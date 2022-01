Velký horoskop zdraví 2022: Budete zdraví jako řípy, nebo vás potrápí neduhy?

Zdraví je pro nás jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Vlastně se nestydíme říct, že ta úplně nejdůležitější! Jak si budete se zdravím stát v roce 2022? Budete zdraví jako řípy nebo bude něco, na co si musíte dát pozor? Dozvíte se vše v našem velkém horoskopu zdraví.

Také si říkáte, co vás asi v roce 2022 čeká? Bude k vám přívětivý nebo se máte něčeho obávat? Pokud vás to zajíímá, dejte se směle do čtení, alespoň budete malinko tušit, co vám tento rok přinese.

Beran

Tento rok se Berani mají na co těšit! Od 14. ledna se nejspíš pokusíte sehnat někoho, kdo by s vámi chodil na pravidelný trénink a vy si postupně zlepšili po Vánocích fyzičku. Rok 2022 bude pro vás ve znamení přemýšlení o vašem celkovém zdraví a psychické pohodě. A právě psychika letos bude pro vás číslem jedna! Co takhle začít s jógou?

Velký horoskop zdraví na rok 2022. Zdroj: shutterstock.com

Býk

Býci na sobě v minulém roce zapracovali a přináší jim to zasloužené ovoce. Zkuste zapřemýšlet o každodenní rutině, jestli vás dostatečně naplňuje nebo byste raději něco změnili. Od 10. května budete mít skvělou možnost na relaxování, choďte v tomto období více do přírody, lehněte si do trávy a na chvíli zavřete oči. Během roku pozor na zažívací potíže.

Blíženci

Pro Blížence je péče o zdraví samozřejmostí, ve které budou pokračovat i tento rok. Letos byste si měli aktivně odpočinout třeba na horách a dostat do sebe co nejvíce vitamínu D, který vás nabije energií. Mohou se objevit angíny, ale budou mít tak trochu jiný důvod – dusíte v sobě něco, co potřebuje ven. V říjnu budete akční, posléze vám mohou docházet pomalu síly a měli byste zpomalit a dostatečně odpočívat.

Rak

V minulém roce jste konali dobro v podobě starání se o ostatní a letos budete vyžadovat totéž od druhých. Do nového roku vstupujete s novým pohledem na svůj život a chystáte se sklízet plody za svou tvrdou a oddanou práci v posledních letech. Prožijte rok 2022 v poklidu, nesnažte se každého zachránit a vychovávat, neboť by vám to mohlo odkrojit významný krajíc z vašeho duševního zdraví. Jednoduše – pouze nedávejte, ale též dostatečně přijímejte! Měli byste se vyvarovat alkoholu a návykovým látkám.

Lev

Lvi se budou v roce 2022 učit zcela novou věc, a to žádat o pomoc, což Lvi moc neumějí a je jim to nepříjemné. Možná již 8. dubna dostanete odvahu si o pomoc zažádat své přátelé či blízké osoby. Jestli trpíte výkyvem nálad, na jaře byste měli přijít na kloub tomu, proč se tak děje. Dostatečně se věnujte meditaci, vyzkoušet můžete nějakou novinku, o které jste dosud jen slyšeli. Co takhle léčení krystaly? Na počátku roku dopřejte tělu více hořčíku.

Panna

Milé Panny, vaše úsilí, které jste věnovali péči o sebe, se bude setkávat s úspěchem. Jisté změny na sobě budete pozorovat na přelomu září a října. Bylinkové čaje vám dělají dobře, dopřejte si je místo večerní skleničky alkoholu. Alespoň se o to pokuste. Co vás může trochu potrápit je vylučovací soustava, proto si zakládejte na správném jídelníčku.

Váhy

K Vahám se může v novém roce proplížit myšlenka předělání části bytu na posilovnu. Nemáte dostatek místa? Stačí něco menšího, co by se vám vešlo do rohu, protože tento rok by pro vás opravdu mohl být inspirující a vy u cvičení mohli dlouhou dobu vydržet! Přispěje k tomu i fakt, že vás mohou potrápit bolesti zad.

Štír

Snažte se omezit používání svého mobilního telefonu a sociálních sítí, protože vás budou zbytečně zatěžovat. Je také možné, že vás přepadne lenost a o svoje fyzické i duševní zdraví se přestanete dostatečně starat. Probudit k životu byste se opět měli v půlce roku. Na počátku roku si dejte pozor na respirační potíže.

Potrápí vás nějaké neduhy nebo budete zdraví jako řípa? Zdroj: Profimedia

Střelec

Ve starání o své zdraví nejste příliš důslední, vaše myšlenky jsou dosti neuspořádané a může to ve vaší hlavě vyvolat zmatek. Letos si dejte záležet na svém tělesném komfortu, ať už shozením nějakého kila, nebo naopak uberte ve fitcentru, protože vám hrozí celkové vyčerpání. Také se vám může zdát, že děláte něco, co vás už naprosto nenaplňuje. Je jedno, jestli se jedná o pilates nebo určitý druh meditace. Prospěje vám změna.

Kozoroh

Kozorozi vědí, že není nic zadarmo. Jejich píle a vytrvalost ale přinese ovoce, jak z fyzického, tak psychického hlediska. Sem tam zpomalte a zamyslete se nad běžnými činnostmi, které denně provozujete. Je vše tak, jak má být, nebo chcete něco změnit? Rok 2022 je na změny dokonale připravený, jste i Vy? Měli byste si dát pozor na dýchací cesty, zejména kuřáci.

Vodnář

Jestli jste vaší duševní pohodu odsunuli stranou, tento rok vás volá o pomoc! Zastavte se a začněte o ní s úctou pečovat! Meditujte, choďte do přírody nebo pište si deník. Tyto návyky si uchovejte po celý rok, ne-li celý život. Vodnáři by měli letos dávat přednost pohybu na čerstvém vzduchu a zaměřit se na zdravé stravování. V létě vás mohou zaskočit otoky nohou.

Ryby

Letos vyřešíte všechny své křivdy, pocity viny a touhy. Požádejte klidně o pomoc odborníka, například osobního kouče nebo psychoterapeuta. V létě byste měli zapracovat na své fyzické kondici. Nastavte si svůj cíl a věřte, že ho splníte, jste přece vytrvalé Ryby! V únoru vás překvapí netolerance k určitému jídlu. Pozor také na alkohol, mohl by vám zadělat na nemalé problémy. Věnujte též dostatečnou péči zubům.

