pochopit, jak s vámi zacházet. Když ostatní musí nést tíhu vašich citů, a přitom dusit své vlastní, je to nespravedlivá výměna názorů a ohrožuje to vaše vztahy.

Jak si pomoci? Naučte se povznést se nad své nálady, nedovolte, aby s vámi cloumaly vaše pocity, především pokud komunikujete s druhými. Naučte se také odpouštět chyby druhých a neuzavírejte se do své ulity pokaždé, když se cítíte otráveni.

Lev (23.7. – 22.8.)

Vládne vám Slunce, ale je potřeba si uvědomit, že svět se kolem vás rozhodně netočí. Vaše ego je největší ve zvěrokruhu, ale také nejkřehčí. Svou neustálou potřebou být středem pozornosti spoustu lidí odrazujete, a to je velká škoda.

Jak si pomoci? Nezapomeňte dát šanci na výsluní i ostatním. Zdravá dávka realismu a ohleduplnosti, to je pro vás dlouhá cesta, ale zvládnete ji. Když vám pak někdo řekne, jak hezké je, že ho podporujete a myslíte na něj, uvidíte, že je to mnohem uspokojivější, než se jen předvádět davu.

Ego Lva je neuvěřitelné. Musí být neustále středem pozornosti. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. – 22.9.)

Vzhledem k tomu, že jste velmi orientovaní na detaily a rádi přebíráte kontrolu nad vším, můžete někdy působit jako posedlý perfekcionista. Obvykle tuto pozornost věnujete detailům, abyste zlepšili své pracoviště nebo životy vašich nejbližších, i když to znamená vynechat péči o sebe. Trváte na tom, že se budete přetěžovat, abyste všechno zlepšili – i když vás o to nikdo nežádal.

Jak si pomoci? Věřte tomu, že lidé nechtějí neustále slyšet to, co dělají špatně. Pokud takhle budete pokračovat, jen se od vás odvrátí a vy puknete vzteky nad tou nevděčností. Naučte se používat své kritické oko a pozornost k tomu, abyste poukázali na pozitiva, nikoli na nedostatky. Pochvala dělá zázraky.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Přelétaví a povrchní, takoví občas býváte především v romantických vztazích. Když najednou získáte pocit, že vaše romantické projevy nejsou opláceny, pociťujete nespravedlnost, což vede nevyhnutelně ke konfliktu. Neobtěžujete se ovšem zjišťovat, zda váš protějšek něco netrápí, a už hledáte někoho dalšího.

Jak si pomoci? Milujete lidi a romantické projevy lásky, ale někdy je toho až příliš a zapomínáte přitom na empatii. Přepněte se a nalaďte na potřeby a pocity toho druhého, jen tak přestanete hledat toho pravého, protože zjistíte, že ho máte právě po svém boku

Štír (24.10. – 22.11.)

Vaše znamení miluje záhady, ve všem nacházíte hlubší smysl a jste magneticky přitahováni k čemukoli, co je zahalené tajemstvím. Míváte obrovskou touhu ovládat druhé, což vás nutí extrémně kalkulovat a neustále intrikovat, abyste se ujistili, že věci jdou podle vás. Vaše znamení má velmi silnou nevědomou mysl, víte, že vzpomínky a problémy z dětství ovlivňují lidské chování, a vy se často snažíte podrobovat ostatní své psychoanalýze, což může být pro druhé často obtěžující.

Jak si pomoci? Za prvé se musíte uklidnit. Ne vždy existuje skrytá symbolika, věci se prostě někdy dějí bez vnitřní či vnější příčiny. Vaše potřeba vždy přijít všemu na kloub může vést k posedlosti. Pokud nedokážete potlačit nutkání ptát se ostatních na jejich soukromí, dělejte to pouze u blízkých osob, které se vašeho vyptávání nezaleknou a kteří k vám mají důvěru.

Štíři trpí představou, že za vším musí být něco tajemného a snaží se tomu přijít na kloub. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. – 21.12.)

Často vnucujete své názory ostatním, kteří o ně však vůbec nestojí. Vystupujete jako vševědoucí a máte tendence druhé poučovat. Hodně mluvíte, ale málo nasloucháte. Odmítáte nápady ostatních, protože jsou jiné než ty vaše. Působíte tak domýšlivě, že se od vás lidi odvracejí.

Jak si pomoci? Je pokrytecké označovat svůj pohled na svět jako fakt a pak okamžitě odmítnout každého, kdo věří opaku. Naslouchejte druhým a naučte se mluvit s nimi, nikoli na ně. I když se vám nelíbí, co říkají jiní, nemusíte je hned odsuzovat, ale zdvořile říci, že nesouhlasíte, ale respektujete je.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Vaše znamení patří k nejpracovitějším znamením zvěrokruhu a také nejvážnějším. Váš životní styl je práce a žádná zábava. Astrologové vysvětlují, že vaše neuvěřitelná síla a motivace pramení z potřeby mít vše pod kontrolou. Bohužel se to někdy projevuje autoritářským chováním, bez tolerance spontánnosti nebo překvapení. Vrháte se do práce s chladnými chováním, které ostatním připadá nepřístupné. Cítí se pak ve vaší přítomnosti svázaně, dusíte je a raději vás opouštějí hledat zábavu jinde.

Jak si pomoci? Zhluboka se nadechněte a uvolněte se. Naučte se žít bez práce, dopřejte si pravidelné volno. Ve své kariéře můžete být stále tak vážní, jak chcete, ale pochopte, že žádný úspěch není dokonalý, pokud jsou ostatní aspekty vašeho života prázdné. Vaše znamení je reprezentováno horskou kozou, která šplhá k úspěchu. Z vrcholu je určitě pěkný výhled, ale bude ještě hezčí, když si ten výstup zpestříte nějakou radostí, zábavou a podělíte se o ně s ostatními.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáři jsou jedineční a věrní vzdušnému znamení touží vyniknout. Milujete mluvení, obklopeni lidmi, kterým sdělujete své odlišné a zvláštní názory. Jste tak trochu rebelové, což není nikdy na škodu, jenže míváte často nepředvídatelné a někdy až otravné chování.

Jak si pomoci? Vaše výstřednost nemusí být nutné otravná, ale příjemně okouzlující, navíc když máte jen dobré úmysly. Stačí se jen trochu krotit, nevnucovat své názory ostatním a naučit se vycítit okamžik, kdy už mluvíte až moc. Někdy stačí málo k tomu, abyste byli podivínskými výstředníky, zkuste to.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Jste vždy schovaní ve svém vlastním malém světě, ztraceni ve svých denních snech. Snadno tak získáte pověst potrhlé nebo divné osoby, málokdo totiž dokáže poznat, jak moc jste citliví a naplnění soucitem. Snadno se také necháte unést svými emocemi a skutečný svět kolem je pro vás často nesnesitelný.

Jak si pomoci? Využijte svou citlivost a emoce tím správným směrem a neplýtvejte je na osoby, které si to nezaslouží. Snít je věc dobrá a potřebná, ale nesmíte to přehánět. Dopřejte si pár hodin denně o samotě, kdy se můžete ponořit do svých představ, ale jinak zůstaňte v realitě, aby vás svět kolem nezdrtil.

Zdroje: www.cosmopolitan.com, www.timesofindia.indiatimes.com