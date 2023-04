Znamení vynikající svou houževnatostí. Nezdolá je žádná rána osudu. Jste to vy?

Každý ve svém životě čas od času zažije pády a rány osudu. Někteří jsou houževnatí a dokážou vyplavat z hlubin propadů, zatímco někteří se neustále topí, protože nejsou ochotni zvládat své emoce. Ti první jsou emocionálně silní, bývají vysoce pragmatičtí a patří mezi nejhouževnatější znamení zvěrokruhu. Patříte k nim i vy?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve Lvu vynikají svými vůdčími schopnostmi a skálopevnou vůlí. Jsou divocí a nebojácní a jsou příliš zapojeni do dosahování svých cílů, takže často úplně ztrácí svůj emocionální kontakt. Lvi jsou vysoce zaměřeni na sebe, vědomi si své hodnoty, duševně silní a nedají se rozhodit kvůli nějakým emocionálním záležitostem. Duševně se mohou zhroutit jen ve vzácných případech.

Emoce Lvy lidi nerozhodí. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je nejtvrdší hvězdné znamení zvěrokruhu. Tito lidé jsou svéhlaví, přesně vědí, jak ovládat své emoce v obtížných situacích. Nikdy nedokážou ztratit nervy a stojí pevně na místě, i když se ostatní emocionálně hroutí. Bývají rovněž vysoce sebevědomí, vědomi si svých schopností. Zároveň oplývají nebývalým smyslem pro humor, což přispívá k jejich vyrovnané emocionální pohodě. Vodnáři jsou duševně silní lidé, kteří snadno proplují těžkými situacemi.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je silné znamení zvěrokruhu, je neustále aktivní a vědomý. Tyto bytosti jsou vysoce zaměřeny na svou fyzickou a duševní pohodu a jsou si vědomy svých dovedností. Jsou naprosto emocionálně silní, mohou projevovat cokoli, co chtějí. Navíc se můžete spolehnout na to, že Býk učiní to nejpraktičtější rozhodnutí i v těch nejobtížnějších situacích. Díky svému optimismu neustále překypují veselou náladou.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou praktické, skromné a sympatické. Mohou cítit spoustu věcí, ale za nic na světě tyto emoce nedají najevo. Tyto bytosti jsou orientované na kariéru a solidnost, vždy dávají přednost racionalitě před pocity. Lidé narození v Panně dokážou snadno zvládat své emoce a dokážou se vypořádat s jakoukoli ranou osudu, aniž by propadli depresím.

Střelci vždy dávají přednost racionalitě. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou známí svou svobodomyslnou povahou. Emoce dávají až na poslední místo svého seznamu. Jsou si dobře vědomi svých pocitů a dokážou bez námahy zvládat své reakce na srdceryvné zprávy nebo události. Dokážou bez námahy činit pouze logická a praktická rozhodnutí, ať se děje cokoliv.

