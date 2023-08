Velký horoskop zdraví: Který váš orgán je v létě nejzranitelnější?

Každý z nás si přeje být zdravý. V létě, kdy trávíme hodně aktivního času venku, ať již grilováním nebo sportem, je přeci jen trochu potřeba dávat na své zdraví pozor. Jaké slabiny v létě, co se týká zdraví odhalili astrologové pro všechna znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je horká hlava a neúnavný požitkář. V létě by tak měl dávat pozor především na kůži. Při neopatrném grilování či slunění mu hrozí popáleniny. Také by měl omezit kouření, neboť do ohrožení se dostávají i jeho plíce.

Berani by grilování měli vyměnit za zdravější stravu. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka by letos v létě měli vědomě zvolnit. Jsou to tvrdohlavé osoby, které se dokáží naprosto vyčerpat jak fyzicky, tak duševně. Často, a nejen v létě, trpí na bolesti v bederní části zad, ale ve velkých vedrech paradoxně i nachlazením.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci mají často potíže s dýcháním. Ne jinak je tomu i nyní v létě, kdy jim ve snaze stihnout úplně vše, od párty přes velké pracovní projekty až po adrenalinové sportovní výkony s přáteli, hrozí onemocnění dýchacích cest a únavové zlomeniny.

Blížencům hrozí unavové zlomeniny. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Není divu, že toto znamení trpí na žaludeční neurózy. Rak je ve své podstatě velmi úzkostlivý a veškeré situace prožívá až tak, že trpí nejen jeho žaludek, ale mohou se u něj rozvinout alergie a deprese. Nejinak tomu bude i v srpnových letních dnech.

Lev (23.7. - 22.8.)

Opulentní hody u znamení lidí narozených ve Lvu bývají doprovázeny nejen možností ucpání cév, ale měli by si také dávat pozor na své srdce. Lev je od přírody na srdci velmi zranitelný letních počasí ve spojena s jeho sklony k impulzivním reakcím mu na zdraví příliš nepřidá.

Panna (23.8. - 22.9.)

Dokonalé Panny. Lidé v tomto znamení by měli dávat pozor, aby je spalující touha po naprosté dokonalosti nepřivedla do ordinace lékaře. Zatíženými orgány jsou pro Panny primárně slinivka, dutiny a břicho.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah musí v létě více než jiná znamení dodržovat pitný režim. Mají sklony přehlížet potřebu určitého množství vypitých tekutin za den, a tak jejich ledviny trpí. Dále by se měli snažit omezit konzumaci pokrmů s vysokým obsahem cukru, jelikož jsou náchylní k zánětům.

Váhy nesmí zapomínat na dostatek tekutin. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři by se v létě měli mít na pozoru před nezřízenou konzumací grilovaných jídel a pití většího množství alkoholu. Jedním z nejcitlivějších orgánů Štíra jsou totiž játra. V srpnu může mít Štír i potíže se žlučníkem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružná povaha a neposednost lidí narozených ve Střelci je předurčuje, dle hvězd, k problémům s krevním tlakem a svalstvem. Jelikož Střelec nevnímá první signály zdravotních obtíží, často končí v rukou lékařů za vteřinu dvanáct. Ne jinak je tomu i v létě, kdy pod rouškou slunečních dní je schopen donekonečna přepínat své bolavé svaly, kde již ale může být rozvinutý zánět.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Znamení Kozoroha rovná se kosti. Jeho strava by měla být bohatá na vápník a draslík, aby nedocházelo ke zraněním, jako je například vymknutí kotníku, či zranění kolen. Dále by Kozorozi neměli zapomínat na dostatek odpočinku s kompenzací lehkých sportů jako je plavání, pilates a jóga.

Kozoroh by měl i odpočívat. Ideální je jóga. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři, především v létě, musí naslouchat pylovému zpravodajství. Bývají to hlavně oni, kdo nejvíce trpí různými alergiemi, a to od počátku pylové sezóny až do jejího skončení. Toto období může být pro Vodnáře velmi zátěžové, a tak by měl přizpůsobit nejen svůj jídelníček, ale dbát i na správný výběr místa pobytu v přírodě.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Nesmírně citliví jedinci narozeni ve znamení Ryb by měli v létě zařadit do svého života určitou střídmost, a to na všech frontách, neboť mají z celého zvěrokruhu největší sklony k maximalismu a obžerství. To pak vede k problémům s lymfatickým systémem a dalším nespecifickým psychosomatickým onemocněním.

Zdroje: www.allure.com, www.almanac.com