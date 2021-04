Čím osázet na jaře hroby: Tipy na nenáročné květiny do stínu i na slunce

Po zimě mohou hřbitovy a dekorace hrobů vypadat zašle. Uschlé zbytky řezaných květin a vybledlé nápisy smutečních věnců nechce na hrobě asi nikdo. Nyní je čas znovu upravit místo posledního odpočinku našich předků, aby připomínalo malou zahrádku.

I když máte hrob svých blízkých nedaleko bydliště, volte rostliny, o které můžete minimálně pečovat. Také vybírejte takové sazenice, které i při plném růstu budou maximálně středního vzrůstu, aby nezakrývaly jména napsaná na náhrobku. Je také možné, že ve hřbitovním řádu najdete zakázané rostliny. Pro jistotu si ho tedy prostudujte.

Na hrobech často vznikají půvabné zahrádky. Zdroj: Ivonne Wierink / Shutterstock.com

Na slunce i do stínu

Před samotným nákupem květin a výsadbou je však nutné zohlednit polohu hrobu. Je-li hrob bez kamenné desky a máte možnost sázet přímo do zeminy, je dobré ji nejprve zkypřit a dodat hnojivo. Na hrobě, na který svítí slunce, budou skvěle vypadat bylinky jako levandule, nebo dobromysl. V suché půdě také budou prospívat skalničky. Například rozchodník nádherný, astry (hvězdice), vřesy, vřesovce nebo netřesky.

Osázená nádoba v kombinaci s růžově kvetoucími vřesovci. Zdroj: Contadora1999 / Shutterstock.com

Hrob, na který dopadají sluneční paprsky zřídka, osázejte stínomilnými rostlinami. Mezi ně patří například sasanka, bohyška pestrolistá, břečťan, barvínek, zběhovec nebo violka. S rostlinami si můžete hrát a podle vkusu je nakombinovat. Pokud bydlíte daleko a na hrob se dostanete sporadicky, volte rostliny, které tvoří malebný kvetoucí koberec jako mateřídouška, rozchodníky nebo šater. Hrob také můžete vyzdobit kamínky nebo mulčovací kůrou. Ta bude držet vlhkost a zabrání růstu plevelů. (Zdroj: www.i-senior.cz)

Může vás zajímat 14 Zahrada Půdopokryvné rostliny do stínu: mechovec, bedrnička, barvínek, tlustonitník… Zahrada Botanik Václav Větvička: Na hřbitovech někdy najdete úplné poklady

Upravené truhlíky či nádoby

Pokud máte hrob s kamennou deskou, musíte si vystačit s osázenými truhlíky či nádobami. Zde je ale velmi důležitá drenáž, která by měla být minimálně 3 cm na dně květináče.

Do nádoby na hrob můžeme vysadit například macešky. Zdroj: hydebrink / Shutterstock.com

Rostliny pak budou rychleji kvést a budou chráněné před různými škůdci a hnilobou. Substrát volte lehký a propustný. Například zkombinujte rašelinu, kompostní zeminu a písek. V nádobách vypadají krásně vřesy, vřesovce nebo zimostráz.

Od jara do léta

Do nádoby i do země můžete nyní vysadit různé druhy již nakvetlých cibulovin, některé budou kvést až do léta.

K jarnímu osázení hrobu - plnokvěté sedmikrásky, narcisy, macešky, plnokvěté pryskyřníky a hyacinty. Zdroj: Johanna Muehlbauer / Shutterstock.com

K oblíbeným patří sněženky, krokusy, bledule, hyacinty, narcisy, tulipány, nebo vysoký řebčík královský. Z trvalek vyberte například kosatec sibiřský, hvozdík-karafiát nebo oblíbené violky a macešky. Nezapomeňte však po odkvetení truhlík s rostlinami odstranit, aby hrob nevypadal zašle. (Zdroj: www.zahradaapriroda.cz)