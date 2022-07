Znamení zvěrokruhu, která by si měla více dávat pozor na své zdraví

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme, a je tedy nutné se pečlivě starat, aby nám vydrželo co nejdéle pevné. Existují však některá znamení, která jsou častěji nemocná a je u nich tedy nutné dávat na sebe větší pozor. Která znamení zvěrokruhu to jsou a jak posílí svou imunitu?

Pevná imunita je základem zdravého těla. Pokud se nehýbete, špatně stravujete a žijete v neustálém stresu, nemůžete se divit, že jste často nemocní. Vaše tělo tlak nezvládá a projevuje se to právě nemocemi. Poslouchejte své tělo a začněte se o něj pořádně starat dřív, než bude pozdě. Která znamení by měla více posilovat imunitu, protože jsou často nemocná?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář mívá rýmu a kašel s krátkými přestávkami už od léta. Má velmi slabou imunitu a každý bacil, co na něj někdo prskne, chytí a trpí mnohem více než ten, kdo mu ho daroval. Vodnář má velmi nízký práh bolesti a trpí i při obyčejné viróze. Navíc vše emotivně prožívá, tudíž půl roku v podstatě profňuká. Je neustále unavený, zesláblý a bez energie.

Aby se Vodnář dostal do normálu, posilnil své tělo a nabral energii, měl by se aktivně hýbat. Posilování fyzické kondice je totiž pro správně fungující imunitní systém zásadní. Nemusí jít o nějaký extra výkon, ale bohatě bude stačit, aby Vodnáři chodili dostatečně pěšky, nepoužívali auto, MHD, ani výtah.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Rak má velké problémy se zažíváním a žaludkem. Důležitá je tedy kromě imunity i zdravá strava, která jeho problémy vyřeší, a navíc dodá tělu vitamíny a minerály, které potřebuje ke správnému fungování. První, co by měl Rak udělat, je jíst bez stresu. V klidu si sednout, vychutnat si jídlo a teprve pak zase něco řešit.

Také je nutné jíst pravidelně a menší porce, které se mu budou lépe trávit. Nebude tak přibírat na váze a bude se cítit mnohem lépe. Rak by také neměl zapomínat na svačiny a lehké večeře, které ho zasytí natolik, že nebude mít před spaním hlad. Jíst před spaním je totiž to nejhorší.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny trpí nedostatkem vitamínů a minerálů. Jejich tělo se tedy bouří, je oslabené, bez života a to se odráží i na vzhledu Panny. Je šedá, průhledná a v neustále unavená. Je tedy nutné s tím něco udělat. Proto vsaďte na kvalitní, české a zdravé potraviny.

Pravidelnost stravování je nezbytností a vyvážené množství vitamínů a minerálů také. Panně neuškodí ani doplňky stravy nebo bylinky. Její tělo totiž opravdu potřebuje povzbuzení. BIO ovoce, zelenina a čerstvé maso by neměly chybět na jejím jídelníčku.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býk by se měl zaměřit na konzumaci citrusů, luštěnin, ořechů, ale také česneku, který je považován za přírodní antibiotikum, a dobře Býkům dělají také jogurty, kysané mléčné výrobky a kyselé zelí. To pomáhá jak trávení, tak zažívání a působí i jako prevence rakoviny.

Býci by také neměli podceňovat pitný režim, protože pomáhá detoxikovat organismus, což se Býkům více než hodí. Mají ho totiž zanesený a je nutné s tím něco udělat dřív, než jim začne špatně fungovat srdce a cévy. Býci také často trpí vysokým krevním tlakem.

