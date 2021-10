Houby prošlé mrazem: Které se mohou jíst a které jsou jedovaté?

I když už je velmi chladno a v noci občas mrzne, houbám ještě neodzvonilo. Některé houby v mrazech rostou, jiným příliš nevadí, ale najdou se i takové jedlé houby, které mrazy nejen poničí, ale také zcela znehodnotí ke konzumaci. Vyznáte se v houbách prošlých mrazem?

Houby přešlé mrazem poznáte

Pokud jste někdy zmrazili houby, pak dobře víte, jak vypadají, když přejdou mrazem. Ještě sice drží po hromadě, ale jsou celé vodnaté, ztratí barvu a někdy i svoji typickou vůni. Protože je hub opravdu velké množství druhů, nedá se říci, že platí pro všechny stejná pravidla. Dobrá zpráva pro milovníky hub je, že se najdou i takové, které rostou v mrazech a některým jiným mrazíky vůbec nevadí.

Zimní houbaření má své kouzlo. Zdroj: Shutterstock.com / Photosorensen

Mrazíky mohou houby znehodnotit

Zkušení houbaří to mají nejen v oku, ale i v rukách. Konzistence hub rozhodně napoví dost o tom, zda je houba ještě dobrá. Pevnější struktura typická pro václavky a hlívy je i odolnější vůči mrazíkům. Bez problémů je můžete sbírat celý podzim nehledě na počasí.

Hub, kterým mrazy dokonce vyhovují, není mnoho, ale také se najdou. Penízovka sametonohá je rozhodně jednou z nich a u šťavnatky pomrazky už vůbec není třeba tápat.

Pro penízovky jsou mrazíky jako dělané

Penízovka je velmi pěkná houbička, která vyrůstá ve velkých trsech zpravidla na pokácených, ale také na rostoucích stromech. Naučte se ji v přírodě rozpoznat. Zimní procházka může být ještě o něco příjemnější, když narazíte právě na penízovku. Může to být už brzy, protože penízovky rostou od listopadu do března a teploty do mínus deseti stupňů zvládají výborně.

Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes) Zdroj: SW_Stock / Shutterstock.com

Štavnatky si mrazíky užívají

Šťavnatka pomrazka a příbuzná šťavnatka modřínová jsou také jedlé houby. To, že jim zima nevadí, je jasné nejen z přídomku, ale také ze skutečnosti, že rostou od října do prosince. Šťavnatky jsou pevnějšími houbami s lupeny, které najdete převážně v listnatých lesích.

Houževnaté hlívy mrazíky nerozhází

Hlíva ústřičná je velmi dobře známá houba. Jedni ji milují, druzí se jí rádi vzdají. Tak jako tak, jde o léčivou houbu, kterou mnozí vyzdvihují i pro její antibiotické a antitrombotické vlastnosti. Je účinná i při udržování zdravé hladiny cholesterolu, na podporu tvorby červených krvinek, ale také proti zánětlivým, plísňovým a virovým onemocněním. Hlíva je vyloženě pevná a houževnatá houba, kterou mrazíky nerozhází.

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) Zdroj: Shutterstock

I václavky dokáží mrazíkům odolávat

V trsech rostoucí václavky s charakteristickými hnědo medovými kloboučky pokrytími šupinkami jsou mezi houbaři dobře známé. Václavky se vyskytují už od konce léta, někdy rostou hojně až do listopadu. Ani jim velmi chladné počasí nevadí a rozhodně nesníží jejich kvalitu.

Václavky vyrůstají z odumřelého i živého dřeva. Zdroj: profimedia.cz

Na hřiby prošlé mrazem si dejte pozor!

Opravdovou pohromou jsou mrazíky pro hříbky. Velmi nízké teploty hřiby nejen znehodnotí, ale dokonce je udělají nepoživatelnými. Tedy což o to. Pokud nerozpoznáte přemrzlý hřib, klidně z něj můžete uvařit, ale nepochutnáte si. Houba ztratí vůni i pevnost a barva také není pěkná. Bohužel vás mohou po konzumaci čekat i velmi nepříjemné zdravotní problémy. Žaludeční potíže, zvracení či průjem vás patrně na životě neohrozí, ale ani nepotěší.

