Inspirace na dušičkovou výzdobu: Jak na krásný hrob skoro zadarmo

Již zanedlouho budeme vzpomínat na naše milované na den Památky zesnulých, kterým je 2. listopad. Hřbitovy rozzáří tisíce svíček, hroby budou plné květin a dekorací. Vyrobte si svou vlastní a originální výzdobu.

Pořídit si tematicky laděné aranžmá na hrob v obchodě není nic složitého. Ceny se však pohybují až zbytečně vysoko. Pokud navštěvujete více hrobů, dekorace by vás přišly draho. Vyrobte si vlastní výzdobu, jež nebude plná umělých květin nebo plastových kousků a přijde vás jen na pár korun. Podzimní příroda nabízí množství materiálů, které vydrží i nepříznivé sychravé počasí. Sáhnout můžete po větvičkách jehličnanů, břečťanu, mechu, kůře, lišejníku, plodech jeřabin, šípků, barevném listí, apod. Skvěle také vypadají podzimní květy vřesu, chryzantém, zdobné jsou i netřesky.

Ať jste věřící nebo ne, vlastnoruční zhotovení dekorací k příležitosti Dušiček má určitě větší hloubku. Nutí nás zastavit se, trávit čas s rodinou a už během procesu sběru či výroby zavzpomínat na ty, kteří nejsou mezi námi. „…věřící lidé chodí na hroby, pokládají květiny, rozsvěcují svíci, ale vysvětlení, zamyšlení nad tím „proč“, jsem tam bohužel nenašel. A lidé smysl těchto gest a znamení často neznají. Jinak by hroby nezavalovali množstvím zbytečně drahých umělých, papírových, voskových květin. Co tím vyjadřují? Je snad naše víra jen „papírová“, umělá? Věřící křesťan však na hrob, jako místo „konce života“, pokládá živé květy, jako projev své víry, jako „protest“ proti názoru, že tady je konec života. Stejným znamením a vyznáním víry jsou rozsvěcované svíce. Mihotající se svíce na venkovském hřbitůvku v dušičkový podvečer nejsou jen krásnou poezií, ale znamením života, světla života," pozastavil se nad tradicí květinových darů kardinál Miroslav Vlk ve svém článku s názvem Úvaha dušičková.

Zelený věnec z břečťanu zkrášlí každý prostor. Zdroj: Khairil Azhar Junos/Shutterstock.com

Dušičková výzdoba může mít několik podob. Tradiční je věnec, který symbolizuje propojení života a smrti i koloběh nekonečna. Skvěle také vypadají truhlíky nebo košíčky s podzimními květinami a kameny, jež ladí s hrobem. Oba dva typy dekorací jsou jednoduché a levné na výrobu. Mějte na paměti, že dekorace by neměly být vyrobené z materiálů, které se snadno rozmočí nebo pustí rez, jež by mohla náhrobní kámen znečistit.

Břečťanový věnec

Zelený věnec z břečťanu zkrášlí každý prostor. Navíc, díky tomu, že se tato popínavka vyskytuje snad na všech hřbitovech, věnec tematicky zapadne a nepůsobí rušivě. Vyrobíte si ho snadno. Odstřihněte cca 8 šlahounů břečťanu o délce 1,5 až 2 metry. Zatočte je do kruhu a volné konce omotejte kolem hlavního korpusu, aby byl věnec pevný. Ozdobte ho větvičkami s plody jeřabin nebo šípku, jutovou mašlí či šiškami. Věneček o menší velikost můžete vložit do pětilitrové zavařovací sklenice a do otvoru postavit svíčku.

Truhlík s vřesem

Vytvořte na hrob stylové zátiší s růžovým a zeleným vřesem. Vezměte si starý košík nebo keramický květináč. Dejte do něj hlínu a vřesy zasaďte. Přidat k nim můžete trochu trávy a netřesky nebo do půdy postavit kámen na způsob menhiru. Skvěle také vypadá, když doprostřed nádoby vložíte svícen se svíčkou.

Ozdobte hrob fialovým a zeleným vřesem. Zdroj: Bembo20/Shutterstock.com

Lesní dekorace

Nastříhejte si cca 20 cm větvičky z túje, cypřiše, stříbrného smrku nebo borovice. Ty vložte do mělké, ale široké vázy. Aby větve držely, můžete je zapíchnout do aranžovací hmoty. Vytvoříte tím keásný zelený základ. Tavnou pistolí na větvičky přilepte šišky nebo mašli. Doprostřed vázy můžete ukotvit také svícen se svíčkou.

