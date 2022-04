Horoskop starých Slovanů: Odpovídá vaše povaha moudrému zvířeti, které ctili?

Staří Slované byli velmi moudří a žili v těsném sepětí s přírodou. Řídili se vlastnostmi zvířat a věřili, že ty jim propůjčují sílu a energii do života. Podle zvířete se také daly rozeznat lidské silné a slabé stránky.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani mají velmi blízko k vranám. Stejně jako tito ptáci mají své zásady a principy, které nikdy neporušují. Navíc jim tato zvířata přináší radost, sílu a zdraví do života. Vrány si hájí teritorium stejně jako Beran, a také bezmezně milují svou rodinu. Netolerují přistěhovalce a návštěvy, které trvají příliš dlouho.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev je stejně tak krásný a pyšný jako rosomák. Je velmi moudrý a odvážný, ale spravedlivý a čestný. Vždy se pere za svůj názor, a pokud ví, že má pravdu, nikdy neustoupí. Je také aktivně založený, nesnáší nudu a líné jedince. Zvládá snadno vyřešit věci, se kterými si ostatní nevědí rady.

Staří Slované se řídili vlastnostmi zvířat a věřili, že ty jim propůjčují sílu a energii do života. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec je stejně jako lasice mazaný, mrštný a rychlý. Využívá toho, když chce někoho přechytračit nebo nad ním vyhrát. Je aktivní a neposedí. Nechtějte však po něm nějaké intelektuální hovory a rozjímání, na to nemá čas. Vždy odpovídá jednou větou a jeho slovní zásoba je dosti omezena.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býk se stejně jako žába rychle přizpůsobí každé změně. Pokud chcete najít někoho, kdo se stejně dobře cítí na horách jako u moře, ve čtyřhvězdičkovém hotelu jako na chatě, pak je to Býk. Je to parťák do nepohody a pod jeho ošklivým zevnějškem se nachází zlaté srdce plné dobra.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny nerady ukazují, když se jim něco nedaří nebo jsou smutné. Stejně tak to mají luční kobylky. Ty si chtějí jen tak bezstarostně a radostně skákat po louce a vypadat u toho dobře. Ani ve vztazích nejsou stálé a často mění jednoho partnera za druhého.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Zvířetem, které ovlivňuje Kozoroha, je křeček. Ten je milý, chytrý, spořivý a má tendenci pomáhat druhým. Je také velký pracant, který je schopný dřít dnem i nocí, aby se jeho blízcí měli dobře. Neumí moc odpočívat, proto musí vždy odjet na dovolenou a vypnout si telefon, aby si oddechl.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou pilní a pracovití jako mravenci. Neumí jen tak sedět a nic nedělat. Neustále je vidíte pobíhat okolo a něco dělat. Jsou to také skvělí hostitelé. Jejich večírky jsou známé a vyhlášené široko daleko. Na druhou stranu nesnáší podrazy a zrady, ty nikdy neodpouští. Často pracují i za druhé a to zcela zdarma.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Stejně jako chroust, tak i Váha se neustále sebevzdělává. Má o sobě neustálé pochybnosti a její práce se jí nikdy nezdá dokonalá, i když ostatním tak připadá. Život s Váhou je velmi těžký, protože dokonalost vyžaduje i po svém protějšku. Když ji chcete oslnit, zapomeňte na drahé dárky, tady uspěje jen originalita.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář stejně jako bobr miluje pořádek. Miluje pravidelnost, preciznost a ruční práce. Stejně jako bobr staví hráze, Vodnář se rád hrabe v hlíně, kutí a staví. Nejenže je neuvěřitelně šikovný, ale navíc jeho práce skvělé vypadá a je opravdu funkční. Když je bobr namotivovaný, zvládne postavit palác vlastníma rukama.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Rak se cítí být vládcem a vůdcem stejně jako medvěd. Je sice schovívavý k menším a slabším, ale na druhou stranu umí ukázat svou převahu a sílu. Také o sobě ví, že je velmi inteligentní, což dává ne příliš bystrým lidem najevo. Na druhou stranu je však medvěd pěkný lenoch, což je občas na obtíž.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Přátelský, kamarádský, věrný a inteligentní, takový je pes a své vlastnosti přenáší na Štíra. V jeho přítomnosti se cítíte chráněni, a když vytasí své tesáky, nemůže být pochyb, že by za vás položil život. Také se mu můžete svěřit s jakýmkoliv tajemstvím a máte jistotu, že vše zůstane mezi vámi.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryba je stejně jako její kamarádka ryba tichá, klidná a rozvážná. Umí být ale pěkně sobecká a nafoukaná, pokud není po jejím. Nikdy Rybu nenuťte do oficialit, jako je svatba nebo děti, pokud sama nechce. Se zlou byste se potázali. Ryby musí mít vše přesně tak, jak si naplánují samy, jinak je to pro ně nuda.