Ženská znamení, která si vyberou špatné muže, ať se snaží sebevíc

Snažíte se najít normálního chlapa všemi možnými způsoby, ale i ten poslední zase stál za starou bačkoru? Už jste zoufalé a nevíte, co dělat? Možná prostě patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která mají ve svém životě na muže smůlu.

Usměje se na vás konečně štěstí a najdete si muže svých snů? Pokud patříte mezi následující čtyři znamení, tak s tím raději moc nepočítejte. Existují totiž takové ženy, kterým vesmír do vínku dal smůlu na muže. Mějte se před nimi tedy raději na pozoru!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy věří na velkou lásku, kdy všechno bude zalité sluncem, princ přijede na bílém koni a na svatbě jim budou tančit stříbrní jednorožci. Bohužel zatím vždy měly „štěstí" jen na povaleče a nýmandy, kteří z nich pouze tahali peníze. Ženy ve znamení Vah jsou bohužel tak naivní, že každému muži věří, a strašně dlouho trvá, než ho prokouknou.

Jediné, co těmto ženám pomůže, aby našly svého vysněného muže, je, aby byly drsnější, prozíravější a měly hroší kůži. Nesmí mít nasazené růžové brýle a vždy, než si svou další životní lásku nastěhují domu, měly by si jí prověřit. Pak možná dříve přijdou na to, že onen dotyčný není ten pravý a nebudou tak ztrácet drahocenný čas.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra mají strašnou smůlu na muže. Vybírají si problematické typy, které za nic nestojí. Často jsou s muži jejich života spojeny drogy, alkohol, automaty či bujaré večírky. Bohužel umí na svou partnerku tak působit, že jim žena - Štír vždy odpustí a veří, že se změní. Bohužel však partner vydrží „sekat dobrotu" tak maximálně týden a opět se stane nějaký průšvih.

Žena ve znamení Štíra už zaplatila tolik peněz za dluhy jejích můžů, že by měla na luxusní byt i auto. Nikdy jí to však žádný z nich nevrátil. Bohužel existují i takové Štírky, které do drog či alkoholismu spadnou spolu se svým partnerem. Je to proto, že mají slabou vůli, bojí se, že zase zůstanou samy a partner je psychicky týrá. Má nad nimi nadvládu. Tyto ženy většinou velmi špatně skončí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou zatížené na ženáče, proto mají velmi malou pravděpodobnost, že muž jejich života bude někdy s nimi. Většinou to skončí tak, že se milenky Ryby nabaží a pak jde zase spořádaně domů za svou rodinou. Samozřejmě Rybě slibuje, že je jediná, rozvede se a zůstane s ní, ale nikdy to neudělá. Nevěřte mu! Ušetříte si spoustu proplakaných nocí.

Rozhlédněte se raději ve svobodných vodách, vždyť je kolem vás tolik mužů, kteří by měli zájem. A že to nejsou žádní chudáci! Ryby by se s nimi měly jako princezny. A už jsme zase u toho, že si vybírají problematické partnery, kteří si jich neváží. Tyto ženy nakonec skončí jako staré opuštěné trosky a jejich životní láska je šťastná se svou oficiální rodinou a na svou stárnoucí milenku si ani nevzpomene.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana většinou pocházejí z rozvedených rodin, kdy následně žily s matkou samy, mají tak k mužům nedůvěru a nechtějí si je příliš připustit k tělu. Bohužel však působí jako ledové královny a muže svým chováním a netečností za chvíli začnou štvát a opustí je. Žádný muž se nechce neustále cítit jako nepotřebný či jako páté kolo u vozu.

Pokud nechce žena ve znamení Berana zůstat sama, měla by přestat jít ve šlépějích své matky a začít mužům věřit, projevit jim úctu a taky je umět občas pochválit. Nechcete přece žít celý život samy, maminka tu s vámi na věky nebude.