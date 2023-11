Vyznáte se v lese a houbaření je vaším velikým koníčkem? Nebo raději konzultujete úlovky v rodině nebo ještě lépe s odborníky. Ani z toho si nemusíte nic dělat. Opravdu je lepší mít jistotu a sbírat jen to, co znáte nejlépe.

Otestujte své znalosti hub

Udělejte si s námi malý test, ve kterém se objeví jedny z nejčastějších hub u nás. Určitě jste je už viděli. Znáte je? Zapište si vaši odpověď a dole pod textem zkontrolujte správnost i skóre.

Připravit, pozor a ještě ne! Napřed se podívejte na ty nejjedovatější české houby. Třeba se vám i tyto znalosti budou hodit. Video pro vás připravil kanál TopTrending CZ na YouTube.

Test: Nejčastější české houby

Znáte ji? Patří do lesa nebo na talíř?

1. Je to jedna z nejčastějších hub a roste, i když jiné druhy zatím dřímají v podhoubí. Říká se jí masák, ale správně je to:



a) Muchomůrka růžovka – Znám a beru!

b) Holubinka tygrovaná – Je jedovatá, ale nevadí mi to.

Jedlá nebo jedovatá slizká houbička?

2. Zajímavý, ale slizký. Co je to? A dá se to vůbec jíst?



a) Klouzek – Nejde si jej splést a z jeho hlavičky se musí sloupnout kluzká blanka.

b) Slizák mazlavý – Je klouzku podobný, ale na rozdíl od něj není jedlý.

Je jich několik druhů a mnohé jsou jedovaté.

3. Tuto houbu asi poznáte, ale víte, jak se správně jmenuje?



a) Bedla vysoká – Sbírám ji a nedám na ni dopustit.

b) Bedla zahradní – Roste i u nás za domem a je skvělá.

c) Bedla kaštanová – Roste v listnatých lesích a je delikátní.

Hřib to bude, ale jaký?

4. Není hřib jako hřib. Tento poznáte?



a) Hřib smrkový – Říká se mu také doubravník nebo bílý kozák.

b) Hřib satan – Ten mi přes práh nesmí!

c) Hřib žlutomasý – To je přece babka!

Poklad nebo smrtelné nebezpečí?

5. Patří rozhodně mezi časté houby, ale dáváte ji do košíku?



a) Mochomůrka zelená – Nebrat! Rozhodně musí zůstat v lese.

b) Holubinka nazelenalá – Je fajn, ale nesbírám ji.

c) Žampion zápašný – Je jedovatý a rozhodně ho nesbírám.

Takový krásný hřib je úžasný úlovek pro každého houbaře. Nebo ne?

6. Je jako vymalovaný. Vzali byste si ho domů?



a) Hřib hořčák – Je opravdu hořký a jen malé množství zkazí celé jídlo.

b) Hřib dubový – Také se mu říká doubák a určitě ho beru.

c) Hřib kříšť – Je jedovatý a rozhodně ho neberu.

Jedlá nebo ne? Vypadá pěkně!

7. Jí se to nebo nejí? O kterou houbu jde? Je to …



a) Čechratka – Prudce jedovatá a neblaze proslavená.

b) Liška – Je vynikající a nesmí chybět v dobré omáčce.

c) Lesklokorka – Nesbírám ji, ale vím, že je jedlá.

Sbíráte i tyto houby?

8. Je jedlá, patří k tužším druhům, a ne všichni ji sbírají.



a) Václavka – Nevadí mi, vařím z ní guláš!

b) Třepenitka svazčitá – Může být nahořklá, raději ji neberu.

c) Opěnka měnivá – Není moje oblíbená.

Tento žampion po poškození žloutne.

9. Pečárka neboli žampion je ve světě snad nejznámější houbou a u nás ji najdeme také. Tato je...



a) Pečárka zápašná – A jedovatá!

b) Pečárka ovčí – Právě toto je můj oblíbený žampion.

c) Pečárka císařská – Asi jedlá, ale podezřelá.

Poznáte tento hříbek?

10. Je jedlý a moc pěkný. Který hřib to je?



a) Hřib hnědý – To je přece suchohřib.

b) Hřib pravák – Ten poznám vždycky!

c) Hřib žlučník – Je hořký, ale nevadí mi to.

Vyhodnocení testu nejběžnějších hub:

Za každou odpověď označenou jako „a)“ si započítejte jeden bod, pouze áčka byla v každém případě správná.



0 – 3 body: Houby si běžte raději koupit

Zdá se, že jen podle obrázku vám to moc nejde. Vezměte s sebou na houby vždy někoho zkušenějšího nebo si raději běžte houby koupit na trh nebo do obchodu s potravinami. Tam se nemůžete splést.



4 – 7 bodů: Intuitivní houbař

Docela vám to jde, ale chtělo by to další znalosti nasbírat a poznávání hub vypilovat. Buďte ostražití a pokud si v lese nejste stoprocentně jistí, raději houbu nechte lesu.



8- 10 bodů: Chodící atlas hub

Je vidět, že se vyznáte a nedělá vám problém určit houby i podle nedokonalých obrázků. Jistě víte, které znaky hledat a jak se vyvarovat záměně. Nicméně nikdy se nevyplácí podléhat představě o vlastní bezchybnosti. I vy buďte při sběru opatrní!

