Horoskop rodinných vztahů na rok 2023: Bude vše růžové nebo se dočkáte zlého?

Vánoční svátky jsou především časem, kdy se sejde celá rodina, všichni se po celoročním shonu zastaví a vychutnají si společný čas. Jak to bude vypadat letos u vás a jaké rodinné vztahy vás čekají v roce příštím?

Pokud se chcete dozvědět, co vás čeká v rodinných vztazích v příštím roce, pak si přečtěte následující horoskop. Čeká vás velký zvrat, pečující náruč nebo vaše rodina bude procházet krizí?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Vánoce se u Beranů ponesou ve skromném duchu, co se dárků týče, ale v bohatém, co se vztahů týče. Opět se sejde celá rodina, společně posedí, najedí se, popijí a jsou rádi, že jsou všichni spolu. Panuje mezi nimi velká soudržnost, a i když se na různých věcech neshodnou, vždy toho druhého podpoří. Stejné to bude i v příštím roce a mnoha letech následujících.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se mohou těšit na Vánoce v kruhu rodinném a i když to momentálně mezi nimi a jejich blízkými trochu jiskří, svátky hádky zažehnají a Lvi si je užijí se vším všudy. Příští rok se však opět otevřou staré křivdy a dojde ke konfrontaci, která nebude pro všechny úplně příjemná. Pak se ale zase pročistí vzduch.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci odjedou na Nový rok se svojí rodinou k moři, což nebude ve finále úplně ten nejlepší nápad. Po pár dnech si polezou na nervy a Silvestr se ponese v duchu nucených úsměvů a odchodu do postele pět minut po půlnoci. Odlet už bude úplná katastrofa a v příštím roce pěkné vztahy se svými blízkými příliš neočekávejte.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si na Vánoce užijí spoustu legrace jako každý rok, ale v roce 2023 se příliš důvodů ke smíchu nečeká. Ztratí milovanou osobu, s čímž se budou dlouhou dobu srovnávat. Vánoce by si tak měli užít jako nikdy, protože nikdy nevíte, zda se příští rok sejdete ve stejném počtu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují vánoční svátky v kruhu rodinném. Většinou se celá rodina sejde na chalupě a všichni si užívají společný čas. Nejinak tomu bude i letos. Bohužel však v průběhu pobytu dojde pod vlivem alkoholu k velké hádce, která ovlivní i dění v příštím roce. Ne každý se umí omluvit a přiznat, že se spletl, mějte to na paměti.

Rodina Blíženců bude i v roce 2023 plná smíchu, humoru a souznění. Zdroj: Profimedia

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi budou mít štědré Vánoce plné hojnosti a dárků, jejich rodina je prostě taková. Aby s ní drželi krok, jsou nuceni utratit za dárky více peněz, než si mohou dovolit. V roce 2023 pak budou na tento jednorázový rozmar doplácet a rozhodně to nebude nic příjemného.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si domluvili s velkou rodinou pravidla, že si dárky losují. Každý si tak vytáhne jednoho člena rodiny, kterému dá dárek. O legraci tak u nich není nikdy nouze, často se totiž s výběrem spletou a dědeček dostane podprsenku či teta houpací křeslo. I v roce 2023 bude jejich rodina plná smíchu, humoru a souznění.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy milují adventní zvyky a často s jejich vykonáváním lezou ostatním na nervy. Především pak dětem, které už se nemohou dočkat dárků a nějaké lití olova či krájení jablíček je příliš nezajímá. V příštím roce budou Váhy potřebovat od rodiny podpořit, aby udělaly odvážný krok. Bohužel se ho nedočkají pěkně je to naštve.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři se letošní Vánoce chopí role hostitele a nastane tak pro ně peklo. Jedna návštěva za druhou a na Silvestra už budou mít všeho plné zuby a usnou před půlnocí. V příštím roce se budou v jejich rodině řešit finanční otázky a dojde na lámání chleba. Rok 2023 ukáže, jak si kdo v jejich rodině stojí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci potřebují cítit lásku rodiny, což se jim naštěstí daří a nejinak tomu bude na letošní Vánoce a ani v roce 2023. Opět budou spolu v časech dobrých i zlých a budou jeden druhého podporovat. Mít takovou rodinu, jako má Rak, by si přál každý. Navíc je do ní každý vítaný, tudíž je Rak i dobrá partie.

Mít takovou rodinu, jako má Rak, by si přál každý. Zdroj: Shutterstock

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři nesnášejí Vánoce a neslaví je. Nezlomí je k tomu ani rodina a děti. Sedí tedy celý večer otráveně u stolu a mračí se na všechny členy rodiny, kteří se baví. Ani z dárků nemají radost a nesnaží se ji ani předstírat, i když tak třeba někomu ublíží. Rodina už je zná a nerozhodí ji to. Stejně tak i jiné pravdy, které opět v příštím roce Štíři pronesou.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou vánoční maniaci a na Štědrý den potřebují mít všechno dokonalé. Milují hostit své blízké a touží, aby se u nich všichni cítili dobře. V roce 2023 čeká na Ryby a jejich rodiny plno změn, ale nebojte, půjde především o změny pozitivní. Mohly by se dočkat vytouženého miminka nebo přivést do rodiny nového člena.