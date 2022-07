Ženská znamení, která krásní s přibývajícím věkem

Existují ženy, které už po třicítce vypadají na padesát, mají hluboké vrásky, řídnou jim vlasy a pleť rozhodně není tak pružná. Jsou zase ale jiné, které čím jsou starší, tím vypadají lépe. Konečně se totiž našly a ví, co jim sluší. Která znamení vypadají s přibývajícím věkem lépe než v mládí?

Co žena, to originál, proto je nutné o každé přemýšlet jinak. Některé ženy totiž zrají jako víno a i po čtyřicítce či padesátce vypadají skvěle, ale jsou i takové, o kterých byste si po pětatřicítce klidně řekli, že jim je minimálně o deset let více. Vzhled a vitalitu žen ovlivňuje i znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodily.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva se narodily jako ošklivá káčátka, tudíž se ve svém dětství a mládí setkávaly často s šikanou, což jim na sebevědomí rozhodně nepřidalo. Celá studijní léta tak pro ně byla spíše utrpením, než časem, kdy chodily na rande a užívaly si obdivné pohledy spolužáků. Nic takového se totiž nekonalo.

Mít ráda samu sebe, se Lvice naučily až v dospělosti. Měly totiž štěstí na fajn pracovní kolektiv. Parta žen, ve které se Lvice ocitla, totiž poznala, že pod slupkou utlačované ženy bez sebevědomí se skrývá opravdu ta lvice, a začala pracovat na tom, aby se tato žena měla ráda. Stačí změnit šatník, líčení, životní postoj a jste rázem nový člověk. Dnes ženy ve znamení Lvice vypadají skvěle a nikdo by nevěřil, že v dětství tolik trpěly.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelců o sebe nikdy moc nedbaly, proto působily jako takové šedé myšky a nikdy si jich nikdo moc nevšímal. Až v dospělosti se vše změnilo. A to díky lásce, která jim otevřela oči a ony se o sebe začaly pořádně starat, aby se svému idolu líbily. Sice to vždy nevyšlo, protože jim přece jen chyběla zkušenost, tu ale brzy nabraly.

Ženy ve znamení Střelce vypadají nejlépe po čtyřicítce. To už jsou samy se sebou spokojené, umí se oblékat, líčit a upozornit na své přednosti a skrýt nedostatky. Také vrásky jim sluší, což jen tak někomu ne. Umí je nosit a nehrozí tak, že by využívaly služeb plastických chirurgů. Zkrátka a dobře, zrají jako víno!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve zanemí Vodnáře jsou od mládí jemné, přirozené a éterické bytosti, které jsou považovány za alternativní či přírodní podivínky. V mládí o sebe příliš nepečují, ale když později začnou, prokoukne jejich jemnost a přirozená krása. Poté, co se naučí používat přírodní kosmetiku a dbát o své vlasy a nehty, cítí se skvěle a rozdávají úsměvy na všechny strany.

Nikdy však tyto ženy nežeňte do žádné kariéry, neoblékejte je do posledních módních trendů a ani s Gucci kabelkou u nich příliš neuspějete. Mají prostě svůj styl a ten jim vyhovuje a sluší. Nesnažte se je tedy předělat nebo se opět stáhnou do ulity a stanou se z nich nevýrazná ošklivá kačátka.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka zrají jako víno, čím jsou starší, tím vypadají charismatičtěji. Po dětech se jim zase zlepší pleť, vlasy a nehty, rozzáří se jim oči a budou sršet pozitivní energií na všechny strany. Věk jim prostě prospívá a v padesáti klidně vypadají na čtyřicet, a to bez estetických zákroků. Mají to prostě dané vesmírem, stárnou s grácií.

Od třiceti se o sebe totiž starají. Používají kvalitní pleťové krémy, séra proti vráskám a v neposlední řadě dodržují zdravý životní styl. Sportují a snaží se aktivně žít s celou rodinou. Mají vždy dobrou náladu a z ničeho se nehroutí. Jelikož se jím vyhýbá stres, jsou to vlastně šťastné, spokojené a vyrovnané bytosti.