Zhubněte podle horoskopu. Jak shodí přebytečná kila Lev, Panna, Váhy a Štír

Snažíte dostat dolů přebytečná kila a příliš se vám nedaří? Následujte rady hvězd pro každé znamení zvěrokruhu. Hubnutí podle horoskopu vám půjde mnohem lépe a rychleji.

Lev (21.6. – 22.7.)

Společenský Lev je rád středem pozornosti. Nejlepší způsob, jak přimět Lva zhubnout, je zapojit ho do kolektivního sportu, jako jsou fotbal nebo basketbal. Týmové sporty umožňují Lvům spálit veškerou nahromaděnou energii. Pro ženy narozené ve Lvu jsou vhodná také nejrůznější skupinová cvičení. Obklopeni lidmi se Lvi mohou blýsknout, vyniknout a tím pádem na sebe upoutat tolik chtěnou pozornost.

Lidem narozeným ve znamení Lva se povede při skupinovém cvičení. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. – 22.9.)

Lidem narozeným ve znamení Panny může v hubnutí bránit jejich všudypřítomný perfekcionismus. Panny se mohou snadno cítit sklíčené, pokud se v hubnutí okamžitě nedostaví požadované výsledky. Přitom většina Panen potřebuje jen malou pomoc nebo motivaci ke správnému cvičení nebo zdravé stravě, protože je pro ně přirozené být zdravý. Mají tedy velkou sebemotivaci. Navíc milují rutinu a lehce se stanou závislé (v tom dobrém slova smyslu) na jakékoli formě zdravého pohybu či čemkoli jiném, co jim pomáhá. V jejich případě dobrá rada zní: Obraťte se na profesionála, odborníka na cvičení a výživu. Jen tak dosáhnete úspěchu.

Puntičkářské Panně poradí nutriční specialista. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. – 22.10.)

Pro zrozence ve znamení Vah je nejdůležitější stabilita. Platí to i v případě shazování přebytečných kil. Vahám nikdy nepomůže nic extrémního, nejlepší je racionální přístup, kdy musí mít jistotu, že cokoliv, co dělají, snadno zapadne do jejich běžné denní rutiny. Musí také cítí, že jejich snaha zhubnout není dalším stresovým bodem v jejich životě. Jeden ze způsobů jak toho dosáhnout a motivovat Váhy je spolupráce, a to s kolegou, partnerem či kamarádem.

Štír (23.10. – 21.11.)

Pokud jde o hubnutí, lidé narození ve znamení Štíra jsou pravým opakem Vah. Štír je znamením, které je třeba dovést do extrému. Pro ně je hubnutí všechno nebo nic. Milují dělat cokoli, co je intenzivní, například kickbox, nebo náročné posilování všech tělesných partií. Štír bude nejen vyhledávat náročný tréninkový režim, ale může chtít zcela změnit svůj životní styl. Pokud najde stejně naladěného trenéra, který pochopí jeho potřeby, nebude mít problém držet se svých cílů a rychle dosáhnout vytoužené kondice.



