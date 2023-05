Horoskop podle starých Slovanů: Kterému zvířeti odpovídá vaše znamení?

Pokud věříte na rituály a přírodní sílu, pak je ten pravý horoskop pro vás ten podle starých Slovanů. V dnešním světě plném shonu a povinností je nutné se umět zastavit a to by vás naši moudří předkové mohli naučit. Stačí jen pozorně naslouchat!

Příroda vždy byla u Slovanů na prvním místě. Nejenže ji potřebovali pro přežití, ale také se v ní cítili dobře. Proto jejich znamení zvěrokruhu představují zvířata, která předurčují vlastnosti daného člověka.

Rosomák (10. ledna – 10. února)

Rosomák si rád hlídá domov a jen tak někoho nepustí do své blízkosti. Kromě toho, že ochraňuje ostatní, je pro něj typická podezíravost a žárlivost. Miluje pořádek, přesnost a dochvilnost. Je oddaným přítelem a milujícím partnerem. Překypuje energií a zdravím.

Krkavec (10. února - 9. března)

Krkavec je moudrý a to samé platí i o lidech narozených v tomto znamení. Milují logické přemýšlení a hledání souvislostí. Bývají hvězdami ve světě IT nebo svůj život zasvětí vědě a výzkumu. Vždy o všem dopodrobna přemýšlejí a nic nedělají spontánně.

Krkavec je moudrý Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Lasice (10. března – 10. dubna)

Lasička je inteligentní, akční, energická a občas i lehce zákeřná. Umí si jít za svým a vystrčit drápky, když je to potřeba. Lasice je až přehnaně sebevědomá a nerespektuje pravidla. Žije si po svém. Upřímní jsou pouze, když mají někoho rády.

Žába (10. dubna – 10. května)

Žáby mají velmi přátelskou povahu a umí se skvěle přizpůsobit životním změnám a aktivitám. Velmi rychle se učí a jsou šikovné na jakékoliv sporty. Jinak ale umí být i líné a pohodlné a proležet celý víkend v posteli.

Kobylka (10. května - 9. června)

Kobylky skáčou z jedné aktivity na druhou a u ničeho dlouho nevydrží. Navíc rády dělají věci za pochodu a často tak nedokončí to, co začnou. Mají problémy i v partnerství, jsou nestálé, ale na druhou stranu vždy veselé a vše vidí optimisticky.

Křeček (10. června - 9. července)

Křeček je laskavý, ohleduplný a vždy ochotný pomáhat slabším. Také je velmi pracovitý a pilný, chce, aby se on i jeho okolí mělo dobře. Pracuje kvůli tomu klidně do úmoru, pak padne a spí. Někdy vlastně ani nespí a pracuje i v noci. V lásce jsou nenároční a oddaní.

Šnek (10. července – 10. srpna)

Šneci si jdou vždy za svým cílem a pro mnohé netrpělivce by tak měli být velkou inspirací. Jsou schopnými a empatickými vůdci. Milují svůj domov a umí z něj udělat příjemné místo. Jsou citliví a milí, v lásce věrní a stálí.

Mravenec (10. srpna – 10. září)

Mravenec je pilný a neumí odpočívat. Měl by se to naučit, protože jinak by se to mohlo neblaze odrazit na jeho zdraví. Má rád peníze a dělá pro ně vše. Je to workoholik, což často špatně nese jeho manželka a rodina.

Mravenec je pilný a nedokáže odpočívat. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chroust (10. září – 10. října)

Chrousti jsou velmi cílevědomí a velmi tvrdě na sobě pracují, od malička je do nich totiž vtloukáno, že život je drsný a oni se musejí umět bránit. Zajímá je také otázka duchovna a východních náboženství. Jsou věrní a lpí na štěstí rodiny.

Bobr (10. října – 10. listopadu)

Bobr potřebuje jasný plán, itinerář a jet přesně podle něj. Je systematický a pracovitý. Nesnáší ale problémy a neumí je řešit. Nerad vystupuje ze své komfortní zóny.

Bobr je systematický Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pes (10. listopadu – 10. prosince)

Psům nechybí věrnost a oddanost. Vyznává zákon cti a můžete mu na sto procent důvěřovat. Jde si tvrdě za kariérou a často se díky ostrým loktům dostane na vedoucí pozice. V lásce vyžaduje klid a harmonii.

Medvěd (10. prosince – 10. ledna)

Medvědi jsou páni lesa a funguje to tak i ve společnosti. V rodině je ale líný a stačí mu, když má dobré jídlo a plný žaludek. Medvěd vyzařuje energii, díky níž získá vše, co si umane. V lásce je bezstarostný a nenáročný.

