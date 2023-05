Po 20. květnu můžete sít a vysazovat ven. Držte se fází Měsíce

Máj je měsícem lásky. Už se přehoupl do své druhé poloviny. Milovat můžete i svou zahradu. Je v plném květu, překypuje barvami a vůněmi, bzučí životem. Druhá polovina května by měla otevřít bránu do období tepla a hojnosti. Pečujte o svou zahradu v souladu s Lunou.

15. – 17. května prochází ubývající Měsíc ohnivým znamením Berana, spojeným s plododárnými rostlinami. Rajčata, papriky, cukety, dýně, mochyně, pepína, melouny, jahody, maliny a další rostliny nasazující na květy a plody ocení zálivku a přihnojení tekutými organickými hnojivy, například zkvašeným drůbežím trusem. 18. – 19. května se Měsíc nachází ve sféře vlivu Býka, 18. stále ubývá a 19. nastává novoluní. Nov je novým počátkem a může pomoci zrození nového náhledu a myšlenek, čehož můžete využít při tvoření zahrady. Živlem Býka je země, posiluje především kořeny rostlin. Kořenová zelenina ocení zálivku a přihnojení. Můžete založit nový kompost, který je základem úrodné zahrady. Nezapomeňte na zálivku. Zdroj: Profimedia 20. – 21. května počne Měsíc opět přibývat a prochází znamením Blíženců, zasvěcených vzduchu a květům. Vysévat a vysazovat proto můžete především kvetoucí rostliny. Je poslední vhodná doba na setí rychle rostoucích letniček - slunečnice, krásenky, měsíčku, lichořeřišnice, brutnáku. Trvalky, základ kvetoucí zahrady, lze vysévat i vysazovat, množit řízky i dělením trsů. Čtěte také: Tyto druhy zeleniny vypěstujete ze semínka za pouhých 30 dnů! Sousedi užasnou 22. – 24. května prochází přibývající Měsíc znamením Raka. Jeho živlem je voda a posiluje především listy rostlin. Je čas pro výsev a výsadbu listové zeleniny a aromatických bylinek. Na venkovní záhony můžete vysít salát hlávkový, chřestový, římský i ledový pro letní sklizeň, roketu, špenát, mangold, lebedu nebo listovou hořčici. Na záhony i do nádob zase jednoleté aromatické bylinky, např. kopr, bazalku, petrželku, koriandr aj. 25. – 26. května se přibývající Měsíc ocitá pod vlivem ohnivého Lva. Dorůstající Měsíc a znamení podporující plody vytvářejí ideální podmínky pro výsevy a výsadby rostlin, které plody přinášejí. Ještě je poslední vhodný čas vysadit či vysít cukety a dýně a můžete opakovat výsev lahůdkových fazolí a hrášku. Je ideální čas pro výsadbu některých druhů zeleniny. Zdroj: Profimedia 27.– 29. května putuje přibývající Měsíc znamením Panny. Jejím živlem je země. Je čas vhodný pro setí, sázení, přesazování a množení rostlin řízkováním, hřížením i dělením trsů. Především pro přesazování je Panna nejvhodnějším znamením. Můžete přesazovat pokojové i přenosné rostliny, které před počátkem léta větší květináč a čerstvý substrát ocení. Vysévat můžete především kořenovou zeleninu – mrkev, kedlubny, řepu, a také čekanku, jejíž kořeny na podzim sklidíte a poslouží vám pro zimní rychlení lahůdkových puků. Pusťte se do přesazování pokojovek. Zdroj: Profimedia 30. – 31. května prochází přibývající Měsíc vzdušným znamením Vah, což přináší ideální podmínky pro setí květin. Vysévat můžete například dvouletky, které pokvetou v příštím roce – atraktivní vysoké topolovky, půvabné macešky a okrasné sedmikrásky, dvouleté máky a zvonky. Zdroj: Časopis Receptář titulní strana, receptář, květen Zdroj: Časopis Receptář