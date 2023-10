Do lesů na houby chodí jak zkušení houbaři, tak i ti, kteří s jistotou sbírají pouze klouzky a určité druhy hřibů. Přesto se však každému houbaři může stát, že dá do košíku nejedlou či dokonce jedovatou houbu. Některé druhy jsou si totiž velmi podobné, a proto si na ně musíte dávat veliký pozor!

Sbírání hub je velmi oblíbená činnost, která při troše nepozornosti může skončit až vážnými zdravotními problémy. Když vyrazíte na houby, řiďte se jednoduchým heslem, a to když něco neznám, tak to do košíku nedám! Máte tušení, jaký je rozdíl třeba mezi hřibem kovářem a jedovatým hřibem kříštěm? Znalost základních rysů kováře vám může zachránit nejen celou smaženici, ale také trávicí trakt!

Z videa na YouTube, na kanálu Michal Duvet můžete vidět, které jedovaté houby jsou si podobné s hřibem, bedlou, václavkou a dalšími jedlými houbami:

Zdroj: Youtube

Kde se hřib kovář a hřib kříšť vyskytují?

Se hřibem kovářem se můžete setkat velmi často, jelikož roste poměrně hojně. V několika početných skupinkách na něj můžete narazit jak v listnatých, tak i v jehličnatých lesích. Nejčastěji však roste pod smrky a buky, kde je kyselá půda. Hřib kříšť roste naopak jednotlivě, a to především v jehličnatých lesích, kde ho můžete najít taktéž pod smrky, ale také pod borovicemi nebo jedlemi. Vzácněji se pak vyskytuje pod buky či duby.

close info Shutterstock zoom_in Na hřib kříšť si dejte velký pozor. Prozradí ho klobouk a načervenalá noha.

Typický znak kováře

Hřiba kováře poznáte především podle jeho klobouku. Ze shora je zbarvený do tmavší hnědé a zespoda má zase červené rourky, které podél okraje často přechází až do žluté. Noha kováře má podklad žluté barvy, na kterém je tečkované až vločkovité červené zbarvení. Tento hřib zřídkakdy plesniví a ani červi si ho nijak zvlášť nevšímají.

Potřeba tepelné úpravy

I když tu mluvíme o jedlé houbě, v syrovém stavu může být kovář mírně jedovatý. Důležité je proto ho před snězením dostatečně tepelně upravit, aby vám nic nehrozilo. Poté si můžete vychutnat jeho naprosto skvělou chuť, pro kterou je natolik oblíbený.

close info Shutterstock zoom_in Hřib kovář se při řezu zbarví do modra.

Chuť a zbarvení

Pokud si kousnete do syrového kováře, překvapivě žádnou výraznou chuť nepocítíte. Když však ochutnáte hřib kříšť, zpočátku se vám může zdát, že je chuť nasládlá, ale vzápětí velmi zhořkne. V obou případech vše z úst vyplivněte, abyste si nepřivodili trávicí potíže. Rozpoznat je od sebe můžete také podle zbarvení po otlačení. Kovář po poranění intenzivně zmodrá, avšak kříšť se zbarví do zelenomodra, načež se ale brzy zase odbarví.

Pozor na světlý klobouk a načervenalou nohu

Jestliže narazíte na hřib se šedobílým kloboukem, který má žluté rourky a nohu, jež se postupně dolů zbarvuje do červené, pak tuto houbu v žádném případě nesbírejte. Jedná se o jedovatý hřib kříšť, který ve smaženici mít rozhodně nechcete!

Zdroje: akcniceny.cz, nasezahrada.com, houbareni.cz