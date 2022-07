Která znamení se nejsnadněji zamilují? Ryby na první pohled, Štíři pomalu

Někdo se zamiluje na první pohled, někdo si zase nechává odstup a potřebuje čas. Každý člověk je v otázkách lásky jiný. Ovlivňuje nás i datum narození. Jak jsou na tom jednotlivá znamení?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Vášeň ovlivňuje osoby narozené ve znamení Berana. Jakmile spatří někoho, kdo je zaujme, vrhnou se do vztahu hlava nehlava, hlavně mít situaci pevně v rukou. Stejně vášnivě se zamilují, ale stejně tak rychle se zase odmilují a jdou o dům dál.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Trvá poměrně dlouho, než si Býci vytvoří k druhé osobě pouto a dovolí sami sobě zamilovat se. Prostě u nich velí rozum, až pak teprve srdce, a to přesně v tomto pořadí. Čas pro ně není podstatný, dokáží být trpěliví a to se jim většinou vyplatí. Když už někomu nabídnou své srdce, většinou je to napořád.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Jejich rozpolcenost se odráží i v jejich schopnosti zamilovat se. Na jednu stranu nemají problém navázat kontakt, bavit se a randit. Na druhou stranu poměrně dlouho trvá, než se někomu oddají. Rozhoduje u nich rozum a ten také hledají u potencionálního partnera.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Jejich vrozený cit pro rodinu, odpovědnost a věrnost je žene kupředu i v lásce. Tak moc touží se zamilovat, že nemají problém propadnout velmi rychle lásce. Tu pak berou jako dlouhodobou věc a potřebují partnera, který to cítí stejně.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Jejich ego je ve vztahu to nejdůležitější, potřebují od partnera neustálou chválu a obdiv. Nemají problém se zamilovat, vědí, co chtějí, a taky toho dosáhnou. Vrozený šarm dokáže okouzlit jejich protějšek natolik, že nemají v partnerovi problém vzbudit stejně vášnivé city.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panna je v zamilovanosti rozvážná, vždy u ní nejprve vítězí rozum. Připravují se tím o vášnivé okamžiky zamilovanosti, ale to jim nevadí. Raději si dají práci s výběrem partnera, který musí perfektně zapadnout do jejich života a pracovních povinností.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Neustálý hon za vyrovnaností v životě nutí svobodné Váhy hledat lásku, aby jejich život byl kompletní. Flirtují, hledají nové přátele a vztahy, a jakmile potkají někoho, s kým by jim mohlo být dobře, zamilují se. Do vztahu dávají hodně a od protějšku čekají stejné nadšení.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Bývají rádi středem pozornosti a užívají si obdiv společnosti, ve které se pohybují. I když by se mohlo zdát, že se toto okouzlující znamení zamilovává rychle, opak je pravdou. Trvá dlouho, než propadnou lásce, jsou poměrně nedůvěřiví. Jakmile se však skutečně zamilují, patří mezi vášnivé partnery.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Rozlet, zábava a svoboda. To je pro Střelce důležité a dlouho trvá, než se usadí. Láska pro ně znamená nejen vášeň, ale zároveň i přátelství. Pokud takového člověka k sobě najdou, jsou pro něj oporou, ale víc než pro romantiku jsou pro společná dobrodružství.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

I když potají sní o vášnivé a nespoutaně bláznivé lásce, ve skutečnosti potřebují zodpovědnost, zajištěnost a hlavně jistotu. Proto si často vybírají starší partnery a na lásce dokáží stejně jako na kariéře pilně pracovat. Vše musí jít postupně, pomalu a i láska musí být vybudována na pevných základech.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Na první pohled snílci, zábavní společníci, kteří snad ani žádnou zamilovanost k životu nepotřebují, protože jsou neustále obklopeni lidmi. Po lásce touží stejně jako ostatní, jen jim to trochu déle trvá. Když se to pak podaří, partnerovi jsou věrní a jejich láska je hluboká.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Láska na první pohled? Zeptejte se Ryb, které vám potvrdí, že je to možná. Romantika, snění a představy o velké lásce je provázejí celý život. Nezřídka se jim toho podaří dosáhnout, touží totiž mít někoho, kdo na ně bude neustále myslet a kdo o ně bude s láskou pečovat.



