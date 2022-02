Choroby podle horoskopu: Na jaké nemoci je náchylné právě vaše znamení?

Zdraví bude vždycky patřit mezi to nejcennější, co máme. Poslední léta nás všechny přímo či nepřímo trápí virus, ale zatímco se světem ženou jeho různé varianty, lidi trápí i další nemoci a zdravotní obtíže. Víte, kterým znamením letošní horoskop zdraví a kondici přeje?

Berani, chraňte své zdraví!

21. 3. − 20. 4.

Svéhlaví berani by měli trošku zabrzdit a zastavit se. Pečujete dobře o svůj imunitní systém? Letošní rok by mohl být tím pravým, kdy byste mohli trochu myslet na své vlastní tělo a zdraví. Začněte s lepší životosprávou, pohybem nebo alespoň dostatečným spánkem. Už je na čase. Změny vám udělají dobře a předejdete zbytečným problémům s pohybovým aparátem, ale také pamětí a soustředěností.

Býci, načerpejte zdraví z přírody

21.4. – 21.5.

Právě pobyty venku a bylinky by vám měly letos pomoci od všelijakých všedních onemocnění. Užijte si čerstvého vzduchu, jak jen je to možné. Příroda vám nabídne nejen pohyb, ale také pročištění hlavy. Letos by se to mohlo obzvlášť hodit, mohou vás totiž trápit nejen krk a hlasivky, ale také migrény. Dostatečně odpočívejte a pijte čistou vodu.

Blíženci, vdechněte zdraví svému tělu

22.5. – 21.6.

Dýchací obtíže by vás mohly letos pozlobit. Dejte si pozor na průdušky, ale také na astma. Naučte se správně dýchat, sportujte a pečujte o plíce. K tomu patří i správné doléčení nachlazení a rýmy. Pokud vás budou zlobit i dutiny, proplachujte je. Nenásilně, ale pravidelně se pohybujte. I malé změny v životním stylu vám udělají dobře.

Máta je známá pro své účinky při snižování otoků v hrdle a nose, takže ve výsledku pomáhá ke kvalitnímu dýchání. Zdroj: shutterstock.com

Raci, ozdravte nervy i hlavu

22.6. – 22.7.

Není divu, že jste ve stresu v práci i doma. Ale je jen na vás, jak se s ním vypořádáte. Naučte se odpočívat, relaxovat a nebrat si všechno osobně. Stres by mohl zhoršit i nevinně vypadající onemocnění, a to není potřeba. Pokud vám nejde relaxace, zkuste se rozptýlit nějakou akcí. Prostě hoďte starosti za hlavu. Pak se zlepší i vaše problémy s usínáním a trávením.

Lvi, zdraví si chraňte

23.7. – 22.8.

Chce to hlavně klid. Užijte si rodinu, soustřeďte se víc na to, co máte, než co chybí. Potřebujete si hlavně odpočinout a načerpat energii. Můžete vyzkoušet i povzbuzující čaje nebo doplnit vitamíny a minerály. Budete se divit, jak vám i malé změny v životosprávě prospějí. Neprochladněte! Pobyt venku je sice skvělý, ale pozor na ledviny a močové cesty.

Borůvky obsahují třísloviny, které se doporučují při průjmech. Jejich antiseptické účinky pomáhají i při léčbě zánětů močových cest. Zdroj: profimedia.cz

Panny, životospráva vám pomůže ke zdraví

23.8. – 22.9.

Už se nejspíš trochu hlídáte a víte, co a jak s bylinkami i kořením. Není potřeba nastavovat laťku vysoko. Pečujte o tělo i duši, letos bude váš rok! Pamatujte na pohybové ústrojí. Mohly by se objevit problémy s klouby nebo nohama. Dejte si pozor na dlouhé stání a rozhodně si pořiďte kvalitní obuv.

Váhy, zdraví máte na vlásku

23.9. – 23.10.

Právě vlasy a skalp by vás mohly letos potrápit. Také na nehty si dejte pozor, možná že ani minerály a vitamíny je tentokrát neochrání. Mohlo by jít o plísně. Zkuste přírodní léčbu, ale když to bude špatné, nechte si poradit od lékaře. I zdánlivé maličkosti mohou pořádně znepříjemnit život. Užijte si klidu a pohody doma. Psychicky vás rodina podpoří, zklidníte se a odpočinete si.

Kopřivy se skvěle hodí k péči o vlasy. Zdroj: Indre Pau / Shutterstock.com

Štíři, zdraví není samozřejmost

24.10. – 22.11.

Letos radši nic nepropásněte, a pokud vás něco trápí, situaci řešte! Prevence je základ a neplatí to jen o zdravém životním stylu, ale také o lékařských prohlídkách. Až budete mít jasno, klidně se věnujte pohybu, masážím nebo detoxikačním kůrám. Oddychněte si a načerpejte síly, budete je potřebovat. Nezapomeňte na zuby a dásně. Mohly by vás potrápit i dutiny.

Střelci, pozor na klouby

23.11. – 21.12.

Pečujte o kolena a klouby nejen pohybem a posilováním, ale také vhodným složením stravy, případně doplňováním minerálů. Zdraví máte jen jedno a byla by škoda hodit kondici za hlavu. Problémům raději předejděte, ať nestrávíte víc času po doktorech než tím, co máte rádi. Kontroly u lékaře nejsou pro nic za nic.

Nastrouhaný kostivalový kořen naložte do lihu, nechte odstát, a jakmile pustí sliz, můžete jím mazat nejen bolavé klouby a namožená záda, ale i pohmožděniny. Zdroj: profimedia.cz

Kozorozi, nepodceňujte zdravé sezení a spaní

22.12. – 20.1.

Letos by se mohla opět ozvat vaše záda. Problémy s páteří a držením těla je potřeba napravit nejen protahovacími cviky, ale také kvalitní židlí či matrací postele. Hýbejte se, jak vám čas dovolí, a pamatujte, že nemusí jít o nějaké náročné výkony, výstupy či dálkové běhy. Choďte ven a věnujte se oblíbenému sportu. Až to počasí dovolí, plavejte!

Vodnáři, pozor na zažívání

21.1. – 20.2.

Dopřejte si zdravé a čisté tělo. Od cigaret či alkoholu si vydechněte, alespoň na krátkou chvíli. Možná právě přišel ten správný čas hodit zlozvyky za hlavu a zkusit zdravější životní styl. Nebude to jednoduché, ale stojí to za to. Určitě by vám taková pauza pomohla nejen s očistou těla, ale také mnoha dalšími neduhy. Je to velký skok, ale psychicky na to máte! Pozor na žaludek a zažívání. Změny v životosprávě mohou rozhodit metabolismus.

Ryby, zdraví začíná v hlavě

21.3. – 20. 3.

Není nic horšího než nabručená nálada a pesimistické vyhlídky do budoucna. Zbavte se výčitek z minulosti i obav z budoucnosti a žijte. Jste zdraví, letos je skvělý rok na zlepšení fyzičky, možná i nějaké zkrášlení a soustředění se na všechno dobré, co už v životě máte. Je toho spousta. Vyrazte ven a protáhněte kostru. Váš lymfatický oběh už po tom volá dlouhou dobu!