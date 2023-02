Římský horoskop: Který bůh starého Říma nad vámi drží svou ochrannou ruku?

Věděli jste, že nad každým znamením zvěrokruhu drží svou ochrannou ruku některý z římských bohů? Pokud jste v ohrožení nebo se nacházíte ve složité situaci, snaží se nad vámi bdít a nasměrovat vás na správnou cestu a najít řešení. Který římský bůh je ten váš?

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Beranům se přisuzuje vliv Marsu, římského boha války. Tito jedinci bývají odvážní a energičtí a vyznačují se touhou po moci a úspěchu. Mars byl v římské mytologii považován za nejdůležitějšího boha válečníků a uctíván jako symbol síly a hrdinství. Jeho kult dosáhl vrcholu za vlády Julia Caesara a byl neodmyslitelně spojen s armádou Říma.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Nad Býky drží ochrannou ruku Venuše, která je římskou bohyní krásy a smyslnosti. Býci této bohyni vděčí za svou krásu a lásku k umění a dobrému životu. Podle pověstí se zrodila Venuše z mořské pěny a byla matkou Aenea, bájného zakladatele římského národa. Její chrám se nacházel v Římě poblíž Kolosea a byl hojně navštěvován lidmi, kteří toužili po opravdové lásce.

Venuše vládne Býkům. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Božským patronem Blíženců je Merkur, římský bůh obchodu. Blíženci díky tomuto vlivu bývají všestranní a výmluvní. Merkur se vyznačuje okřídleným kloboukem a střevíci, což symbolizuje jeho rychlost a schopnost cestovat. Kult boha Merkura dosáhl vrcholu za vlády císaře Augusta a byl často spojován s alchymií, kde byl přirovnáván ke rtuti.

Rak (22.6. - 22.7.)

Nad Raky drží ochranu měsíční bohyně Luna. Luna je podle římských básníků dárkyní světla a je silně spjata s měsíčními fázemi. Kult Luny byl nesmírně důležitý při měření času, a tak ji měli Římané v nejhlubší úctě. Její svatyně se nacházela na nejslavnější ulici starověkého Říma, Via Sacra. Raci jsou pod vlivem Luny silně emocionální, citliví a intuitivní. Vodní znamení Raka přináší silnou vazbu na rodinu a domov a také důraz na vztahy a emoce. Tito jedinci mohou být velmi zranitelní a někdy příliš citliví, ale zároveň mají silný instinkt a vynikají v udržování pevných vztahů. Luna, jako jejich patronka, ovlivňuje jejich emoce a pomáhá jim v orientaci v životních situacích.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ochráncem Lvů je římský bůh slunce Sol. Lev je znamení, které je známé svou hrdostí a sebevědomím. Tyto vlastnosti jsou často kombinovány s velkorysostí a šlechetností, což z těchto lidí činí jedinečné a výjimečné osobnosti. Lev má velmi silnou vůli a velký životní elán, takže se nikdy nevzdává. Je náruživým milovníkem života a má rád, když se mu dostává pozornosti. V tomto období by se měli Lvi soustředit na své vztahy, ať už rodinné, nebo partnerské. Měli by být trpěliví a tolerantní, aby se vyhnuli konfliktům a nedorozuměním. Lev by také měl být opatrný s financemi a dbát na to, aby neprohloubil své závazky.

Sol je patronem všech zrozenců ve Lvu. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou chráněny bohyní plodnosti a rodičovství - Junonou. Junona byla manželkou Jupitera a považována za matku bohů. Její svatyně byla v Římě velmi významná a slavná, a to zejména kvůli jejím spojením s rodinnými a manželskými záležitostmi. Tato bohyně byla také uctívána jako patronka manželských svazků a rodinného života.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou pod vlivem bohyně spravedlnosti a rovnováhy - Thety. Theta byla zobrazována s váhami v ruce, což symbolizovalo její schopnost rozhodovat o spravedlnosti a dávat všem, co jim právem náleží. Její svatyně byla v Římě velmi uznávaná a byla považována za místo, kde se na ni mohou lidé obracet s žádostmi o spravedlnost.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři jsou vedeni bohem smrti a podzemí – Dis Pater. Dis Pater byl považován za boha bohatství a života pod zemí. Jeho svatyně byla v Římě velmi ctěná a sloužila jako místo, kde se lidé mohli modlit za své zemřelé přátele a rodinné příslušníky. Tento bůh byl také uctíván jako patron bohatství a štěstí v životě po smrti.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci jsou pod vlivem bohyně lovu a války – Dianou. Diana byla považována za jednu z nejsilnějších římských božstev a byla uctívána jako patronka lesů, loveckých koňských spřežení a válečných výprav. Její svatyně byla velmi významná a sloužila jako místo, kde se lidé mohli modlit za úspěšný lov a vítězství.

Diana ochraňuje Střelce. Zdroj: Profimedia

Vodnář (20. 1 - 19. 2.)

Jejich patronem je Jupiter, bůh nebe a nebeských těles. Vodnáři jsou pověstní svou originalitou a nezávislostí. Jsou vynalézaví, inovativní a nebojí se riskovat. Mají silný zájem o filozofické teorie a jsou vášnivými filozofy. Jejich myšlenky a názory mohou být poněkud vzdálené a neortodoxní, ale to jim nebrání v tom, aby je prosazovali s nadšením. Vodnáři jsou také velmi empatičtí a snaží se být spravedliví, což jim umožňuje vytvářet silné a trvalé vztahy.

Kozoroh (22.12. – 20. 1.)

Patronem Kozoroha je římský bůh Jupiter, který je zároveň největším bohem římského pantheonu. Jupiter byl považován za boha nebes, bouří a moudrosti. Jeho chrám se nacházel v Římě a byl jedním z nejvýznamnějších svatých míst ve starověkém Římě. Lidé se k němu obraceli s prosbami o ochranu, bohatství a moudrost. Lidé narození pod vlivem Jupitera jsou ambiciózní a odhodlaní dosáhnout svých cílů. Mají silnou vůli a schopnost plánovat a udržovat si kontrolu nad situacemi. Jsou známí svou pevností a nezlomností, což je činí skvělými vůdci a organizátory. Kozorozi jsou také velmi laskaví a srdeční, což jim umožňuje s ostatními navazovat hluboké vztahy.

Jupiter drží ochrannou ruku nad Kozorohy. Zdroj: Shutterstock

Ryby (20. 2. - 20. 3.)

Ryby jsou vodním znamením a jejich patronem je Neptun, římský bůh moře. Ryby jsou velmi citlivé a vnímavé, což jim umožňuje vidět svět jinak než ostatní. Tito lidé mají vynikající intuitivní schopnosti a jsou velmi dobří v duchovních věcech. Díky vlivu Neptuna jsou Ryby velmi empatické a umějí se dobře starat o druhé. Jejich touha po harmonii a klidu jim umožňuje najít spojení s těmi, kteří jsou kolem nich. Ryby jsou velmi kreativní a talentované, což jim umožňuje dosáhnout úspěchů v mnoha oblastech svého života.

Zdroje: www.lifee.cz, eyesofrome.com