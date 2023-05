Hubnutí podle znamení: každé to má jinak. Důležité pro úspěch jsou i fáze Měsíce

Pokud se před letní sezonou pokoušíte shodit pár přebytečných kilogramů, určitě vám přijde vhod informace, že vám ve vašem snažení pomůže Měsíc. Jeho fáze nás ovlivňují víc, než si myslíte, držte se rad astrologů. Ti také dobře vědí, co každému znamení v hubnutí nejvíce pomáhá.

Od novu do úplňku, kdy je Měsíc ve fázi přibývání se vaše tělo nachází ve fázi asimiliace, jakmile Měsíc opět začne ubývat, prochází vaše tělo do fáze eliminace. Abyste zhubli, v každé této fázi byste se měli chovat ke svému tělu trošku jinak.

1. fáze dorůstání Měsíce

Jakmile Měsíc začne dorůstat, můžete jíst v podstatě, co chcete. Tělo je ve zmíněném asimilačním období, kdy spaluje více kalorií a spotřebovává vše, co mu dáte. Neznamená to, že byste se měli cpát sladkým. Jde o to, že byste tělu měli dodat dost výživné potravy a klidně 5x až 6x denně, aby mělo z čeho brát při spalování.

2. fáze úplňku

Jakmile se Měsíc na obloze zcela naplní, začněte krátkou detoxikaci, a to zhruba 3 dny. Jezte hodně zeleniny, pijte zeleninové šťávy, můžete i rýži, zaměřte se na zeleninu a bylinky, které přirozeně čistí játra. Nezapomeňte přijímat hodně tekutin, zejména čisté vody.

3. fáze ubývání Měsíce

v okamžiku, kdy Měsíc začne ubývat, nastává samotná fáze hubnutí. Tělo usilovně pracuje na odstranění nepotřebných látek, které jste snědli za posledních asi 12 dní. Pokud budete dodržovat tyto rady, skutečně zhubnete v těchto dnech nejvíce. Podpořte hubnutí rostlinami, které pomáhají detoxikovat, jezte hodně vlákniny, pijte vývary, zařaďte do jídelníčku pohanku, zejména snídaňové kaše vám prospějí. Vyhněte se červenému masu a sacharidům, vyhněte se také bílé mouce. Tekutiny jsou v tomto období důležité více, než kdy jindy.

4. fáze novoluní

Během novoluní se každé 3 dny rozhodněte pro očištění nějakého orgánu v těle, které na detoxikaci stále pracuje. Začněte ledvinami, pak očistěte střeva, játra, myslete na to, co pomáhá vaší kůži, slezině. Vyhněte se cukrům, snižte příjem mouky, jezte velké množství zeleniny, hodně pijte, nezapomínejte na bylinkové čaje a zeleninové šťávy či smoothie, kopřivy, kurkumu, zázvor.

Sledujte fáze Měsíce, pomohou vám v hubnutí. Zdroj: Profimedia

Rady pro jednotlivá znamení zvěrokruhu

Beran: Ideální strava je ta s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem bílkovin. Nejvíce vám prospěje pohyb v ranních hodinách, pokud nejste zvyklí běhat, dopřejte si rychlou chůzi.



Býk: Rýže a celozrnné pečivo by nikdy neměly chybět ve vašem jídelníčku. Prospějí vám venkovní sporty jako volejbal, tenis, basketbal či badminton.

Pro Býky je ideální tenis. Zdroj: Profimedia



Blíženci: Můžete jíst v podstatě všechno, ale dejte si pozor na porce, které by měly být skutečně malé. Dbejte na pestrost potravin. Prospějí vám pravidelné procházky v přírodě.



Rak: Víme, že milujete jídlo a rádi vaříte, takže je pro vás obtížné dodržovat nějaká omezení. Rozhodně omezte sladkosti a pravidelně se hýbejte, pomůže vám tanec, jízda na kole nebo nordic walking.

Rakům prospěje nordic walking. Zdroj: Profimedia



Lev: Jezte jídla, která obsahují hodně bílkovin a málo sacharidů. Ve vašem jídelníčku by nemělo chybět ovoce, zejména v dopoledních hodinách. Pohybu moc nedáte, ale zkuste se překonat, auto nechte doma a začněte chodit pěšky.



Panna: Chybí vám ryby, měli byste je pravidelně zařazovat do jídelníčku. V čerstvém ovoci se nemusíte omezovat. S pravidelným pohybem většinou nemáte problémy, naučte se relaxovat, stres je vaším nepřítelem v hubnutí.

Panny by měly jíst více ryb. Zdroj: Profimedia



Váhy: Dbejte na dostatečný příjem vápníku a pozor na sacharidy, máte tendenci jich přijímat větší množství. Prospěje vám jóga a procházky v lese.

Štír: Omezte sacharidy, ale i mléčné výrobky a ovoce. Jezte více bílé maso, syrovou zeleninu a saláty.



Střelec: Zvyšte množství ryb a rýže, nezapomínejte na zeleninu. Dobrodruzi jako vy pohyb milují, jen to nepřehánějte a naučte se odpočívat.

Kozoroh: Máte rádi nezdravé věci, jako brambůrky či sladké koláče, omezte je. Zvyšte svou fyzickou aktivitu, prospěje vám plavání, chůze, vyhněte se sportům jako tenis, který je zátěží na vaše citlivé klouby.



Vodnář: Potřebujete potraviny bohaté na vitamín B, tuňáka a vejce. Věnujte se plavání, dlouhým procházkám, józe.

Vodnář i Ryby by se měli věnovat plavání. Zdroj: Profimedia



Ryby: Úspěch spočívá v potravinách s nízký obsahem tuku a cukru, přidávejte do jídla koření a zázvor. Jezděte na kole a nezapomínejte, že na psychiku, která zásadně ovlivňuje hubnutí, vám dělá nejlépe pobyt ve vodě.

Zdroje: my.astrofame.com, prozeny.blesk.cz