Která znamení horoskopu mají nejvyšší rozvodovost?

Hledáte si partnera a bojíte se, aby váš svazek neskončil rozvodem? Pak byste se měli vyhnout následujícím znamením. Existují totiž čtyři znamení zvěrokruhu, která mají vyšší rozvodovost než ostatní. Která to jsou, vám prozradí následující horoskop.

Chcete, aby bylo vaše manželství na celý život a nedošlo k rozvodu? Pak byste se měli vyhnout sňatku s následujícími znameními. Tyto čtyři znamení zvěrokruhu se totiž rozvádí častěji než jiná.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři se nejčastěji rozvádí kvůli tomu, že neradi dodržují pravidla. Vadí jim život ve svazku, který s sebou nese určité povinnosti a řád, protože je ke správnému fungování manželství potřeba. Když už se Vodnář do někoho opravdu zamiluje, musel by to být člověk, který nelpí na materiálních věcech a zajímá ho duchovno a ezoterika.

Toto znamení se příliš neorientuje v moderním světě, ani v technologiích, což mu přidělává v běžném fungování starosti. Vodnáři tak většinou vyhledávají taková zaměstnání, kde to není potřeba. Volný čas tráví v přírodě a věří síle bylinek. Milují svoji svobodu. S takovými lidmi jen tak někdo nevyjde. Jejich životní postoj spousta lidí nerozdýchá, proto se rozvádí častěji než ostatní.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci někdy bývají i agresivní, nezřídka se stává, že na někoho vztáhnou i ruku. Také umí být velmi manipulativní, proto dlouhou dobu trvá, než jejich protějšku dojde, že je něco špatně, a odhodlá se jednat. Bohužel umí Rak pěkně slibovat, ale horší už je to s dodržováním slibů.

Rakovi pak je jeho chování vážně líto, je ale tak impulzivní, že si nemůže pomoci. Někteří si po několika rozvodech uvědomí, že chyba je na jejich straně, a vyhledají odbornou pomoc, ale často zůstanou nakonec sami. A vy si na ně dejte raději pozor.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se rozvádí nejvíce kvůli nevěrám, neumí mít totiž jen jednoho partnera. Nejsou to zlí lidé, ale otázka věrnosti je pro ně prostě nemyslitelná. Věří, že člověk nemůže být vlastněn jen jedním člověkem a rádi si užívají milostné hrátky i s jinými lidmi, kteří je přitahují. Ne každý to ale pochopí, pokud není příznivcem polyamorie.

Pokud si myslíte, že Štíra změníte, nezměníte. I když vás bude sebevíc milovat, vždycky si svou nevěru nějak obhájí. Štír do ní opravdu většinou netahá city, jde čistě jen o milostný akt. Je tedy na vás, zda se s tímto stylem života umíte smířit, anebo se raději sňatku se Štírem vyhnete obloukem.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou tak strašně tiché, naivní a neprůbojné, že to s nimi většinou jejich protějšek přestane bavit, proto je opustí. Ryby tak většinou zůstávají samy, než si je zase najde nějaký další despota, který je bude psychicky týrat a pak je opustí. Ryby se nerozvádí proto, že by chtěly, ale proto, že je jejich partner vždy vysaje a odkopne.

Dávejte si tedy pozor, koho si pouštíte do života. Začněte na sobě pracovat a naučte se říkat ne. Uvidíte, že se vám uleví a možná najdete i vztah, kde budete rovnocenní, a ne takový, kde vám po čase zase zbyde jen zlomené srdce. Pokud se změnit neumíte, raději na manželství zapomeňte.