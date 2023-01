Velký horoskop na únor: Co vás čeká v nejdepresivnějším období roku?

Únor je tu, a přestože se jedná o nejkratší měsíc v roce, je považován ze ten nejdepresivnější. Je to především proto, že zima bývá v plném proudu, dny jsou krátké, ponuré a chladné. Sluníčko vidíte málokdy a propadáte chmurám. Co čeká vaše znamení v únoru 2023 se dozvíte v následujícím horoskopu.

Většina lidí nemá únor v lásce, jedná se o nejdepresivnější měsíc v roce. Přestože má pouhých 28 dní, dokáže napáchat v životě člověka více škody než měsíce jiné. Co nešťastného potká právě vás?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beran by se měl připravit v tomto měsíci na rozchod, na který nebude vůbec připravený. Myslí si totiž, že si je se svým současným partnerem souzený. Bohužel má však jeho polovička jiný názor. Ta chtěla vztah ukončit už před Vánoci, ale bylo jí Berana líto, proto to nechala až po novém roce. Bohužel teď nastal ten čas, kdy si Beran hodně popláče a bude mít zlomené srdce.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi by se měli začít poohlížet po nové práci, protože o tu současnou s největší pravděpodobností v průběhu února přijdou. Nebude to jejich chyba, tudíž nemají co napravovat, ale na jejich místo bude dosazen protekční člověk. Lev by tak měl dostat nějaké odstupné a bude tak mít alespoň nějakou rezervu, než si najde novou práci. Ale ani tak by s hledáním neměl otálet, nebude to snadné.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci udělají v tomto měsíci v zaměstnání průšvih, který se jim nepodaří zachránit a odměnou jim za to bude tučná pokuta a sesazení na nižší pozici. I když se budou snažit sebevíc neblahé následky vyžehlit, nepůjde to a Střelci se budou muset smířit s realitou. Bude dlouhou dobu trvat, než si opět v práci a kolektivu zaslouží důvěru.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by na sebe měli dávat pozor hlavně po zdravotní stránce, čeká je měsíc plný chřipek, nachlazení a viróz. Budou do toho muset zvládat ještě práci a rodinu, proto to pro ně bude velmi náročné. Budou muset napnout všechny síly a překonat se, což samozřejmě není dobře, měli by odpočívat a nabírat sílu. Jejich imunita je totiž silně oslabena.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny budou muset v únoru překonat velkou ztrátu v rodině, odejde jim velmi blízký člověk, o kterého se mohly celý život opřít, proto to pro ně bude velmi těžké. Propláčou dny i noci, nebudou jíst, spát a v podstatě existovat. Nechte je truchlit, prostě si tuto ztrátu musí odžít. Nejvíc jim pomůžete tím, že jim nabídnete rameno k vyplakání a budete mlčet.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Na Kozorohy čeká v únoru obrovská hádka s partnerem, kvůli které bude následovat několik týdnů dusna. Ani jeden z vás nebude chtít uznat svou chybu. Měli byste si však uvědomit, že dokud to jeden z vás neudělá, nic se nevrátí do normálu. Zachovejte se jako ten rozumnější z partnerů a omluvte se, i kdybyste si mysleli, že máte pravdu. Uvidíte, že uděláte dobře a zase bude klid.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blížence v únoru čeká velké cesta do exotiky, která vůbec nebude podle jejich představ. Měli by si dávat pozor hlavně na zavazadla, nebo o ně přijdou a nebude to nic příjemného. Všechny věci na několik týdnů cestování, pasy, peníze a elektronika, to všechno by jim mohlo být ukradeno. Mějte vše neustále na očích a nepodceňujte žádnou situaci. Jedině tak se vám bagáž podaří zachránit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy budou pověřeny důležitým úkolem, který se bohužel nevyvede. Nejenže dostanou vynadáno, ale přijdou i o peníze, a to nejen svoje, které do projektu investovali, ale i o peníze druhých, kteří jim to budou silně vyčítat. Váhy propadnou depresím, a i když se budou snažit situaci řešit a neutíkat od problému, čeká je drsný měsíc, který jim způsobí mnoho vrásek od starostí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři se v únoru většinově narodili, proto se jistě těší na svůj velký den. Letos by si ho ale měli raději nechat ujít, protože by se jejich narozeninová párty mohla dostat do úplně jiné nálady, než by si představovali. Raději si sfoukněte dort jen ve společnosti nejbližší rodiny a na opulentní hostiny letos zapomeňte. Čekala by vás tam největší hádka, co jste doposud zažili a následky by měla nepříjemné i pro vás. A to určitě nechcete!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci zažijí smutný únor. Přijdou o domácího mazlíčka. A i přesto, že je už starý, nemocný a dalo se to očekávat, byl pro Raka jako člen rodiny, tudíž jeho ztrátu nese velmi těžce. I když vám tvrdí, že nechce nového domácího mazlíčka, není to pravda. Takže mu ho pořiďte, abyste mu znovu vykouzlili úsměv na rtech. Raději ale nestlačte na pilu, dejte mu pár měsíců na zotavenou.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by měli začít řešit svůj nezdravě kladný vztah k alkoholu, protože to s jeho konzumací už nějakou dobu přehání. Přes Vánoce se to nějakým způsobem ztratilo, v lednu omlouvalo, ale v únoru dojde na zlom, kdy to už Štírovi blízcí nevydrží a dají mu nůž na krk, aby se svou závislostí něco dělal. Štír bude samozřejmě nejprve kopat kolem sebe, ale pak usoudí, že mají jeho blízcí pravdu a začne se více kontrolovat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

V únoru čeká na Ryby nemilé překvapení, co se jejich plánů týče. Doufaly, že se tento rok ponese v duchu pracovních úspěchů a od ledna dychtivě čekají na povýšení. V únoru však přijde zpráva, ve kterou opravdu nedoufali. Vše zůstane na svém místě a o nějakém povýšení či lepších penězích si mohou nechat zdát. Psychicky to neunesou a Ryby tím pádem bude čekat velmi depresivní měsíc.