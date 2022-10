Nejroztržitější znamení horoskopu: Tyhle ženy snad zapomenou i jak se jmenují

Někdy se nedaří a nedokážeme se soustředit téměř na nic. Existují však znamení zvěrokruhu, která hvězdy předurčily k roztěkanosti a roztržitosti. Možná mezi tyto těžko se soustředící osoby patříte i vy.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy zrozené v Blížencích jsou zdaleka nejroztržitější. Není divu, Blíženci jsou vlastně dva lidé v jednom, a to je na jednu hlavu spousta myšlenek. Neustále se nechávají rozptylovat různými nápady, když je něco zaujme, nikdy u toho nevydrží dlouho, rychle ztratí zájem a přejdou k něčemu jinému. Život s nimi není právě nejsnazší.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození ve Střelci, tedy i ženy, se velmi rádi pohybují, cestují, touží po svobodě. Jakmile je někam zavřete a nutíte pracovat celý den mezi čtyřmi stěnami, kde se nemohou ani hnout, je to katastrofa. Ztratí veškerou pozornost a svou roztržitostí napáchají velké škody.

Roztržitost není právě dobrá do všedního života. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Něžné, zasněné Ryby jsou obvykle zaměstnány nejrůznějšími myšlenkami a představami, které nemají nic společného s přítomným okamžikem. Ženy tohoto znamení jsou velmi intuitivní a vnímavé, ale často jsou příliš roztěkané, což je v běžném životě celkem problém. Často jsou úplně mimo.

Ryby jsou často úplně mimo realitu. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Hlavní problém žen narozených ve Lvu spočívá v tom, že se nedokáží dlouho koncentrovat. Je to způsobeno tím, že velká část jejich mozku je fixována na jednu věc, a to na sebe. S tím mají ženy ve Lvu velký problém, neustále přemýšlí o tom, jak vypadají, co si o nich ostatní mohou myslet, tím pádem jsou roztržité a nesoustředěné na důležité věci.

Ženy ve Lvu jsou tak soustředěné na sebe, že často zapomínají. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana překypují energií, a pokud nemají možnost ji někde “spálit”, ztrácejí schopnost se na cokoli koncentrovat, nic si nepamatují a jsou velmi roztěkané. Často stačí jen procházka v přírodě, která pomůže alespoň na chvíli pročistit hlavu.

